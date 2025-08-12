REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1108
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 lipca 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
- Data ogłoszenia: 2025-08-12
- Data wejścia w życie: 2025-08-12
- Data obowiązywania: 2025-08-12
Dziennik Ustaw
