Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1190
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 13 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
- Data ogłoszenia: 2025-08-28
