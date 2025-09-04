REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1223
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1221
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Opalenicy w województwie wielkopolskim
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1219
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1218
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1217
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1216
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1215
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 29 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1213
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1212
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1211
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1210
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1207
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1206
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1205
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1204
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1203
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1202