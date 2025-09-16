REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1245
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII
z dnia 12 września 2025 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 sierpnia 2025 r. w sprawie informacji dotyczących przeniesienia na nabywcę kredytu praw kredytodawcy lub wierzytelności wynikających z nieobsługiwanych umów o kredyt, sprawozdań z działalności w zakresie obsługi kredytów oraz sprawozdań finansowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1243
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1242
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1241
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 8 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1240
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1239
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1238
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1237
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1236
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1235
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1233
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków zwalczania Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1232
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH08001)
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1231
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1230
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Duszniki-Zdrój w województwie dolnośląskim
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1229
USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1228
KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1227
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 września 2025 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym w roku 2026
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1225