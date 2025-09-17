REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1251
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-09-17
- Data wejścia w życie: 2025-09-17
- Data obowiązywania: 2025-09-17
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1253
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1252
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1250
OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 8 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039)
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1249
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1248
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1247
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 września 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1246
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 września 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1245
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1244
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 sierpnia 2025 r. w sprawie informacji dotyczących przeniesienia na nabywcę kredytu praw kredytodawcy lub wierzytelności wynikających z nieobsługiwanych umów o kredyt, sprawozdań z działalności w zakresie obsługi kredytów oraz sprawozdań finansowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1243
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1242
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1241
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 8 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1240
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1239
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1238
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1237
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1236
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1235