Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1524
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
z dnia 4 listopada 2025 r.
w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej oraz wartości pomocy publicznej uzyskanej przez odbiorcę przemysłowego
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-11-05
- Data wejścia w życie: 2025-11-06
- Data obowiązywania: 2025-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1524
