Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1515
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 468) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) klasę działalności, w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał pomoc;”;
2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1515)
WZÓR - SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ
- Data ogłoszenia: 2025-11-04
- Data wejścia w życie: 2025-11-05
- Data obowiązywania: 2025-11-05
