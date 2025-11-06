REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1529

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 października 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-11-06
  • Data wejścia w życie: 2025-11-06
  • Data obowiązywania: 2025-11-06
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1529

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1528

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1527

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1526

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1525

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej oraz wartości pomocy publicznej uzyskanej przez odbiorcę przemysłowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1524

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 29 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1523

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1522

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1521

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii &#8222;Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1520

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1519

USTAWA z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1518

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1517

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 października 2025 r. w sprawie informacji dotyczącej charakterystyki portfeli wierzytelności sprzedawanych przez bank innym podmiotom

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1516

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1515

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 5 września 2025 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1514

WYPOWIEDZENIE przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1513

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1512

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1511

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1510

REKLAMA