Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 23
OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 2 stycznia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie (Dz. U. poz. 1743), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 października 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie (Dz. U. poz. 1607).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie (Dz. U. poz. 1607), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2024 r.”.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 2 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 23)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie2)
Na podstawie art. 4 ust. 9 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi3) (Dz. U. z 2024 r. poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§ 1.4) Wyznacza się Instytut Łączności ? Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie do dokonywania analizy danych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń.
§ 2. 1. W przypadku zgłoszeń, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej „ustawą”, realizowanych środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy, zwanym dalej „środkiem transportu”, analizie podlegają następujące dane:5)
1) numer referencyjny;
2) numery rejestracyjne środka transportu;
3) rodzaj towaru;
4) ilość, masa brutto, objętość towaru;
5) współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu;
6) prędkość środka transportu;
7) data i godzina pozyskania danych, o których mowa w pkt 5;
8) azymut środka transportu;
9) błąd przekazywania danych satelitarnych;
10) numer lokalizatora albo numer urządzenia przekazującego dane geolokalizacyjne środka transportu do zewnętrznego systemu lokalizacji używanego przez przewoźnika.
2. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, realizowanego środkiem transportu, analizie podlegają również:6)
1) dane adresowe miejsca załadunku towaru;
2) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsca zakończenia przewozu na terytorium kraju;
3) data faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru;
4) planowana data zakończenia przewozu towaru;
5) informacja o odbiorze towaru.
3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, realizowanego środkiem transportu, analizie podlegają również:7)
1) miejsce i data rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju;
2) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru;
3) planowana data zakończenia przewozu towaru;
4) informacja o odbiorze towaru.
4. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, realizowanego środkiem transportu, analizie podlegają również:8)
1) miejsce i data rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju;
2) miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju;
3) planowana data zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju.
§ 2a.9) W przypadku zgłoszeń, o których mowa w art. 28b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1490, 1676, 1795 i 1843), realizowanych środkiem transportu, analizie podlegają:
1) numer referencyjny;
2) numery rejestracyjne i kraj rejestracji środka transportu;
3) współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu oraz data i godzina pozyskania tych danych;
4) prędkość środka transportu;
5) azymut środka transportu;
6) błąd przekazywania danych satelitarnych;
7) numer lokalizatora albo numer urządzenia przekazującego dane geolokalizacyjne środka transportu do zewnętrznego systemu lokalizacji używanego przez przewoźnika;
8) dane dotyczące zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, albo wielokrotnego zagranicznego zezwolenia wydanego przez Międzynarodowe Forum Transportu (International Transport Forum), albo zwolnienia z obowiązku posiadania takich zezwoleń;
9) miejsce i data rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju;
10) miejsce i data zakończenia przewozu na terytorium kraju;
11) informacja, czy przewóz jest wykonywany z ładunkiem czy bez ładunku.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia10), z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 5-10, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Określenie przedmiotu rozporządzenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie (Dz. U. poz. 1607), które weszło w życie z dniem 1 listopada 2024 r.
3) Tytuł ustawy zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556 oraz z 2020 r. poz. 568), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.
4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
5) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
6) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
7) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
8) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
9) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 września 2018 r.
- Data ogłoszenia: 2026-01-12
- Data wejścia w życie: 2026-01-12
- Data obowiązywania: 2026-01-12
