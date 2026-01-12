Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki

z dnia 2 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 23)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie2)

Na podstawie art. 4 ust. 9 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi3) (Dz. U. z 2024 r. poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1.4) Wyznacza się Instytut Łączności ? Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie do dokonywania analizy danych gromadzonych w rejestrze zgłoszeń.

§ 2. 1. W przypadku zgłoszeń, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej „ustawą”, realizowanych środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy, zwanym dalej „środkiem transportu”, analizie podlegają następujące dane:5)

1) numer referencyjny;

2) numery rejestracyjne środka transportu;

3) rodzaj towaru;

4) ilość, masa brutto, objętość towaru;

5) współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu;

6) prędkość środka transportu;

7) data i godzina pozyskania danych, o których mowa w pkt 5;

8) azymut środka transportu;

9) błąd przekazywania danych satelitarnych;

10) numer lokalizatora albo numer urządzenia przekazującego dane geolokalizacyjne środka transportu do zewnętrznego systemu lokalizacji używanego przez przewoźnika.

2. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, realizowanego środkiem transportu, analizie podlegają również:6)

1) dane adresowe miejsca załadunku towaru;

2) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsca zakończenia przewozu na terytorium kraju;

3) data faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru;

4) planowana data zakończenia przewozu towaru;

5) informacja o odbiorze towaru.

3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, realizowanego środkiem transportu, analizie podlegają również:7)

1) miejsce i data rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju;

2) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru;

3) planowana data zakończenia przewozu towaru;

4) informacja o odbiorze towaru.

4. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, realizowanego środkiem transportu, analizie podlegają również:8)

1) miejsce i data rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju;

2) miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju;

3) planowana data zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju.

§ 2a.9) W przypadku zgłoszeń, o których mowa w art. 28b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1490, 1676, 1795 i 1843), realizowanych środkiem transportu, analizie podlegają:

1) numer referencyjny;

2) numery rejestracyjne i kraj rejestracji środka transportu;

3) współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu oraz data i godzina pozyskania tych danych;

4) prędkość środka transportu;

5) azymut środka transportu;

6) błąd przekazywania danych satelitarnych;

7) numer lokalizatora albo numer urządzenia przekazującego dane geolokalizacyjne środka transportu do zewnętrznego systemu lokalizacji używanego przez przewoźnika;

8) dane dotyczące zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, albo wielokrotnego zagranicznego zezwolenia wydanego przez Międzynarodowe Forum Transportu (International Transport Forum), albo zwolnienia z obowiązku posiadania takich zezwoleń;

9) miejsce i data rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju;

10) miejsce i data zakończenia przewozu na terytorium kraju;

11) informacja, czy przewóz jest wykonywany z ładunkiem czy bez ładunku.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia10), z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 5-10, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Określenie przedmiotu rozporządzenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie (Dz. U. poz. 1607), które weszło w życie z dniem 1 listopada 2024 r.

3) Tytuł ustawy zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556 oraz z 2020 r. poz. 568), która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 września 2018 r.