Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 25
USTAWA
z dnia 4 grudnia 2025 r.
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Art. 1.
1) użyte w art. 222 w § 8 i w art. 231 w § 3 wyrazy „na piśmie” zastępuje się wyrazami „w postaci papierowej lub elektronicznej”;
2) w art. 38:
a) w § 1 wyrazy „na piśmie” zastępuje się wyrazami „w postaci papierowej lub elektronicznej”,
b) w § 2 skreśla się wyrazy „na piśmie” i po wyrazie „pracodawcy” dodaje się wyrazy „w postaci papierowej lub elektronicznej”;
3) w art. 129:
a) w § 3 wyrazy „w formie pisemnej lub elektronicznej” zastępuje się wyrazami „w postaci papierowej lub elektronicznej”,
b) w § 4 w pkt 3 i 4 skreśla się wyraz „pisemny” i po wyrazie „pracownika” dodaje się wyrazy „złożony w postaci papierowej lub elektronicznej”;
4) w art. 142, w art. 143, w art. 144 i w art. 150 w § 5 skreśla się wyraz „pisemny” i po wyrazie „pracownika” dodaje się wyrazy „złożony w postaci papierowej lub elektronicznej”;
5) w art. 151 w § 21 w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz „pisemny” i po wyrazie „wniosek” dodaje się wyrazy „złożony w postaci papierowej lub elektronicznej”;
6) w art. 1512 w § 1 skreśla się wyraz „pisemny” i po wyrazie „pracownika” dodaje się wyrazy „złożony w postaci papierowej lub elektronicznej”;
7) w art. 1517 w § 6 skreśla się wyraz „pisemny” i po wyrazie „wniosek” dodaje się wyrazy „złożony w postaci papierowej lub elektronicznej przez”;
8) w art. 171 po § 3 dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu:
„§ 4. Pracodawca dokonuje wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w terminie wypłaty wynagrodzenia ustalonym zgodnie z art. 85.
§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia ustalony zgodnie z art. 85 przypada przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W takim przypadku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, dokonuje się w terminie 10 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli ustalony w ten sposób termin wypłaty ekwiwalentu jest dniem wolnym od pracy, ekwiwalent wypłaca się w dniu poprzedzającym ten dzień.”;
9) w art. 174 w § 1 skreśla się wyraz „pisemny” i po wyrazie „pracownika” dodaje się wyrazy „złożony w postaci papierowej lub elektronicznej,”;
10) w art. 1741 w§ 1 i w art. 2374 w § 3 wyrazy „na piśmie” zastępuje się wyrazami „w postaci papierowej lub elektronicznej”.
Art. 2.
1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli u pracodawcy, o którym mowa w ust. 2, nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na Fundusz lub nietworzenia Funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów.”;
2) w art. 8 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikami, o których mowa w art. 4 ust. 3.”.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-01-12
- Data wejścia w życie: 2026-01-27
- Data obowiązywania: 2026-01-27
