Art. 1.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 222 w § 8 i w art. 231 w § 3 wyrazy „na piśmie” zastępuje się wyrazami „w postaci papierowej lub elektronicznej”;

2) w art. 38:

a) w § 1 wyrazy „na piśmie” zastępuje się wyrazami „w postaci papierowej lub elektronicznej”,

b) w § 2 skreśla się wyrazy „na piśmie” i po wyrazie „pracodawcy” dodaje się wyrazy „w postaci papierowej lub elektronicznej”;

3) w art. 129:

a) w § 3 wyrazy „w formie pisemnej lub elektronicznej” zastępuje się wyrazami „w postaci papierowej lub elektronicznej”,

b) w § 4 w pkt 3 i 4 skreśla się wyraz „pisemny” i po wyrazie „pracownika” dodaje się wyrazy „złożony w postaci papierowej lub elektronicznej”;

4) w art. 142, w art. 143, w art. 144 i w art. 150 w § 5 skreśla się wyraz „pisemny” i po wyrazie „pracownika” dodaje się wyrazy „złożony w postaci papierowej lub elektronicznej”;

5) w art. 151 w § 21 w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz „pisemny” i po wyrazie „wniosek” dodaje się wyrazy „złożony w postaci papierowej lub elektronicznej”;

6) w art. 1512 w § 1 skreśla się wyraz „pisemny” i po wyrazie „pracownika” dodaje się wyrazy „złożony w postaci papierowej lub elektronicznej”;

7) w art. 1517 w § 6 skreśla się wyraz „pisemny” i po wyrazie „wniosek” dodaje się wyrazy „złożony w postaci papierowej lub elektronicznej przez”;

8) w art. 171 po § 3 dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu:

„§ 4. Pracodawca dokonuje wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w terminie wypłaty wynagrodzenia ustalonym zgodnie z art. 85.

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia ustalony zgodnie z art. 85 przypada przed dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W takim przypadku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, dokonuje się w terminie 10 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli ustalony w ten sposób termin wypłaty ekwiwalentu jest dniem wolnym od pracy, ekwiwalent wypłaca się w dniu poprzedzającym ten dzień.”;

9) w art. 174 w § 1 skreśla się wyraz „pisemny” i po wyrazie „pracownika” dodaje się wyrazy „złożony w postaci papierowej lub elektronicznej,”;

10) w art. 1741 w§ 1 i w art. 2374 w § 3 wyrazy „na piśmie” zastępuje się wyrazami „w postaci papierowej lub elektronicznej”.