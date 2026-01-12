REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 28

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 stycznia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1170) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 3 i 3a otrzymują brzmienie:

3

rzeka Bug

od granicy Państwa w miejscowości Terespol do ujścia do rzeki Narwi

283,2

Ia

3a

Ceglinka (Kanał Cegielinka)

1,6

Vb

 

2) lp. 4a otrzymuje brzmienie:

4a

Kanał Dąbska Struga

0,8

Ia

 

3) po lp. 4a dodaje się lp. 4b-4f w brzmieniu:

4b

Babina

1,2

Vb

4c

Iński Nurt

0,8

Ia

4d

jezioro Dąbie turystyczny tor wodny na Lubczynę

3,0

Ia

4e

jezioro Dąbie turystyczny tor wodny na Małe Dąbie

2,0

Ia

4f

jezioro Gopło

27,5

III

 

4) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9

Kanał Kędzierzyński

5,6

II

 

5) lp. 11 i 11a otrzymują brzmienie:

11

Kanał Ślesiński

od połączenia z rzeką Wartą do jeziora Gopło wraz z jeziorami na jego trasie

32

II

11a

Leśny Kanał

3,6

Vb

 

6) w lp. 15 lit. b i c otrzymują brzmienie:

 

b) dolna skanalizowana - od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia rzeki Drawy,

138,3

Ib

 

c) dolna uregulowana - od ujścia rzeki Drawy do ujścia do rzeki Warty

48,9

II

 

7) w lp. 17:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

 

b) od śluzy w miejscowości Kędzierzyn-Koźle do śluzy Malczyce, w miejscowości Wrocław głównym szlakiem żeglugowym biegnącym przez Kanał Żeglugowy (Nawigacyjny) i Starą Odrę,

203,4

III

 

b) lit. d i e otrzymują brzmienie:

 

d) od śluzy Malczyce do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej:

242,45

 

 

- od śluzy Malczyce do miejscowości Głogów,

95

II

 

- od miejscowości Głogów do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej,

147,45

III

 

e) od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej do ujścia rzeki Warty:

75,2

 

 

- od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej do połączenia z Kanałem Odra-Sprewa,

11

III

 

- od połączenia z Kanałem Odra-Sprewa do ujścia rzeki Warty,

64,2

II

 

8) po lp. 17 dodaje się lp. 17a i 17b w brzmieniu:

17a

Kanał Marwicki

2,1

Vb

17b

Kanał Klucki

2,3

Vb

 

9) w lp. 18 lit. b otrzymuje brzmienie:

 

b) Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią

2,6

Vb

 

10) po lp. 18 dodaje się lp. 18a-18d w brzmieniu:

18a

Kanał Kurowski

3,4

Vb

18b

Kanał Zielony

0,4

Vb

18c

rzeka Pasłęka

od miejscowości Braniewo do ujścia do Zalewu Wiślanego

9,5

Ia

18d

Duńczyca

0,7

Ia

 

11) lp. 19 otrzymuje brzmienie:

19

Parnica i Parnicki Przekop

od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi

2,5

Vb

 

12) lp. 21b otrzymuje brzmienie:

21b

rzeka Tuja (Tuga)

od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy

10,9

Ia

 

13) w lp. 25 lit. a otrzymuje brzmienie:

 

a) jeziora:

 

 

 

- Roś, Seksty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie Jezioro, Jagodne Jezioro, Tajty,

 

Ia

 

- Śniardwy, Mikołajskie Jezioro, Tałty, Boczne Jezioro, Niegocin,

 

II

 

- Mamry, w skład którego wchodzą jeziora:

 

 

 

- Kisajno, Dargin, Łabap, Mamry (właściwe), Święcajty,

 

II

 

- Kirsajty,

 

Ia

 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-12
  • Data wejścia w życie: 2026-01-27
  • Data obowiązywania: 2026-01-27
