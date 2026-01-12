REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 28
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) lp. 3 i 3a otrzymują brzmienie:
|
3
|
rzeka Bug
od granicy Państwa w miejscowości Terespol do ujścia do rzeki Narwi
|
283,2
|
Ia
|
3a
|
Ceglinka (Kanał Cegielinka)
|
1,6
|
Vb
2) lp. 4a otrzymuje brzmienie:
|
4a
|
Kanał Dąbska Struga
|
0,8
|
Ia
3) po lp. 4a dodaje się lp. 4b-4f w brzmieniu:
|
4b
|
Babina
|
1,2
|
Vb
|
4c
|
Iński Nurt
|
0,8
|
Ia
|
4d
|
jezioro Dąbie turystyczny tor wodny na Lubczynę
|
3,0
|
Ia
|
4e
|
jezioro Dąbie turystyczny tor wodny na Małe Dąbie
|
2,0
|
Ia
|
4f
|
jezioro Gopło
|
27,5
|
III
4) lp. 9 otrzymuje brzmienie:
|
9
|
Kanał Kędzierzyński
|
5,6
|
II
5) lp. 11 i 11a otrzymują brzmienie:
|
11
|
Kanał Ślesiński
od połączenia z rzeką Wartą do jeziora Gopło wraz z jeziorami na jego trasie
|
32
|
II
|
11a
|
Leśny Kanał
|
3,6
|
Vb
6) w lp. 15 lit. b i c otrzymują brzmienie:
|
|
b) dolna skanalizowana - od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia rzeki Drawy,
|
138,3
|
Ib
|
|
c) dolna uregulowana - od ujścia rzeki Drawy do ujścia do rzeki Warty
|
48,9
|
II
7) w lp. 17:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:
|
|
b) od śluzy w miejscowości Kędzierzyn-Koźle do śluzy Malczyce, w miejscowości Wrocław głównym szlakiem żeglugowym biegnącym przez Kanał Żeglugowy (Nawigacyjny) i Starą Odrę,
|
203,4
|
III
b) lit. d i e otrzymują brzmienie:
|
|
d) od śluzy Malczyce do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej:
|
242,45
|
|
|
- od śluzy Malczyce do miejscowości Głogów,
|
95
|
II
|
|
- od miejscowości Głogów do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej,
|
147,45
|
III
|
|
e) od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej do ujścia rzeki Warty:
|
75,2
|
|
|
- od ujścia rzeki Nysy Łużyckiej do połączenia z Kanałem Odra-Sprewa,
|
11
|
III
|
|
- od połączenia z Kanałem Odra-Sprewa do ujścia rzeki Warty,
|
64,2
|
II
8) po lp. 17 dodaje się lp. 17a i 17b w brzmieniu:
|
17a
|
Kanał Marwicki
|
2,1
|
Vb
|
17b
|
Kanał Klucki
|
2,3
|
Vb
9) w lp. 18 lit. b otrzymuje brzmienie:
|
|
b) Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią
|
2,6
|
Vb
10) po lp. 18 dodaje się lp. 18a-18d w brzmieniu:
|
18a
|
Kanał Kurowski
|
3,4
|
Vb
|
18b
|
Kanał Zielony
|
0,4
|
Vb
|
18c
|
rzeka Pasłęka
od miejscowości Braniewo do ujścia do Zalewu Wiślanego
|
9,5
|
Ia
|
18d
|
Duńczyca
|
0,7
|
Ia
11) lp. 19 otrzymuje brzmienie:
|
19
|
Parnica i Parnicki Przekop
od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi
|
2,5
|
Vb
12) lp. 21b otrzymuje brzmienie:
|
21b
|
rzeka Tuja (Tuga)
od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy
|
10,9
|
Ia
13) w lp. 25 lit. a otrzymuje brzmienie:
|
|
a) jeziora:
|
|
|
|
- Roś, Seksty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie Jezioro, Jagodne Jezioro, Tajty,
|
|
Ia
|
|
- Śniardwy, Mikołajskie Jezioro, Tałty, Boczne Jezioro, Niegocin,
|
|
II
|
|
- Mamry, w skład którego wchodzą jeziora:
|
|
|
|
- Kisajno, Dargin, Łabap, Mamry (właściwe), Święcajty,
|
|
II
|
|
- Kirsajty,
|
|
Ia
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-01-12
- Data wejścia w życie: 2026-01-27
- Data obowiązywania: 2026-01-27
