Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 29
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie śródlądowych dróg wodnych
Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 i 1535) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim w miejscowości Bydgoszcz do ujścia do rzeki Wisły;
3) rzeka Bug od granicy Państwa w miejscowości Terespol do ujścia do rzeki Narwi;”;
2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) jezioro Gopło;”;
3) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Kanał Ślesiński od połączenia z rzeką Wartą do jeziora Gopło wraz z jeziorami na jego trasie;”;
4) pkt 21 i 22 otrzymują brzmienie:
„21) rzeka Odra od miejscowości Racibórz wraz z kanałami śluz Krapkowice i Oława oraz systemem dróg wodnych we Wrocławiu, tj. Starą Odrą, Kanałem Miejskim i Kanałem Żeglugowym (Nawigacyjnym), do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami (Leśny Kanał, Ceglinka (Kanał Cegielinka), Kanał Klucki, Kanał Dąbska Struga, Dąbski Nurt, rzeka Święta, Czapina, Babina, Iński Nurt) do ujścia do jeziora Dąbie;
22) rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami (Kanał Marwicki, Kanał Kurowski, Kanał Zielony), Duńczyca i Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią;”;
5) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:
„22a) rzeka Pasłęka od miejscowości Braniewo do ujścia do Zalewu Wiślanego;”;
6) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) Parnica i Parnicki Przekop od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;”;
7) pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:
„25) rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego;
26) rzeka Tuja (Tuga) od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy;”;
8) w pkt 28 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie Jezioro, Tałty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie Jezioro, Jagodne Jezioro, Boczne Jezioro, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry,”.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-01-12
- Data wejścia w życie: 2026-01-27
- Data obowiązywania: 2026-01-27
