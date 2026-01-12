§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. poz. 1208) w załączniku do rozporządzenia:

1) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim w miejscowości Bydgoszcz do ujścia do rzeki Wisły;

3) rzeka Bug od granicy Państwa w miejscowości Terespol do ujścia do rzeki Narwi;”;

2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) jezioro Gopło;”;

3) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) Kanał Ślesiński od połączenia z rzeką Wartą do jeziora Gopło wraz z jeziorami na jego trasie;”;

4) pkt 21 i 22 otrzymują brzmienie:

„21) rzeka Odra od miejscowości Racibórz wraz z kanałami śluz Krapkowice i Oława oraz systemem dróg wodnych we Wrocławiu, tj. Starą Odrą, Kanałem Miejskim i Kanałem Żeglugowym (Nawigacyjnym), do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami (Leśny Kanał, Ceglinka (Kanał Cegielinka), Kanał Klucki, Kanał Dąbska Struga, Dąbski Nurt, rzeka Święta, Czapina, Babina, Iński Nurt) do ujścia do jeziora Dąbie;

22) rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami (Kanał Marwicki, Kanał Kurowski, Kanał Zielony), Duńczyca i Przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią;”;

5) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

„22a) rzeka Pasłęka od miejscowości Braniewo do ujścia do Zalewu Wiślanego;”;

6) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) Parnica i Parnicki Przekop od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;”;

7) pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:

„25) rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego;

26) rzeka Tuja (Tuga) od miejscowości Nowy Dwór Gdański do ujścia do rzeki Szkarpawy;”;

8) w pkt 28 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) jeziora: Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie Jezioro, Tałty, Tałtowisko, Kotek Wielki, Szymon, Szymoneckie Jezioro, Jagodne Jezioro, Boczne Jezioro, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry,”.