Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 24
USTAWA
z dnia 4 grudnia 2025 r.
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 1.
„12. Rada gminy może ustalić w formie uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, zasady określania postanowień umów urbanistycznych.
13. Uchwała, o której mowa w ust. 12, dotyczy wszystkich umów urbanistycznych zawieranych przez gminę.
14. W uchwale, o której mowa w ust. 12, dopuszcza się ustalenie różnych zasad określania postanowień umów urbanistycznych, biorąc pod uwagę w szczególności rodzaj lub parametry inwestycji głównej.”.
Art. 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 527, 680, 1668 i 1847.
- Data ogłoszenia: 2026-01-12
- Data wejścia w życie: 2026-01-27
- Data obowiązywania: 2026-01-27
