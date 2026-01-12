REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 31
USTAWA
z dnia 5 grudnia 2025 r.
o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.
Art. 1.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-01-12
- Data wejścia w życie: 2026-01-27
- Data obowiązywania: 2026-01-27
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 5 grudnia 2025 r. o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.
USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie śródlądowych dróg wodnych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
REKLAMA