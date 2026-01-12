REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 27

USTAWA

z dnia 4 grudnia 2025 r.

o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695 oraz z 2025 r. poz. 758, 1077, 1167 i 1669) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. W umowach, o których mowa w art. 2-4, i w umowie rezerwacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 2, cenę lokalu lub domu jednorodzinnego określa się jako iloczyn m2 ich powierzchni użytkowej oraz ceny za 1 m2 powierzchni użytkowej. Powierzchnię użytkową ustala się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczącego lokalu lub domu jednorodzinnego, którego powierzchnia jest ustalana.”.

Art. 2.

Do umów, o których mowa w art. 2-4 i art. 29 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-12
  • Data wejścia w życie: 2026-02-13
  • Data obowiązywania: 2026-02-13
