Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 27
USTAWA
z dnia 4 grudnia 2025 r.
o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Art. 1.
„Art. 5a. W umowach, o których mowa w art. 2-4, i w umowie rezerwacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 2, cenę lokalu lub domu jednorodzinnego określa się jako iloczyn m2 ich powierzchni użytkowej oraz ceny za 1 m2 powierzchni użytkowej. Powierzchnię użytkową ustala się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczącego lokalu lub domu jednorodzinnego, którego powierzchnia jest ustalana.”.
Art. 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-01-12
- Data wejścia w życie: 2026-02-13
- Data obowiązywania: 2026-02-13
