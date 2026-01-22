REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 67
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 13 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
- Data ogłoszenia: 2026-01-22
- Data wejścia w życie: 2026-02-06
- Data obowiązywania: 2026-02-06
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami
REKLAMA