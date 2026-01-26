REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 80

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 stycznia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-01-26
  • Data wejścia w życie: 2026-01-27
  • Data obowiązywania: 2026-01-27
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 71

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 73

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 79

USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 81

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 82

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji działań funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wzoru protokołu z kontroli osobistej, kontroli pobieżnej oraz ze sprawdzania pojazdów lub ich ładunku

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 72

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 74

USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 75

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 76

USTAWA z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 77

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 78

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 80

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 70

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 67

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 68

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 69

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 63

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 64

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 66

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 60

