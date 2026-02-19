REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 189
TRAKTAT
z dnia 8 grudnia 2025 r.
o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-02-19
- Data wejścia w życie: 2026-01-22
- Data obowiązywania: 2026-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
