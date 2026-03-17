Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 354
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 16 marca 2026 r.
w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-03-17
- Data wejścia w życie: 2026-03-18
- Data obowiązywania: 2026-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie sposobu oznakowania materiału biologicznego bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 348
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o chorobach i wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 349
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, pasz i sprzętu
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 350
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 352
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 353
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 354
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie kaucji gwarancyjnej składanej przez operatorów kryptoaktywów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 355
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 351
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie przesyłania informacji o użytkownikach kryptoaktywów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 356
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie przesyłania formularza rejestracyjnego w zakresie automatycznej wymiany informacji o użytkownikach kryptoaktywów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 357
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 358
USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 347
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie konkursu na operatora wyznaczonego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 345
USTAWA z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 346
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 marca 2026 r. w sprawie środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 344
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2026 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 343
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie sposobu prowadzenia postępowania w stosunku do żołnierzy zawodowych przenoszonych na własną prośbę do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 342
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień dzikich lisów przeciwko wściekliźnie
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 341
USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 340
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 332