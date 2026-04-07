REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 481
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)
z dnia 31 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Na podstawie art. 432 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) wydrukowana na papierze zabezpieczonym chemicznie, ciemnym w świetle ultrafioletowym, ze znakiem wodnym dwutonowym oraz włókienkami aktywnymi w świetle ultrafioletowym i widzialnym,”;
2) w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) napis „UKE” wykonany farbą optycznie zmienną w technice sitodrukowej, między umieszczonymi powyżej i poniżej dwoma elementami graficznymi wykonanymi przez wybranie gilosza w kształcie odpowiadającym napisowi „UKE”, znajdujący się na wysokości wizerunku twarzy pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej,”.
§ 2.
Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).
- Data ogłoszenia: 2026-04-07
- Data wejścia w życie: 2026-05-28
- Data obowiązywania: 2026-05-28
REKLAMA
REKLAMA