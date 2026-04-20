Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 537
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 8 kwietnia 2026 r.
w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego
Na podstawie art. 60 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2. Objaśnienia do formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego wraz z przykładowymi sposobami jego wypełnienia są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Parametry techniczne formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu określa Polska Norma PN-F-01101:2017-10 „Bankowość i pokrewne usługi finansowe – Formularz wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP)”.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 497, 621, 622, 769, 820, 1203, 1235, 1414, 1417, 1669, 1804 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 252, 347 i 473.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 8 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 537)
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA WPŁATY GOTÓWKOWEJ ORAZ POLECENIA PRZELEWU NA RACHUNEK ORGANU PODATKOWEGO
Załącznik nr 2
OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA „WPŁATA GOTÓWKOWA ORAZ POLECENIE PRZELEWU NA RACHUNEK ORGANU PODATKOWEGO” WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI SPOSOBAMI JEGO WYPEŁNIENIA
|
Numer pola
|
Nazwa pola
|
Zawartość pola lub jego części
|
1
|
2
|
3
|
01 i 02
|
nazwa organu podatkowego
|
Pole 01 musi być wypełnione. Pole 02 musi być wypełnione, jeżeli liczba użytych znaków nie mieści się w polu 01.
W polach tych należy wpisać nazwę organu podatkowego - zgodnie z właściwością miejscową, np. Urząd Skarbowy w Bolesławcu.
Wypełniając pismem ręcznym, w każdej linii można wpisać maksymalnie do 27 znaków (od początku lewej strony). Przy wpisywaniu danych należy stosować pismo blokowe (cyfry i drukowane litery - każdy znak w oddzielnej kratce) w kolorze czarnym lub niebieskim.
Wypełniając pismem maszynowym, w każdej linii można wpisać maksymalnie 54 znaki (od początku lewej strony). Dane należy wpisywać w sposób umożliwiający jednoznaczny odczyt, tzn. wpisując znaki w jednym ciągu, z wyraźnymi odstępami, ignorując podział na kratki, nie wykraczając poza obrys pola. Personalizację maszynową należy wykonywać kolorem czarnym. W przypadku gdy na koniec pierwszej linii przypada koniec wyrazu, drugą linię należy rozpocząć od spacji. Zaleca się używanie drukowanych liter. Nie należy stosować kursywy ani podkreśleń.
|
03
|
numer rachunku płatniczego organu podatkowego
|
Pole musi być wypełnione.
Pole jest przeznaczone na wpisanie numeru rachunku płatniczego
Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady określone dla wypełniania pola nr 01 i 02.
W przypadku stosowania pisma ręcznego wpisywanie NRP należy rozpocząć od pierwszej kratki - każda cyfra powinna być wpisana w oddzielnej kratce kolorem czarnym lub niebieskim. Nie należy wpisywać żadnych znaków rozdzielających, np. -.
W przypadku wypełniania pismem maszynowym NRP należy wpisać od pierwszej kratki, oddzielając pojedynczą spacją dwie pierwsze cyfry od pozostałych, które z kolei należy grupować po cztery cyfry i grupy oddzielać pojedynczą spacją. Nie należy wpisywać żadnych znaków rozdzielających, np. -. Personalizację maszynową należy wykonywać kolorem czarnym.
Prawidłowe grupowanie cyfr przedstawiono poniżej:
70 1020 1036 0000 0789 8941 1111
|
04
|
WP
|
Stałe oznaczenie formy płatności:
W - wpłata gotówkowa
P - polecenie przelewu
Pole wypełnia jednostka przyjmująca formularz zlecenia płatniczego: dla polecenia przelewu należy przekreślić za pomocą „X” znak W, natomiast dla wpłaty gotówkowej znak P.
|
05
|
kwota
|
Pole musi być wypełnione.
Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady określone dla wypełniania pola nr 01 i 02.
Kwota powinna być wpisana cyframi (grosze oddzielone przecinkiem), począwszy od lewej strony pola (jeżeli nie ma groszy, wpisać dwa zera po przecinku). Nie należy stosować kropek oddzielających tysiące, miliony itp. W przypadku wypełnienia pismem maszynowym kwotę należy poprzedzić dwoma znakami gwiazdek (**). W przypadku wypełniania pismem ręcznym przecinek oddzielający grosze powinien być umieszczony w oddzielnej kratce.
|
06
|
numer rachunku płatniczego zobowiązanego (przelew)/kwota słownie (wpłata)
|
Pole musi być wypełnione.
- przelewu - numer rachunku płatniczego lub rachunku płatniczego (NRP) w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej zobowiązanego,
- wpłaty gotówkowej - kwotę słownie.
W przypadku dokonywania przelewu, przy wpisywaniu NRP zobowiązanego, należy stosować zasady dotyczące wpisywania NRP organu podatkowego określone w polu nr 03.
W przypadku dokonywania wpłaty gotówkowej przy wpisywaniu kwoty słownie pismem ręcznym dopuszcza się pisanie pismem ciągłym w dowolny sposób. Przy wypełnianiu pismem maszynowym dopuszcza się stosowanie skrótów kolejnych cyfr, stosując następującą zasadę skracania: 0 - zer*, 1 - jed*, 2 - dwa*, 3 - trz*, 4 - czt*, 5 - pię*, 6 - sze*, 7 - sie*, 8 - osi*, 9 - dzi*.
|
07 i 08
|
nazwa i adres zobowiązanego
|
Pole 07 musi być wypełnione. Pole 08 musi być wypełnione, jeżeli liczba użytych znaków nie mieści się w polu 07.
Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady określone dla wypełniania pola nr 01 i 02.
W polu tym należy wpisać imię i nazwisko (firmę) nazwę oraz adres zobowiązanego (wpłacającego).
W przypadku osoby fizycznej należy wpisać imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania (pobytu), uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające.
W przypadku osoby prawnej należy wpisać nazwę firmy i jej adres siedziby, uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające.
|
09
|
NIP albo PESEL lub inny identyfikator zobowiązanego
|
Pole musi być wypełnione.
Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady określone dla wypełniania pola nr 01 i 02.
Należy wpisać identyfikator podatkowy zobowiązanego (bez znaków rozdzielających (bez kresek), np. 8351245258, rozpoczynając od pierwszej kratki):
? numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi:
- niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub nieprowadzącymi działalności gospodarczej albo
- wykonującymi działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, z późn. zm.),
? NIP - w przypadku pozostałych podmiotów (w tym osoby fizycznej wykonującej działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeśli jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług lub prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących).
Jeżeli zobowiązany nie posiada NIP albo numeru PESEL, należy wpisać inny identyfikator: numer REGON, serię i numer dowodu osobistego lub serię i numer paszportu albo numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (bez znaków rozdzielających).
|
10
|
typ identyfikatora
|
Pole musi być wypełnione.
Jeżeli w polu 09 wpisano:
? NIP, to należy wpisać N,
? numer REGON, to należy wpisać R,
? numer PESEL, to należy wpisać P,
? serię i numer dowodu osobistego, to należy wpisać 1,
? serię i numer paszportu, to należy wpisać 2,
? numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, to należy wpisać 3.
|
11
|
okres (rok, typ okresu, nr okresu)
|
Pole musi być wypełnione, z wyjątkiem przypadku, gdy wpłata dotyczy należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym (np. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, mandat karny).
Należy wpisać, jakiego okresu dotyczy dokonywana wpłata (bez znaków rozdzielających): R - rok, K - kwartał, M - miesiąc, D - dekada, J - dzień.
Przykładowo:
? wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych za 2025 r., należy wpisać - 25R (przykład nr 2),
? wpłata dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych za 3 kwartał 2025 r., należy wpisać - 25K03,
? wpłata dotyczy podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2025 r., należy wpisać - 25M02,
? wpłata dotyczy podatku od gier za 2 dekadę lipca 2025 r., należy wpisać - 25D0207,
? wpłata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzień marca 2025 r., należy wpisać - 25J0703.
|
12
|
symbol formularza lub płatności
|
Pole musi być wypełnione.
1. Jeżeli wpłata dotyczy zeznania lub deklaracji, wówczas należy wpisać symbol formularza, np. PIT-37, JPK-V7M, JPK-V7K, CIT-8 (przykład nr 1 i 2).
2. Jeżeli wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia lub tytułu wykonawczego organu podatkowego, należy wpisać symbol płatności, np.:
? PIT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych (przykład nr 5),
? CIT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych,
? VAT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku od towarów i usług (przykład nr 4),
? AKC - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku akcyzowego.
W przypadku dokonywania wpłaty na rzecz urzędu skarbowego symbol płatności musi być zgodny z symbolem określonym w przepisach dotyczących wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.
3. Jeśli wpłata dotyczy należności z tytułu mandatu karnego (kredytowanego bądź zaocznego), wnoszonej na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, należy wpisać symbol płatności: MANDATY (przykład nr 3 i 6).
4. Jeżeli wpłata jest dokonywana na rachunek płatniczy jednostki samorządu terytorialnego, należy wpisać symbol płatności INNE.
|
13
|
identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)
|
Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady określone dla wypełniania pola nr 01 i 02.
Pole wypełnia się, jeżeli:
1) wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego, wówczas zobowiązany, wypełniając pole, wpisuje w skrócie rodzaj aktu administracyjnego i jego sygnaturę podaną w treści tego aktu, np.:
? tytuł wykonawczy SMI-0987-24 (przykład nr 4),
? decyzja US-732-89-24 (przykład nr 5);
2) wpłata należności wynika z mandatu karnego, należy wpisać numer tego dokumentu, np. dla mandatu o numerze AA1234567 należy wpisać AA1234567 (przykład nr 3 i 6);
3) wpłata jest dokonywana na rachunek płatniczy jednostki samorządu terytorialnego i jednocześnie nie wynika z decyzji, postanowienia lub tytułu wykonawczego, należy wówczas wpisać w skrócie rodzaj należności, np.:
? pod. od nieruchomości (wpłata dotyczy podatku od nieruchomości),
? pod. leśny (wpłata dotyczy podatku leśnego),
? pod. rolny (wpłata dotyczy podatku rolnego),
? opłata od pos. psów (wpłata dotyczy opłaty od posiadania psów).
|
14
|
pieczęć, data i podpis zobowiązanego
|
Odcisk pieczęci, który może być stosowany opcjonalnie (nie należy stosować czerwonego tuszu), data zlecenia oraz podpis zobowiązanego.
Przykłady prawidłowo wypełnionego pismem maszynowym formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu
nr 1
nr 2
nr 3
Przykład prawidłowo wypełnionego pismem ręcznym formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu
nr 4
nr 5
nr 6
- Data ogłoszenia: 2026-04-20
- Data wejścia w życie: 2026-07-21
- Data obowiązywania: 2026-07-21
