REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 537

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 8 kwietnia 2026 r.

w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Objaśnienia do formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego wraz z przykładowymi sposobami jego wypełnienia są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Parametry techniczne formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu określa Polska Norma PN-F-01101:2017-10 „Bankowość i pokrewne usługi finansowe – Formularz wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP)”.

§ 2.

Dotychczasowy wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego wraz z objaśnieniami może być stosowany przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. poz. 1636).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 497, 621, 622, 769, 820, 1203, 1235, 1414, 1417, 1669, 1804 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 252, 347 i 473.

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA WPŁATY GOTÓWKOWEJ ORAZ POLECENIA PRZELEWU NA RACHUNEK ORGANU PODATKOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 8 kwietnia 2026 r. (Dz. U. poz. 537)

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA WPŁATY GOTÓWKOWEJ ORAZ POLECENIA PRZELEWU NA RACHUNEK ORGANU PODATKOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA „WPŁATA GOTÓWKOWA ORAZ POLECENIE PRZELEWU NA RACHUNEK ORGANU PODATKOWEGO” WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI SPOSOBAMI JEGO WYPEŁNIENIA]

Załącznik nr 2

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA „WPŁATA GOTÓWKOWA ORAZ POLECENIE PRZELEWU NA RACHUNEK ORGANU PODATKOWEGO” WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI SPOSOBAMI JEGO WYPEŁNIENIA

Numer pola

Nazwa pola

Zawartość pola lub jego części

1

2

3

01 i 02

nazwa organu podatkowego

Pole 01 musi być wypełnione. Pole 02 musi być wypełnione, jeżeli liczba użytych znaków nie mieści się w polu 01.

W polach tych należy wpisać nazwę organu podatkowego - zgodnie z właściwością miejscową, np. Urząd Skarbowy w Bolesławcu.

Wypełniając pismem ręcznym, w każdej linii można wpisać maksymalnie do 27 znaków (od początku lewej strony). Przy wpisywaniu danych należy stosować pismo blokowe (cyfry i drukowane litery - każdy znak w oddzielnej kratce) w kolorze czarnym lub niebieskim.

Wypełniając pismem maszynowym, w każdej linii można wpisać maksymalnie 54 znaki (od początku lewej strony). Dane należy wpisywać w sposób umożliwiający jednoznaczny odczyt, tzn. wpisując znaki w jednym ciągu, z wyraźnymi odstępami, ignorując podział na kratki, nie wykraczając poza obrys pola. Personalizację maszynową należy wykonywać kolorem czarnym. W przypadku gdy na koniec pierwszej linii przypada koniec wyrazu, drugą linię należy rozpocząć od spacji. Zaleca się używanie drukowanych liter. Nie należy stosować kursywy ani podkreśleń.

03

numer rachunku płatniczego organu podatkowego

Pole musi być wypełnione.

Pole jest przeznaczone na wpisanie numeru rachunku płatniczego
(NRP) właściwego organu podatkowego.

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady określone dla wypełniania pola nr 01 i 02.

W przypadku stosowania pisma ręcznego wpisywanie NRP należy rozpocząć od pierwszej kratki - każda cyfra powinna być wpisana w oddzielnej kratce kolorem czarnym lub niebieskim. Nie należy wpisywać żadnych znaków rozdzielających, np. -.

W przypadku wypełniania pismem maszynowym NRP należy wpisać od pierwszej kratki, oddzielając pojedynczą spacją dwie pierwsze cyfry od pozostałych, które z kolei należy grupować po cztery cyfry i grupy oddzielać pojedynczą spacją. Nie należy wpisywać żadnych znaków rozdzielających, np. -. Personalizację maszynową należy wykonywać kolorem czarnym.

Prawidłowe grupowanie cyfr przedstawiono poniżej:

70 1020 1036 0000 0789 8941 1111

04

WP

Stałe oznaczenie formy płatności:

W - wpłata gotówkowa

P - polecenie przelewu

Pole wypełnia jednostka przyjmująca formularz zlecenia płatniczego: dla polecenia przelewu należy przekreślić za pomocą „X” znak W, natomiast dla wpłaty gotówkowej znak P.

05

kwota

Pole musi być wypełnione.

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady określone dla wypełniania pola nr 01 i 02.

Kwota powinna być wpisana cyframi (grosze oddzielone przecinkiem), począwszy od lewej strony pola (jeżeli nie ma groszy, wpisać dwa zera po przecinku). Nie należy stosować kropek oddzielających tysiące, miliony itp. W przypadku wypełnienia pismem maszynowym kwotę należy poprzedzić dwoma znakami gwiazdek (**). W przypadku wypełniania pismem ręcznym przecinek oddzielający grosze powinien być umieszczony w oddzielnej kratce.

06

numer rachunku płatniczego zobowiązanego (przelew)/kwota słownie (wpłata)

Pole musi być wypełnione.
W zależności od formy płatności w polu należy wpisać w przypadku:

- przelewu - numer rachunku płatniczego lub rachunku płatniczego (NRP) w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej zobowiązanego,

- wpłaty gotówkowej - kwotę słownie.

W przypadku dokonywania przelewu, przy wpisywaniu NRP zobowiązanego, należy stosować zasady dotyczące wpisywania NRP organu podatkowego określone w polu nr 03.

W przypadku dokonywania wpłaty gotówkowej przy wpisywaniu kwoty słownie pismem ręcznym dopuszcza się pisanie pismem ciągłym w dowolny sposób. Przy wypełnianiu pismem maszynowym dopuszcza się stosowanie skrótów kolejnych cyfr, stosując następującą zasadę skracania: 0 - zer*, 1 - jed*, 2 - dwa*, 3 - trz*, 4 - czt*, 5 - pię*, 6 - sze*, 7 - sie*, 8 - osi*, 9 - dzi*.

07 i 08

nazwa i adres zobowiązanego

Pole 07 musi być wypełnione. Pole 08 musi być wypełnione, jeżeli liczba użytych znaków nie mieści się w polu 07.

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady określone dla wypełniania pola nr 01 i 02.

W polu tym należy wpisać imię i nazwisko (firmę) nazwę oraz adres zobowiązanego (wpłacającego).

W przypadku osoby fizycznej należy wpisać imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania (pobytu), uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające.

W przypadku osoby prawnej należy wpisać nazwę firmy i jej adres siedziby, uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające.

09

NIP albo PESEL lub inny identyfikator zobowiązanego

Pole musi być wypełnione.

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady określone dla wypełniania pola nr 01 i 02.

Należy wpisać identyfikator podatkowy zobowiązanego (bez znaków rozdzielających (bez kresek), np. 8351245258, rozpoczynając od pierwszej kratki):

? numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi:

- niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub nieprowadzącymi działalności gospodarczej albo

- wykonującymi działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, z późn. zm.),

? NIP - w przypadku pozostałych podmiotów (w tym osoby fizycznej wykonującej działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeśli jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług lub prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących).

Jeżeli zobowiązany nie posiada NIP albo numeru PESEL, należy wpisać inny identyfikator: numer REGON, serię i numer dowodu osobistego lub serię i numer paszportu albo numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (bez znaków rozdzielających).

10

typ identyfikatora

Pole musi być wypełnione.

Jeżeli w polu 09 wpisano:

? NIP, to należy wpisać N,

? numer REGON, to należy wpisać R,

? numer PESEL, to należy wpisać P,

? serię i numer dowodu osobistego, to należy wpisać 1,

? serię i numer paszportu, to należy wpisać 2,

? numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, to należy wpisać 3.

11

okres (rok, typ okresu, nr okresu)

Pole musi być wypełnione, z wyjątkiem przypadku, gdy wpłata dotyczy należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym (np. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, mandat karny).

Należy wpisać, jakiego okresu dotyczy dokonywana wpłata (bez znaków rozdzielających): R - rok, K - kwartał, M - miesiąc, D - dekada, J - dzień.

Przykładowo:
? wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych za 2025 r., należy wpisać - 25R (przykład nr 1),

? wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych za 2025 r., należy wpisać - 25R (przykład nr 2),

? wpłata dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych za 3 kwartał 2025 r., należy wpisać - 25K03,

? wpłata dotyczy podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2025 r., należy wpisać - 25M02,

? wpłata dotyczy podatku od gier za 2 dekadę lipca 2025 r., należy wpisać - 25D0207,

? wpłata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzień marca 2025 r., należy wpisać - 25J0703.

12

symbol formularza lub płatności

Pole musi być wypełnione.

1. Jeżeli wpłata dotyczy zeznania lub deklaracji, wówczas należy wpisać symbol formularza, np. PIT-37, JPK-V7M, JPK-V7K, CIT-8 (przykład nr 1 i 2).

2. Jeżeli wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia lub tytułu wykonawczego organu podatkowego, należy wpisać symbol płatności, np.:

? PIT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych (przykład nr 5),

? CIT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych,

? VAT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku od towarów i usług (przykład nr 4),

? AKC - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku akcyzowego.

W przypadku dokonywania wpłaty na rzecz urzędu skarbowego symbol płatności musi być zgodny z symbolem określonym w przepisach dotyczących wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

3. Jeśli wpłata dotyczy należności z tytułu mandatu karnego (kredytowanego bądź zaocznego), wnoszonej na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, należy wpisać symbol płatności: MANDATY (przykład nr 3 i 6).

4. Jeżeli wpłata jest dokonywana na rachunek płatniczy jednostki samorządu terytorialnego, należy wpisać symbol płatności INNE.

13

identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)

Przy wypełnianiu pola należy stosować zasady określone dla wypełniania pola nr 01 i 02.

Pole wypełnia się, jeżeli:

1) wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego, wówczas zobowiązany, wypełniając pole, wpisuje w skrócie rodzaj aktu administracyjnego i jego sygnaturę podaną w treści tego aktu, np.:

? tytuł wykonawczy SMI-0987-24 (przykład nr 4),

? decyzja US-732-89-24 (przykład nr 5);

2) wpłata należności wynika z mandatu karnego, należy wpisać numer tego dokumentu, np. dla mandatu o numerze AA1234567 należy wpisać AA1234567 (przykład nr 3 i 6);

3) wpłata jest dokonywana na rachunek płatniczy jednostki samorządu terytorialnego i jednocześnie nie wynika z decyzji, postanowienia lub tytułu wykonawczego, należy wówczas wpisać w skrócie rodzaj należności, np.:

? pod. od nieruchomości (wpłata dotyczy podatku od nieruchomości),

? pod. leśny (wpłata dotyczy podatku leśnego),

? pod. rolny (wpłata dotyczy podatku rolnego),

? opłata od pos. psów (wpłata dotyczy opłaty od posiadania psów).

14

pieczęć, data i podpis zobowiązanego

Odcisk pieczęci, który może być stosowany opcjonalnie (nie należy stosować czerwonego tuszu), data zlecenia oraz podpis zobowiązanego.

Przykłady prawidłowo wypełnionego pismem maszynowym formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu

nr 1

infoRgrafika

nr 2

infoRgrafika

nr 3

infoRgrafika

Przykład prawidłowo wypełnionego pismem ręcznym formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu

nr 4

infoRgrafika

nr 5

infoRgrafika

nr 6

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-20
  • Data wejścia w życie: 2026-07-21
  • Data obowiązywania: 2026-07-21
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 537

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 538

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 14 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 539

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 540

REKLAMA

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 529

USTAWA z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – &#8222;Aktywny rodzic&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 532

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3 Zrównoważona mobilność miejska oraz Priorytetu 4 Spójna sieć transportowa programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 536

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 531

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 kwietnia 2026 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie karty pobytu obywatelowi Ukrainy w przypadkach, o których mowa w art. 42c i art. 42d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 530

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 kwietnia 2026 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na gromadzenie utrzymywanych zwierząt kopytnych w środkach transportu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 535

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 534

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 533

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 526

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 522

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 524

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 528

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 527

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 525

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 523

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 521

REKLAMA