REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 548

USTAWA

z dnia 27 marca 2026 r.

o zarządzaniu danymi1), 2)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa:

1) organ prowadzący pojedynczy punkt informacyjny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) (Dz. Urz. UE L 152 z 03.06.2022, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/868”;

2) właściwy podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2022/868;

3) organ właściwy do spraw usług pośrednictwa danych, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2022/868;

4) organ właściwy do spraw rejestracji organizacji altruizmu danych, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia 2022/868;

5) organ prowadzący wykaz zasobów, o którym mowa w art. 8 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia 2022/868, zwany dalej „wykazem zasobów”;

6) tryb udostępniania informacji gromadzonych w wykazie zasobów;

7) tryb rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystywanie danych, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2022/868;

8) tryb rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2022/868;

9) tryb nakładania na dostawców usług pośrednictwa danych środków przewidzianych w rozporządzeniu 2022/868 w przypadku naruszeń przepisów rozdziału III tego rozporządzenia;

10) tryb nakładania na uznane organizacje altruizmu danych środków przewidzianych w rozporządzeniu 2022/868 w przypadku naruszeń przepisów rozdziału IV tego rozporządzenia;

11) tryb postępowania w sprawach naruszeń obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 14 i art. 31 rozporządzenia 2022/868;

12) administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 34 rozporządzenia 2022/868.

Art. 2.

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanym dalej „Prezesem UODO”, o których mowa w rozdziałach 3-6, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

2. Postępowania, o których mowa w ust. 1, są postępowaniami jednoinstancyjnymi.

3. Do postanowień wydanych w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, na które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy zażalenie, przepisów o zażaleniu nie stosuje się.

4. Na postanowienia, o których mowa w ust. 3, służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział 2

Ponowne wykorzystywanie danych

Oddział 1

Pojedynczy punkt informacyjny

Art. 3.

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi pojedynczy punkt informacyjny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2022/868, w portalu danych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524).

Art. 4.

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi wykaz zasobów i udostępnia ten wykaz w portalu danych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

2. Podmiot sektora publicznego, w rozumieniu art. 2 pkt 17 rozporządzenia 2022/868, zwany dalej „podmiotem sektora publicznego”, udostępnia w portalu danych, w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, informacje gromadzone w wykazie zasobów, o których mowa w art. 8 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia 2022/868.

Art. 5.

Minister właściwy do spraw informatyzacji określa kryteria i metodykę obliczania opłat, o których mowa w art. 6 ust. 6 rozporządzenia 2022/868, oraz udostępnia je w pojedynczym punkcie informacyjnym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2022/868.

Oddział 2

Dostęp do celów ponownego wykorzystywania danych

Art. 6.

1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie danych, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2022/868, zwany dalej „wnioskiem o ponowne wykorzystywanie”, zawiera:

1) nazwę podmiotu sektora publicznego posiadającego dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2022/868;

2) dane wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony,

b) adres zamieszkania lub adres siedziby wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony;

3) wskazanie danych, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2022/868, do których ma zostać udzielony dostęp do celów ponownego wykorzystywania;

4) cel ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której dane wskazane we wniosku będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) informacje, o których mowa w art. 5 ust. 9 rozporządzenia 2022/868, dotyczące zamiaru przekazania do państwa trzeciego danych nieosobowych wskazanych we wniosku oraz cel takiego przekazania.

2. We wniosku o ponowne wykorzystywanie wnioskodawca może wskazać warunki ponownego wykorzystywania, o których mowa w art. 5 rozporządzenia 2022/868, które w opinii wnioskodawcy powinny zostać określone przez podmiot sektora publicznego przy udzielaniu dostępu do celów ponownego wykorzystywania danych.

Art. 7.

1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie składa się do podmiotu sektora publicznego posiadającego dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2022/868, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw informatyzacji, zgodnie z art. 8 ust. 2 zdanie pierwsze tego rozporządzenia.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje wniosek o ponowne wykorzystywanie do wskazanego w tym wniosku podmiotu sektora publicznego niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

3. W przypadku niewskazania we wniosku o ponowne wykorzystywanie podmiotu sektora publicznego minister właściwy do spraw informatyzacji zwraca wnioskodawcy ten wniosek niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

Art. 8.

1. Podmiot sektora publicznego wzywa wnioskodawcę do złożenia na piśmie wyjaśnień lub do przesłania dokumentów, jeżeli są one konieczne do rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie.

2. W wezwaniu podmiot sektora publicznego wskazuje termin, w jakim należy złożyć wyjaśnienia lub przesłać dokumenty, oraz skutki prawne niezastosowania się do tego wezwania.

Art. 9.

Podmiot sektora publicznego po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie:

1) informuje wnioskodawcę oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji, że nie posiada danych wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie;

2) składa wnioskodawcy ofertę dotyczącą udzielenia dostępu do celów ponownego wykorzystywania danych wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie, zwaną dalej „ofertą”, w przypadku gdy taki dostęp może zostać udzielony zgodnie z przepisami rozdziału II rozporządzenia 2022/868;

3) odmawia, w drodze decyzji, udzielenia dostępu do celów ponownego wykorzystywania danych wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie, w przypadku gdy taki dostęp nie może zostać udzielony zgodnie z przepisami rozdziału II rozporządzenia 2022/868.

Art. 10.

1. Oferta zawiera:

1) warunki ponownego wykorzystywania danych wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie, określone zgodnie z art. 5 rozporządzenia 2022/868;

2) wysokość opłaty za zezwolenie na ponowne wykorzystywanie danych wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie, zwanej dalej „opłatą”, określoną zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2022/868, oraz wskazanie rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę, wraz z terminem jej uiszczenia, niekrótszym niż 7 dni od dnia przyjęcia oferty, albo informację o braku takiej opłaty.

2. Podmiot sektora publicznego, ustalając wysokość opłaty, uwzględnia koszty, o których mowa w art. 18 ust. 4 pkt 1.

3. Podmiot sektora publicznego, wskazując wysokość opłaty, zamieszcza w ofercie wykaz kosztów składających się na opłatę wraz z wysokością tych kosztów.

Art. 11.

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy lub rozporządzenia 2022/868 albo zawiadomić podmiot sektora publicznego o przyjęciu oferty, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2. Brak zawiadomienia podmiotu sektora publicznego przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jest równoznaczny z wycofaniem przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Art. 12.

W przypadku przyjęcia przez wnioskodawcę oferty zawierającej wysokość opłaty, wnioskodawca przedkłada dowód uiszczenia opłaty w terminie wskazanym w ofercie. Dowód uiszczenia opłaty może mieć postać wydruku lub pliku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, generowanego elektronicznie z systemu bankowego.

Art. 13.

Podmiot sektora publicznego udziela dostępu do celów ponownego wykorzystywania danych wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie po:

1) przyjęciu przez wnioskodawcę oferty;

2) uiszczeniu opłaty w terminie wskazanym w ofercie i przedłożeniu dowodu jej uiszczenia, w przypadku gdy w ofercie zawarto wysokość opłaty.

Art. 14.

1. W przypadku złożenia sprzeciwu podmiot sektora publicznego, w drodze decyzji, odmawia udzielenia dostępu do celów ponownego wykorzystywania danych wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie.

2. Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w art. 9 pkt 3 oraz ust. 1, jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Art. 15.

Prawo wyłączne, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 2022/868, jest udzielane przez podmiot sektora publicznego w drodze umowy o udzielenie prawa wyłącznego.

Art. 16.

W zakresie nieuregulowanym ustawą lub rozporządzeniem 2022/868 w sprawach dotyczących:

1) wniosku o ponowne wykorzystywanie podmiot sektora publicznego stosuje odpowiednio przepisy art. 14, art. 33, art. 63 i art. 64 oraz przepisy działu I rozdziału 8 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

2) decyzji, o których mowa w art. 14 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Oddział 3

Pomoc udzielana przez właściwy podmiot

Art. 17.

Właściwym podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2022/868, jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, zwany dalej „Prezesem GUS”.

Art. 18.

1. Podmiot sektora publicznego, rozpatrując wniosek o ponowne wykorzystywanie, może zwrócić się do Prezesa GUS z wnioskiem o udzielenie pomocy, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2022/868, zwanym dalej „wnioskiem o udzielenie pomocy”.

2. Podmiot sektora publicznego wskazuje we wniosku o udzielenie pomocy zakres tej pomocy.

3. Prezes GUS rozpatruje wniosek o udzielenie pomocy niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania.

4. Prezes GUS po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy:

1) przedstawia podmiotowi sektora publicznego informację o sposobie i zakresie udzielenia pomocy wraz ze wskazaniem wysokości kosztów, które poniesie Prezes GUS, udzielając pomocy, określonych zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2022/868 albo

2) informuje podmiot sektora publicznego o braku możliwości udzielenia pomocy w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie pomocy wraz z uzasadnieniem.

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub rozporządzeniem 2022/868 do wniosku o udzielenie pomocy stosuje się odpowiednio przepisy art. 14, art. 33, art. 63 i art. 64 oraz przepisy działu I rozdziału 8 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdział 3

Usługi pośrednictwa danych

Art. 19.

Organem właściwym do spraw usług pośrednictwa danych, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2022/868, jest Prezes UODO.

Art. 20.

Prezes UODO wydaje na piśmie oświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 8 rozporządzenia 2022/868 oraz potwierdzenie, o którym mowa w art. 11 ust. 9 tego rozporządzenia.

Art. 21.

1. Prezes UODO nakłada, w drodze decyzji, środki, o których mowa w art. 14 ust. 4 lit. b i c oraz ust. 5 rozporządzenia 2022/868.

2. Prezes UODO udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UODO informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. Prezes UODO uchyla albo zmienia z urzędu ostateczne decyzje o nałożeniu środków, o których mowa w art. 14:

1) ust. 4 lit. b rozporządzenia 2022/868, w przypadku wprowadzenia przez dostawcę usług pośrednictwa danych zmian w warunkach zgodnie z żądaniem Prezesa UODO, o których mowa w tym przepisie;

2) ust. 5 rozporządzenia 2022/868, w przypadku wyznaczenia przez dostawcę usług pośrednictwa danych przedstawiciela prawnego lub dostarczenia niezbędnych informacji, o których mowa w tym przepisie.

Art. 22.

1. Prezes UODO przekazuje skarżącemu informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia 2022/868, niepóźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu skargi przeciwko dostawcy usług pośrednictwa danych, o której mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2022/868.

2. Jeżeli informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia 2022/868, nie mogą zostać przekazane w terminie, o którym mowa w ust. 1, Prezes UODO zawiadamia skarżącego o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim przekaże informacje, niedłuższym jednak niż 6 miesięcy od dnia wpływu skargi przeciwko dostawcy usług pośrednictwa danych, o której mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2022/868.

3. Do skargi przeciwko dostawcy usług pośrednictwa danych, o której mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2022/868, nie stosuje się przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdział 4

Altruizm danych

Art. 23.

Organem właściwym do spraw rejestracji organizacji altruizmu danych, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia 2022/868, jest Prezes UODO.

Art. 24.

1. Prezes UODO prowadzi publiczny krajowy rejestr uznanych organizacji altruizmu danych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2022/868, zwany dalej „publicznym krajowym rejestrem uznanych organizacji altruizmu danych”, w postaci elektronicznej.

2. Prezes UODO przetwarza w publicznym krajowym rejestrze uznanych organizacji altruizmu danych dane, o których mowa w art. 19 ust. 4 lit. a-i rozporządzenia 2022/868.

3. Prezes UODO udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UODO informacje gromadzone w publicznym krajowym rejestrze uznanych organizacji altruizmu danych, o których mowa w art. 19 ust. 4 lit. a, b, f, g oraz h rozporządzenia 2022/868.

4. Prezes UODO jest administratorem publicznego krajowego rejestru uznanych organizacji altruizmu danych.

Art. 25.

Prezes UODO odmawia, w drodze decyzji, rejestracji w publicznym krajowym rejestrze uznanych organizacji altruizmu danych, o której mowa w art. 19 ust. 5 rozporządzenia 2022/868, w przypadku niespełniania przez podmiot wnioskujący o rejestrację wymogów, o których mowa w tym przepisie.

Art. 26.

1. Prezes UODO nakłada, w drodze decyzji, środek, o którym mowa w art. 24 ust. 5 rozporządzenia 2022/868.

2. Prezes UODO udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UODO informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.

Art. 27.

1. Prezes UODO przekazuje skarżącemu informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia 2022/868, niepóźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu skargi przeciwko uznanej organizacji altruizmu danych, o której mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2022/868.

2. Jeżeli informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia 2022/868, nie mogą zostać przekazane w terminie, o którym mowa w ust. 1, Prezes UODO zawiadamia skarżącego o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim przekaże informacje, niedłuższym jednak niż 6 miesięcy od dnia wpływu skargi przeciwko uznanej organizacji altruizmu danych, o której mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2022/868.

3. Do skargi przeciwko uznanej organizacji altruizmu danych, o której mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2022/868, nie stosuje się przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdział 5

Przekazywanie danych nieosobowych do państw trzecich

Art. 28.

1. Prezes UODO wszczyna postępowanie w sprawie naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 14 lub art. 31 rozporządzenia 2022/868, dotyczących przekazywania danych nieosobowych do państw trzecich:

1) z urzędu;

2) na wniosek podmiotu sektora publicznego, który udzielił dostępu do celów ponownego wykorzystywania danych, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2022/868.

2. Prezes UODO, po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji:

1) stwierdza naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 14 lub art. 31 rozporządzenia 2022/868, dotyczących przekazywania danych nieosobowych do państw trzecich, i nakłada administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 31, albo

2) umarza postępowanie.

Rozdział 6

Przepisy o administracyjnych karach pieniężnych

Art. 29.

1. Prezes UODO może nałożyć na dostawcę usług pośrednictwa danych, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną, jeżeli dostawca:

1) naruszył obowiązek dotyczący zgłoszenia, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 2022/868;

2) naruszył warunki świadczenia usług pośrednictwa danych, o których mowa w art. 12 rozporządzenia 2022/868.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 - wysokość administracyjnej kary pieniężnej wynosi do 200 000 zł;

2) pkt 2 - wysokość administracyjnej kary pieniężnej wynosi do 2 000 000 zł.

Art. 30.

Prezes UODO może nałożyć na uznaną organizację altruizmu danych, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w wysokości do 20 000 zł, jeżeli organizacja ta naruszyła warunki rejestracji, o których mowa w art. 18 lub art. 20-22 rozporządzenia 2022/868.

Art. 31.

Prezes UODO może nałożyć na ponownego użytkownika, któremu przyznano prawo do ponownego wykorzystywania na podstawie rozdziału II rozporządzenia 2022/868, dostawcę usług pośrednictwa danych lub uznaną organizację altruizmu danych, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w wysokości do 2 000 000 zł, w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 14 lub art. 31 rozporządzenia 2022/868, dotyczących przekazywania danych nieosobowych do państw trzecich.

Art. 32.

Prezes UODO, ustalając wysokość administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 29-31, nakładanych na dostawców usług pośrednictwa danych, uznane organizacje altruizmu danych oraz ponownych użytkowników, którym przyznano prawo do ponownego wykorzystywania na podstawie rozdziału II rozporządzenia 2022/868, uwzględnia przesłanki, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia 2022/868, a także możliwości finansowe podmiotu podlegającego karze.

Art. 33.

1. Podmiot podlegający karze, o którym mowa w art. 32, jest obowiązany do dostarczenia Prezesowi UODO, na każde jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, danych lub dokumentów niezbędnych do ustalenia wysokości administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 29-31.

2. W przypadku niedostarczenia danych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dostarczone dane lub dokumenty nie pozwalają na ustalenie wysokości administracyjnej kary pieniężnej, Prezes UODO może ustalić wysokość administracyjnej kary pieniężnej w sposób szacunkowy, uwzględniając wielkość podmiotu podlegającego karze, o którym mowa w art. 32, specyfikę prowadzonej przez niego działalności lub ogólnie dostępne dane finansowe dotyczące tego podmiotu.

Art. 34.

Wniesienie przez stronę skargi do sądu administracyjnego wstrzymuje wykonanie decyzji, o których mowa w art. 29-31.

Art. 35.

Środki z administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 29-31, stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 36.

Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 29-31, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na wniesienie skargi do sądu administracyjnego albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego.

Rozdział 7

Przepisy zmieniające i przepis końcowy

Art. 37.

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1799, z 2025 r. poz. 1792 oraz z 2026 r. poz. 507) w art. 25 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest właściwym podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) (Dz. Urz. UE L 152 z 03.06.2022, str. 1, z późn. zm.4)).”.

Art. 38.

W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 oraz z 2026 r. poz. 252) w art. 34 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezes Urzędu jest organem właściwym do spraw:

1) usług pośrednictwa danych, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) (Dz. Urz. UE L 152 z 03.06.2022, str. 1, z późn. zm.5));

2) rejestracji organizacji altruizmu danych, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi);

3) naruszeń obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 14 lub art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi), dotyczących przekazywania danych nieosobowych do państw trzecich.”.

Art. 39.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) (Dz. Urz. UE L 152 z 03.06.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 132 z 17.05.2023, str. 89 oraz Dz. Urz. UE L 2023/90204 z 21.12.2023).

2) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 132 z 17.05.2023, str. 89 oraz Dz. Urz. UE L 2023/90204 z 21.12.2023.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-22
  • Data wejścia w życie: 2026-07-23
  • Data obowiązywania: 2026-07-23
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA