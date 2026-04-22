Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa:

1) organ prowadzący pojedynczy punkt informacyjny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) (Dz. Urz. UE L 152 z 03.06.2022, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/868”;

2) właściwy podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2022/868;

3) organ właściwy do spraw usług pośrednictwa danych, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2022/868;

4) organ właściwy do spraw rejestracji organizacji altruizmu danych, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia 2022/868;

5) organ prowadzący wykaz zasobów, o którym mowa w art. 8 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia 2022/868, zwany dalej „wykazem zasobów”;

6) tryb udostępniania informacji gromadzonych w wykazie zasobów;

7) tryb rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystywanie danych, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2022/868;

8) tryb rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2022/868;

9) tryb nakładania na dostawców usług pośrednictwa danych środków przewidzianych w rozporządzeniu 2022/868 w przypadku naruszeń przepisów rozdziału III tego rozporządzenia;

10) tryb nakładania na uznane organizacje altruizmu danych środków przewidzianych w rozporządzeniu 2022/868 w przypadku naruszeń przepisów rozdziału IV tego rozporządzenia;

11) tryb postępowania w sprawach naruszeń obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 14 i art. 31 rozporządzenia 2022/868;

12) administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 34 rozporządzenia 2022/868.