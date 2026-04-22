Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 548
USTAWA
z dnia 27 marca 2026 r.
o zarządzaniu danymi1), 2)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1) organ prowadzący pojedynczy punkt informacyjny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) (Dz. Urz. UE L 152 z 03.06.2022, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/868”;
2) właściwy podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2022/868;
3) organ właściwy do spraw usług pośrednictwa danych, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2022/868;
4) organ właściwy do spraw rejestracji organizacji altruizmu danych, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia 2022/868;
5) organ prowadzący wykaz zasobów, o którym mowa w art. 8 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia 2022/868, zwany dalej „wykazem zasobów”;
6) tryb udostępniania informacji gromadzonych w wykazie zasobów;
7) tryb rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystywanie danych, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2022/868;
8) tryb rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2022/868;
9) tryb nakładania na dostawców usług pośrednictwa danych środków przewidzianych w rozporządzeniu 2022/868 w przypadku naruszeń przepisów rozdziału III tego rozporządzenia;
10) tryb nakładania na uznane organizacje altruizmu danych środków przewidzianych w rozporządzeniu 2022/868 w przypadku naruszeń przepisów rozdziału IV tego rozporządzenia;
11) tryb postępowania w sprawach naruszeń obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 14 i art. 31 rozporządzenia 2022/868;
12) administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 34 rozporządzenia 2022/868.
Art. 2.
2. Postępowania, o których mowa w ust. 1, są postępowaniami jednoinstancyjnymi.
3. Do postanowień wydanych w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, na które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy zażalenie, przepisów o zażaleniu nie stosuje się.
4. Na postanowienia, o których mowa w ust. 3, służy skarga do sądu administracyjnego.
Rozdział 2
Ponowne wykorzystywanie danych
Oddział 1
Pojedynczy punkt informacyjny
Art. 3.
Art. 4.
2. Podmiot sektora publicznego, w rozumieniu art. 2 pkt 17 rozporządzenia 2022/868, zwany dalej „podmiotem sektora publicznego”, udostępnia w portalu danych, w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, informacje gromadzone w wykazie zasobów, o których mowa w art. 8 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia 2022/868.
Art. 5.
Oddział 2
Dostęp do celów ponownego wykorzystywania danych
Art. 6.
1) nazwę podmiotu sektora publicznego posiadającego dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2022/868;
2) dane wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony,
b) adres zamieszkania lub adres siedziby wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony;
3) wskazanie danych, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2022/868, do których ma zostać udzielony dostęp do celów ponownego wykorzystywania;
4) cel ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której dane wskazane we wniosku będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5) informacje, o których mowa w art. 5 ust. 9 rozporządzenia 2022/868, dotyczące zamiaru przekazania do państwa trzeciego danych nieosobowych wskazanych we wniosku oraz cel takiego przekazania.
2. We wniosku o ponowne wykorzystywanie wnioskodawca może wskazać warunki ponownego wykorzystywania, o których mowa w art. 5 rozporządzenia 2022/868, które w opinii wnioskodawcy powinny zostać określone przez podmiot sektora publicznego przy udzielaniu dostępu do celów ponownego wykorzystywania danych.
Art. 7.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje wniosek o ponowne wykorzystywanie do wskazanego w tym wniosku podmiotu sektora publicznego niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
3. W przypadku niewskazania we wniosku o ponowne wykorzystywanie podmiotu sektora publicznego minister właściwy do spraw informatyzacji zwraca wnioskodawcy ten wniosek niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
Art. 8.
2. W wezwaniu podmiot sektora publicznego wskazuje termin, w jakim należy złożyć wyjaśnienia lub przesłać dokumenty, oraz skutki prawne niezastosowania się do tego wezwania.
Art. 9.
1) informuje wnioskodawcę oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji, że nie posiada danych wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie;
2) składa wnioskodawcy ofertę dotyczącą udzielenia dostępu do celów ponownego wykorzystywania danych wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie, zwaną dalej „ofertą”, w przypadku gdy taki dostęp może zostać udzielony zgodnie z przepisami rozdziału II rozporządzenia 2022/868;
3) odmawia, w drodze decyzji, udzielenia dostępu do celów ponownego wykorzystywania danych wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie, w przypadku gdy taki dostęp nie może zostać udzielony zgodnie z przepisami rozdziału II rozporządzenia 2022/868.
Art. 10.
1) warunki ponownego wykorzystywania danych wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie, określone zgodnie z art. 5 rozporządzenia 2022/868;
2) wysokość opłaty za zezwolenie na ponowne wykorzystywanie danych wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie, zwanej dalej „opłatą”, określoną zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2022/868, oraz wskazanie rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę, wraz z terminem jej uiszczenia, niekrótszym niż 7 dni od dnia przyjęcia oferty, albo informację o braku takiej opłaty.
2. Podmiot sektora publicznego, ustalając wysokość opłaty, uwzględnia koszty, o których mowa w art. 18 ust. 4 pkt 1.
3. Podmiot sektora publicznego, wskazując wysokość opłaty, zamieszcza w ofercie wykaz kosztów składających się na opłatę wraz z wysokością tych kosztów.
Art. 11.
2. Brak zawiadomienia podmiotu sektora publicznego przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jest równoznaczny z wycofaniem przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.
Art. 12.
Art. 13.
1) przyjęciu przez wnioskodawcę oferty;
2) uiszczeniu opłaty w terminie wskazanym w ofercie i przedłożeniu dowodu jej uiszczenia, w przypadku gdy w ofercie zawarto wysokość opłaty.
Art. 14.
2. Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w art. 9 pkt 3 oraz ust. 1, jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
Art. 15.
Art. 16.
1) wniosku o ponowne wykorzystywanie podmiot sektora publicznego stosuje odpowiednio przepisy art. 14, art. 33, art. 63 i art. 64 oraz przepisy działu I rozdziału 8 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
2) decyzji, o których mowa w art. 14 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Oddział 3
Pomoc udzielana przez właściwy podmiot
Art. 17.
Art. 18.
2. Podmiot sektora publicznego wskazuje we wniosku o udzielenie pomocy zakres tej pomocy.
3. Prezes GUS rozpatruje wniosek o udzielenie pomocy niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania.
4. Prezes GUS po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy:
1) przedstawia podmiotowi sektora publicznego informację o sposobie i zakresie udzielenia pomocy wraz ze wskazaniem wysokości kosztów, które poniesie Prezes GUS, udzielając pomocy, określonych zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2022/868 albo
2) informuje podmiot sektora publicznego o braku możliwości udzielenia pomocy w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie pomocy wraz z uzasadnieniem.
5. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub rozporządzeniem 2022/868 do wniosku o udzielenie pomocy stosuje się odpowiednio przepisy art. 14, art. 33, art. 63 i art. 64 oraz przepisy działu I rozdziału 8 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Rozdział 3
Usługi pośrednictwa danych
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
2. Prezes UODO udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UODO informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Prezes UODO uchyla albo zmienia z urzędu ostateczne decyzje o nałożeniu środków, o których mowa w art. 14:
1) ust. 4 lit. b rozporządzenia 2022/868, w przypadku wprowadzenia przez dostawcę usług pośrednictwa danych zmian w warunkach zgodnie z żądaniem Prezesa UODO, o których mowa w tym przepisie;
2) ust. 5 rozporządzenia 2022/868, w przypadku wyznaczenia przez dostawcę usług pośrednictwa danych przedstawiciela prawnego lub dostarczenia niezbędnych informacji, o których mowa w tym przepisie.
Art. 22.
2. Jeżeli informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia 2022/868, nie mogą zostać przekazane w terminie, o którym mowa w ust. 1, Prezes UODO zawiadamia skarżącego o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim przekaże informacje, niedłuższym jednak niż 6 miesięcy od dnia wpływu skargi przeciwko dostawcy usług pośrednictwa danych, o której mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2022/868.
3. Do skargi przeciwko dostawcy usług pośrednictwa danych, o której mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2022/868, nie stosuje się przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Rozdział 4
Altruizm danych
Art. 23.
Art. 24.
2. Prezes UODO przetwarza w publicznym krajowym rejestrze uznanych organizacji altruizmu danych dane, o których mowa w art. 19 ust. 4 lit. a-i rozporządzenia 2022/868.
3. Prezes UODO udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UODO informacje gromadzone w publicznym krajowym rejestrze uznanych organizacji altruizmu danych, o których mowa w art. 19 ust. 4 lit. a, b, f, g oraz h rozporządzenia 2022/868.
4. Prezes UODO jest administratorem publicznego krajowego rejestru uznanych organizacji altruizmu danych.
Art. 25.
Art. 26.
2. Prezes UODO udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UODO informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.
Art. 27.
2. Jeżeli informacje, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia 2022/868, nie mogą zostać przekazane w terminie, o którym mowa w ust. 1, Prezes UODO zawiadamia skarżącego o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim przekaże informacje, niedłuższym jednak niż 6 miesięcy od dnia wpływu skargi przeciwko uznanej organizacji altruizmu danych, o której mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2022/868.
3. Do skargi przeciwko uznanej organizacji altruizmu danych, o której mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2022/868, nie stosuje się przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Rozdział 5
Przekazywanie danych nieosobowych do państw trzecich
Art. 28.
1) z urzędu;
2) na wniosek podmiotu sektora publicznego, który udzielił dostępu do celów ponownego wykorzystywania danych, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2022/868.
2. Prezes UODO, po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji:
1) stwierdza naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 14 lub art. 31 rozporządzenia 2022/868, dotyczących przekazywania danych nieosobowych do państw trzecich, i nakłada administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 31, albo
2) umarza postępowanie.
Rozdział 6
Przepisy o administracyjnych karach pieniężnych
Art. 29.
1) naruszył obowiązek dotyczący zgłoszenia, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 2022/868;
2) naruszył warunki świadczenia usług pośrednictwa danych, o których mowa w art. 12 rozporządzenia 2022/868.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1 - wysokość administracyjnej kary pieniężnej wynosi do 200 000 zł;
2) pkt 2 - wysokość administracyjnej kary pieniężnej wynosi do 2 000 000 zł.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
2. W przypadku niedostarczenia danych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dostarczone dane lub dokumenty nie pozwalają na ustalenie wysokości administracyjnej kary pieniężnej, Prezes UODO może ustalić wysokość administracyjnej kary pieniężnej w sposób szacunkowy, uwzględniając wielkość podmiotu podlegającego karze, o którym mowa w art. 32, specyfikę prowadzonej przez niego działalności lub ogólnie dostępne dane finansowe dotyczące tego podmiotu.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Rozdział 7
Przepisy zmieniające i przepis końcowy
Art. 37.
„1a. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest właściwym podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) (Dz. Urz. UE L 152 z 03.06.2022, str. 1, z późn. zm.4)).”.
Art. 38.
„2a. Prezes Urzędu jest organem właściwym do spraw:
1) usług pośrednictwa danych, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) (Dz. Urz. UE L 152 z 03.06.2022, str. 1, z późn. zm.5));
2) rejestracji organizacji altruizmu danych, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi);
3) naruszeń obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 14 lub art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi), dotyczących przekazywania danych nieosobowych do państw trzecich.”.
Art. 39.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) (Dz. Urz. UE L 152 z 03.06.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 132 z 17.05.2023, str. 89 oraz Dz. Urz. UE L 2023/90204 z 21.12.2023).
2) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 132 z 17.05.2023, str. 89 oraz Dz. Urz. UE L 2023/90204 z 21.12.2023.
- Data ogłoszenia: 2026-04-22
- Data wejścia w życie: 2026-07-23
- Data obowiązywania: 2026-07-23
