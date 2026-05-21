Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 14 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 666)

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1170) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1484, z 2010 r. poz. 237 oraz z 2016 r. poz. 1450).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).



Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 3 lutego 2021 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 666)

STATUT URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§ 1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Urzędem Patentowym”, działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1.2) W skład Urzędu Patentowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Biotechnologii i Chemii;

2) Departament Elektroniki i Mechaniki;

3) Departament Informatyki;

4) Departament Innowacji;

5) Departament Komunikacji;

6) Departament Prawny i Orzecznictwa;

7) Departament Rejestrów;

8) Departament Współpracy Międzynarodowej;

9) Departament Zgłoszeń;

10) Departament Znaków Towarowych;

11) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

12) Biuro Dyrektora Generalnego;

13) Biuro Finansowo-Księgowe;

14) Sekretariat Prezesa.

2. Bezpośredni nadzór nad Sekretariatem Prezesa sprawuje Prezes Urzędu Patentowego.

3.3) Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13, kierują dyrektorzy komórek organizacyjnych.

4.3) Dyrektorami komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9 i 10, są eksperci, o których mowa w art. 264 ust. 1 ustawy, którym Prezes Urzędu Patentowego powierzył pełnienie funkcji kierowniczej.

§ 3. 1. Prezes Urzędu Patentowego kieruje Urzędem Patentowym przy pomocy zastępców Prezesa Urzędu Patentowego i dyrektora generalnego Urzędu Patentowego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 3.

2. Prezes Urzędu Patentowego może powoływać organy doradcze i opiniodawcze oraz komisje i zespoły robocze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania.

§ 4. 1. Zakres czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Patentowego, zastępców Prezesa Urzędu Patentowego i dyrektora generalnego Urzędu Patentowego oraz podział zadań określa Prezes Urzędu Patentowego.

2. Organizację wewnętrzną i zakres zadań komórek organizacyjnych, w tym zakres zadań z podziałem na ekspertów, członków korpusu służby cywilnej i innych pracowników, oraz tryb pracy Urzędu Patentowego określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Urzędu Patentowego.

§ 5. Prezes Urzędu Patentowego może upoważniać osoby, o których mowa w § 3 ust. 1, a także innych pracowników Urzędu Patentowego do załatwiania spraw i podejmowania decyzji oraz innych czynności, w jego imieniu, w określonych sprawach.

1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 lutego 2021 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1765), które weszło w życie z dniem 27 grudnia 2025 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.