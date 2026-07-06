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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 905
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)
z dnia 15 czerwca 2026 r.
w sprawie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług przez przedsiębiorcę komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 260 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1) sposoby przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów do działalności lub usług, o których mowa w art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej;
2) sposób i terminy dokonywania aktualizacji wyceny określonych rodzajów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od tych środków i wartości odpisów amortyzacyjnych;
3) sposoby kalkulacji kosztów usług w zakresie dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym;
4) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej opracowanego przez przedsiębiorcę komunikacji elektronicznej projektu instrukcji oraz projektu opisu kalkulacji kosztów;
5) zakres przekazywanych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej:
a) sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej,
b) wyników kalkulacji kosztów.
§ 2.
1) bieżącym roku obrotowym - należy przez to rozumieć rok obrotowy, w którym przedsiębiorca przekazuje Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej „Prezesem UKE”, sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wyniki kalkulacji kosztów;
2) działalności w zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej - należy przez to rozumieć działalność w zakresie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego obejmującą usługi w zakresie dostępu do:
a) lokalnej pętli abonenckiej,
b) nieruchomości, w tym do budynku lub do infrastruktury telekomunikacyjnej, świadczone w powiązaniu z usługami, o których mowa w lit. a,
c) odpowiednich systemów oprogramowania, świadczone w powiązaniu z usługami, o których mowa w lit. a;
3) działalności w zakresie dostępu do sieci transportowej - należy przez to rozumieć działalność w zakresie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, z wyłączeniem usług w zakresie dostępu, o których mowa w pkt 2;
4) innej działalności - należy przez to rozumieć działalność wykonywaną przez przedsiębiorcę inną niż działalność w zakresie usług na rynku detalicznym oraz działalność, o której mowa w pkt 2 i 3;
5) korekcie do wartości bieżącej - należy przez to rozumieć zmianę stanów różnicy między wartością bieżącą netto aktywów a ich wartością księgową netto wynikającą z ksiąg rachunkowych, obliczonych na dzień kończący ostatni zakończony rok obrotowy i rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy;
6) ostatnim zakończonym roku obrotowym - należy przez to rozumieć rok obrotowy, w którym przedsiębiorca przedkłada Prezesowi UKE do uzgodnienia i zatwierdzenia projekt instrukcji lub projekt opisu kalkulacji kosztów;
7) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę komunikacji elektronicznej, na którego został nałożony obowiązek prowadzenia rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów usług w zakresie dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym;
8) średniorocznym kapitale zaangażowanym - należy przez to rozumieć wykazane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640 i 644), a następnie wycenione w wartościach bieżących netto średnioroczne aktywa, z wyłączeniem aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych aktywów związanych z pozyskaniem zobowiązań długoterminowych oraz wartości firmy i wartości relacji z klientami, pomniejszone o poniższe średnioroczne składniki pasywów:
a) rezerwy na zobowiązania, z wyłączeniem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
b) zobowiązania krótkoterminowe, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu tej części długoterminowych kredytów, pożyczek i emisji długoterminowych dłużnych papierów wartościowych, których okres wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego, oraz zobowiązań z tytułu dywidend i podatku dochodowego od osób prawnych, oraz zobowiązań leasingowych, oraz innych zobowiązań związanych z pozyskaniem finansowania długoterminowego,
c) rozliczenia międzyokresowe, z wyłączeniem ujemnej wartości firmy;
9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej;
10) wolumenie nośnika kosztów - należy przez to rozumieć ilościowy czynnik, który powoduje powstawanie lub zmianę kosztów.
Rozdział 2
Sposoby przypisania składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów
§ 3.
1) przeznaczeniem i wykorzystaniem składników aktywów na potrzeby określonego rodzaju działalności lub określonej usługi;
2) przyczyną powstawania składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów w ramach określonego rodzaju działalności lub usługi;
3) zasadą spójności między ujęciem według rodzajów działalności składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów, wynikającą z faktu, że składniki te odzwierciedlają różne aspekty tych samych zdarzeń.
2. Składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów:
1) związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub z jedną usługą przypisuje się bezpośrednio do tego rodzaju działalności lub do tej usługi na podstawie zapisów księgowych i kont;
2) związane z kilkoma rodzajami działalności lub z kilkoma usługami przypisuje się do tych rodzajów działalności lub do tych usług pośrednio:
a) na podstawie analizy wartości czynników powodujących wykorzystanie aktywów oraz powstawanie zobowiązań, przychodów i kosztów w ramach określonej działalności lub usługi - jeżeli to możliwe,
b) przez ustalenie ich związku przyczynowego z tymi składnikami średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz kosztów, które mogą zostać przypisane w sposób bezpośredni, o którym mowa w pkt 1, albo w sposób pośredni, o którym mowa w lit. a - w przypadku braku możliwości ustalenia wartości czynników, o których mowa w lit. a,
c) na podstawie ogólnego wskaźnika obliczonego jako stosunek kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych do danego rodzaju działalności lub usługi do łącznych kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych do wszystkich rodzajów działalności lub usług albo w inny uzasadniony sposób - w przypadku braku możliwości zastosowania sposobów przypisania, o których mowa w lit. a i b.
3. Przedsiębiorca określa wartości czynników, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, w sposób zgodny z danymi z ksiąg rachunkowych, a także innych dokumentów i zbiorów informacyjnych przedsiębiorcy, w tym również danych statystycznych pochodzących z badań wyrywkowych oraz algorytmów opartych na tych danych.
Rozdział 3
Sposób i terminy dokonywania aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
§ 4.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku prowadzenia rachunkowości regulacyjnej bez prowadzenia kalkulacji kosztów albo prowadzenia kalkulacji kosztów z zastosowaniem w pełni alokowanego kosztu.
§ 5.
1) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - koszt odtworzenia składnika aktywów lub grupy składników o podobnej funkcji i przeznaczeniu;
2) dla pozostałych składników średniorocznego kapitału zaangażowanego - średnioroczna wartość ustalona jako średnia arytmetyczna stanów tych składników średniorocznego kapitału zaangażowanego na początek i koniec roku obrotowego, wyrażonych w wartościach bieżących i zgodnie z zasadami wyceny określonymi w rozdziale 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
1) aktualnej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia istniejącego składnika aktywów - jeżeli składnik aktywów jest dostępny na rynku i nie przeszedł znaczących zmian technologicznych;
2) ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nowoczesnego odpowiednika istniejącego składnika aktywów, przy uwzględnieniu ewentualnych korekt wynikających z różnic funkcjonalnych nowoczesnego odpowiednika oraz korekt kosztów operacyjnych, wynikających z wyższej efektywności nowoczesnego odpowiednika - jeżeli składnik aktywów nie jest dostępny na rynku lub jego stosowanie jest nieuzasadnione ze względu na postęp technologiczny.
2. Jeżeli wartość nabycia składników majątku podlegających aktualizacji wyceny nie została odnotowana w rejestrze środków trwałych przedsiębiorcy w sposób pozwalający na kalkulację kosztu odtworzenia odrębnie dla każdego z tych składników zgodnie z ust. 1, przedsiębiorca ustala koszt odtworzenia dla grupy składników na podstawie indeksów zmiany cen nabycia lub kosztu wytworzenia zgrupowanych składników, pod warunkiem że:
1) składniki grupy są jednorodne;
2) składniki grupy są dostępne na rynku i nie przeszły istotnych zmian technologicznych;
3) zmiany cen poszczególnych składników grupy w minionych latach nie różnią się istotnie;
4) składniki niewykorzystywane nie są zaliczane do grupy składników.
§ 9.
2. Łączna wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyłączonych z aktualizacji, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 15 % łącznej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących składnikami majątkowymi związanymi ze świadczeniem usług komunikacji elektronicznej, jeżeli nie zniekształca to istotnie obrazu wartości bieżącej średniorocznego kapitału zaangażowanego przedsiębiorcy.
§ 10.
2. Ustalone odpisy amortyzacyjne od wartości bieżącej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także sposób ich ustalenia przedsiębiorca przedstawia w projekcie instrukcji lub projekcie opisu kalkulacji kosztów.
§ 11.
Rozdział 4
Sposoby kalkulacji kosztów usług w zakresie dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym
§ 12.
1) kalkulacja zorientowanego przyszłościowo długookresowego kosztu przyrostowego;
2) kalkulacja w pełni alokowanego kosztu;
3) kalkulacja zorientowanego przyszłościowo w pełni alokowanego kosztu.
§ 13.
2. Zorientowany przyszłościowo długookresowy koszt przyrostowy przedsiębiorca kalkuluje jako koszt przewidywany na rok obrotowy następujący po bieżącym roku obrotowym, przyjmując jako dane bazowe do kalkulacji dane z ostatniego zakończonego roku obrotowego.
3. W celu przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo długookresowego kosztu przyrostowego przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w § 4 ust. 1.
4. Do przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo długookresowego kosztu przyrostowego przedsiębiorca stosuje przepisy § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b.
5. W celu przeprowadzenia kalkulacji kosztów, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca w szczególności:
1) grupuje koszty i składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego ujęte w księgach rachunkowych w jednorodne kategorie kosztowe;
2) określa zależności między kosztem a wolumenem;
3) przypisuje koszty przyrostowe wchodzące w skład jednorodnych kategorii kosztowych do elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów, wykorzystując zależności między kosztem a wolumenem;
4) określa wskaźniki zaangażowania elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów w wykonanie usług;
5) kalkuluje koszt jednostkowy usług za pomocą wskaźników zaangażowania elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów w wykonanie usług.
6. Kalkulacja kosztów, o których mowa w ust. 1, może uwzględniać uzasadnione koszty przypisane w sposób określony w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c, z uwzględnieniem § 23 ust. 2.
7. Grupowania, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, przedsiębiorca dokonuje w taki sposób, aby koszty i składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego:
1) mogły być przypisane do elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów, wykorzystując ten sam nośnik;
2) charakteryzowały się tymi samymi trendami zmian cen w przeszłości i ich wartości początkowe mogły być w ten sam sposób aktualizowane;
3) mogły być przypisane do elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów, z wykorzystaniem wyłącznie jednej zależności między kosztem a wolumenem.
8. Zależności między kosztem a wolumenem, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, stanowią zależności zmian kosztów składowych jednorodnych kategorii kosztowych od wolumenu nośnika tych kosztów i identyfikują udziały kosztów zmiennych, kosztów stałych specyficznych dla jednorodnych kategorii kosztowych, kosztów wspólnych oraz wskazują sposób zmiany tych udziałów w zależności od zmian wolumenu nośnika kosztu.
§ 14.
§ 15.
2. Kalkulacji zorientowanego przyszłościowo w pełni alokowanego kosztu przedsiębiorca dokonuje jako kosztu przewidywanego na rok obrotowy następujący po bieżącym roku obrotowym, przyjmując jako dane bazowe do kalkulacji dane z ostatniego zakończonego roku obrotowego.
3. W celu przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo w pełni alokowanego kosztu przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w § 4 ust. 1.
4. Do przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo w pełni alokowanego kosztu przedsiębiorca stosuje przepisy § 3 i § 23 ust. 2.
§ 16.
Rozdział 5
Tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE projektu instrukcji oraz projektu opisu kalkulacji kosztów
§ 17.
2. Przedsiębiorca po raz pierwszy przedkłada Prezesowi UKE do uzgodnienia projekt instrukcji lub projekt opisu kalkulacji kosztów w terminie do 120 dni od dnia doręczenia decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów.
3. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 2, zostanie doręczona przedsiębiorcy w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia, Prezes UKE może wydłużyć termin, o którym mowa w ust. 2.
§ 18.
2. Spotkania robocze zwołuje Prezes UKE, ustalając termin i miejsce spotkania.
3. Spotkania robocze mogą być organizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
§ 19.
2. W trakcie procesu zatwierdzania projektu instrukcji lub projektu opisu kalkulacji kosztów mogą odbywać się spotkania robocze przedstawicieli Prezesa UKE i przedsiębiorcy.
3. Spotkania robocze zwołuje Prezes UKE, ustalając termin i miejsce spotkania.
4. Spotkania robocze mogą być organizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Rozdział 6
Zakres przekazywanych Prezesowi UKE sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej i wyników kalkulacji kosztów
§ 20.
1) ze średniorocznego kapitału zaangażowanego:
a) odrębnie dla każdego rodzaju działalności oraz dla każdej z usług na rynku detalicznym,
b) zbiorczo dla wszystkich rodzajów działalności
- dla których jest prowadzona rachunkowość regulacyjna;
2) z wyniku działalności:
a) odrębnie dla każdego rodzaju działalności oraz dla każdej z usług na rynku detalicznym,
b) zbiorczo dla wszystkich rodzajów działalności
- dla których jest prowadzona rachunkowość regulacyjna;
3) z porównania zbiorczego sprawozdania ze średniorocznego kapitału zaangażowanego z odpowiednimi pozycjami bilansu, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności;
4) z porównania zbiorczego sprawozdania z wyniku działalności z odpowiednimi pozycjami rachunku zysków i strat, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności;
5) z porównania wyników działalności dla poszczególnych rodzajów działalności oraz odrębnie dla każdej z usług na rynku detalicznym;
6) z przepływów transferów wewnętrznych między poszczególnymi rodzajami działalności, w podziale na usługi świadczone w ramach tych transferów, zawierające informacje na temat stawek jednostkowych, jednostek rozliczeniowych, wykorzystania jednostek rozliczeniowych w ramach tych transferów oraz wartości transferów wewnętrznych;
7) z porównania całkowitych przepływów transferów wewnętrznych między poszczególnymi rodzajami działalności, zbiorczo dla każdej działalności, oraz między poszczególnymi usługami świadczonymi w ramach tych transferów;
8) ze sposobu określania wartości transferów wewnętrznych między poszczególnymi rodzajami działalności, określające w szczególności:
a) średni koszt poszczególnych elementów sieci telekomunikacyjnej lub wartości procesów zaangażowanych w świadczenie poszczególnych usług,
b) wskaźnik udziału elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów zaangażowanych w świadczenie poszczególnych usług,
c) jednostkowy koszt świadczenia poszczególnych usług.
2. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu zawartego w sprawozdaniu.
3. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, w przypadku istotnej zmiany sposobów prowadzenia rachunkowości regulacyjnej dane za rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy przedsiębiorca przedstawia według zmienionych sposobów.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera informacje o wartości pozycji bilansowych niezbędnych do określenia średniorocznego kapitału zaangażowanego.
5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, zawierają informacje o:
1) przychodach ze sprzedaży usług, z wyszczególnieniem przychodów uzyskanych w ramach transferów wewnętrznych w podziale na poszczególne działalności oraz przychodów ze sprzedaży usług innym przedsiębiorcom komunikacji elektronicznej lub użytkownikom końcowym;
2) kosztach związanych ze świadczeniem usług, z wyszczególnieniem:
a) kosztów zakupu usług w ramach transferów wewnętrznych, w podziale na poszczególne działalności,
b) kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
c) korekty do wartości bieżącej w podziale na część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów;
3) pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych;
4) dopłatach, o których mowa w art. 369 ust. 1 ustawy, lub udziale w pokryciu dopłaty, o którym mowa w art. 371 ust. 1 ustawy;
5) wyniku z działalności lub usług;
6) zwrocie z zaangażowanego kapitału.
6. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5, do wyniku działalności nie zalicza się:
1) wyniku z tytułu działalności finansowej;
2) podatku dochodowego i pozostałych zmniejszeń zysku lub zwiększeń strat.
7. Przepływy z transferów wewnętrznych przedsiębiorca kalkuluje, stosując warunki niedyskryminujące innych przedsiębiorców oraz wykazując je w sposób umożliwiający sprawdzenie stosowania tych warunków.
8. Przedsiębiorca w kalkulacji przepływów transferów wewnętrznych uwzględnia wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału określony w art. 262 ust. 1 ustawy.
9. Jeżeli przedsiębiorca stosuje w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami zróżnicowane stawki za usługi hurtowe, to w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8, uwzględnia te stawki przez wykazanie poszczególnych wartości stawek i wykorzystanie jednostek rozliczeniowych.
10. W celu zapewnienia porównywalności informacji ze sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przedsiębiorca zamieszcza również dane na dzień kończący rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy.
§ 21.
1) w przypadku działalności w zakresie dostępu telekomunikacyjnego - wyodrębniając i przypisując składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów, odrębnie dla działalności w zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej oraz dla działalności w zakresie dostępu do sieci transportowej, oraz dla każdej z usług objętych kalkulacją kosztów;
2) w przypadku działalności w zakresie usług na rynku detalicznym - wyodrębniając i przypisując składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów, odrębnie dla tej działalności oraz dla każdej z usług objętych kalkulacją kosztów;
3) w przypadku innej działalności - wyodrębniając i przypisując składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i związanych z nimi kosztów.
2. Przedsiębiorca świadczący usługi komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej sporządza sprawozdania, o których mowa w § 20 ust. 1:
1) w przypadku działalności w zakresie dostępu telekomunikacyjnego - wyodrębniając i przypisując składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów dla działalności w zakresie dostępu do sieci transportowej oraz ustalając przychody i związane z nimi koszty, odrębnie dla każdej z usług objętych kalkulacją kosztów;
2) w przypadku działalności w zakresie usług na rynku detalicznym - wyodrębniając i przypisując składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i związanych z nimi kosztów;
3) w przypadku innej działalności - wyodrębniając i przypisując składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i związanych z nimi kosztów.
§ 22.
§ 23.
2. Jeżeli poziom składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c, przekroczy 10 % łącznej wartości składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów przypisanych do danej działalności lub usługi, przedsiębiorca do sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wyników kalkulacji kosztów dołącza szczegółowe wyjaśnienie przekroczenia tego poziomu.
Rozdział 7
Przepis końcowy
§ 24.
Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. poz. 2140 oraz z 2009 r. poz. 480), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 3 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 15 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 905)
ZAKRES PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PREZESOWI UKE WYNIKÓW KALKULACJI KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 13-15
1. Wyniki kalkulacji kosztów dla każdej z usług przedstawia się w podziale na zidentyfikowane procesy lub elementy sieci telekomunikacyjnej związane z daną usługą.
2. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 13, dla każdej z usług przedstawia się w podziale na pozycje:
1) A - koszty operacyjne, w tym:
a) związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub z jedną usługą, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1,
b) związane z kilkoma rodzajami działalności lub z kilkoma usługami, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a i b,
c) związane z kilkoma rodzajami działalności lub z kilkoma usługami, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c
- z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej, w podziale na poszczególne komponenty tej korekty - część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów;
2) B - wartość składników średniorocznego kapitału zaangażowanego przypisanych w celu kalkulacji kosztu kapitału;
3) C - wyrażony procentowo wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału;
4) D - koszt kapitału zaangażowanego, będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. B i C;
5) E - sumę kosztów, o których mowa w poz. A i D;
6) F - całkowite wykorzystanie danego elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej;
7) G - jednostkowy koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu, będący ilorazem wartości, o której mowa w poz. E, i wartości, o której mowa w poz. F;
8) H - wskaźnik udziału elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi;
9) I - średni koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu dla danej usługi będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. G i H;
10) J - wykorzystanie elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej;
11) K - koszt świadczenia danej usługi.
3. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 13, przedstawia się w tabelach nr 1 i 2.
Tabela nr 1
|
Koszty jednostkowe elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów
|
Elementy
|
Koszty
|
Koszty
|
Koszty
|
Wartość
|
Wyrażony
|
Koszt
|
Suma
|
Całkowite
|
Jednost-
|
sieci
|
związane
|
związane
|
związane
|
składni-
|
procen-
|
kapitału
|
kosztów
|
wykorzy-
|
kowy
|
telekomu-
|
wyłącznie
|
z kilkoma
|
z kilkoma
|
ków
|
towo
|
zaangażo-
|
|
stanie
|
koszt
|
nikacyjnej
|
z jednym
|
rodzajami
|
rodzajami
|
średnio-
|
wskaźnik
|
wanego
|
|
danego
|
elementu
|
lub
|
rodzajem
|
działal-
|
działal-
|
rocznego
|
zwrotu
|
|
|
elementu
|
sieci
|
procesy
|
działal-
|
ności lub
|
ności lub
|
kapitału
|
kosztu
|
|
|
sieci
|
telekomu-
|
|
ności lub
|
z kilkoma
|
z kilkoma
|
zaangażo-
|
zaangażo-
|
|
|
telekomu-
|
nikacyj-
|
|
z jedną
|
usługami,
|
usługami,
|
wanego
|
wanego
|
|
|
nikacyj-
|
nej lub
|
|
usługą1)
|
przypisane
|
przypisane
|
|
kapitału
|
|
|
nej lub
|
procesu
|
|
|
zgodnie
|
zgodnie
|
|
|
|
|
procesu
|
|
|
|
z § 3 ust. 2
|
z § 3 ust. 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pkt 2 lit. a
|
pkt 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i b1)
|
lit. c1)
|
|
|
|
|
|
|
|
A(a)
|
A(b)
|
A(c)
|
B
|
C
|
D = B * C
|
E = A(a) +
A(b) +
A(c) + D
|
F
|
G = E / F
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
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...
Tabela nr 2
|
Koszty usług
|
Usługi
|
Jednostkowy koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu
|
Wskaźnik udziału elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi
|
Średni koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu dla danej usługi
|
Wykorzystanie elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi (w jednostkach rozliczeniowych)
|
Koszt świadczenia danej usługi
|
Elementy sieci telekomunikacyjnej lub procesy
|
Usługa I
|
Element lub proces 1
|
G1
|
H1
|
I1 = G1 * H1
|
J1
|
K1 = I1 * J1
|
Element lub proces 2
|
G2
|
H2
|
I2 = G2 * H2
|
J2
|
K2 = I2 * J2
|
Element lub proces 3
|
G3
|
H3
|
I3 = G3 * H3
|
J3
|
K3 = I3 * J3
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
Łączny koszt usługi I
|
K = K1 + K2 + K3 + ...
4. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 14 i § 15, dla każdej z usług przedstawia się w podziale na pozycje:
1) A - koszty operacyjne, w tym:
a) związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub z jedną usługą, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1,
b) związane z kilkoma rodzajami działalności lub z kilkoma usługami, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a i b,
c) przypisane na podstawie ogólnego wskaźnika, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c
- z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej, w podziale na poszczególne komponenty tej korekty - część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów;
2) B - wartość składników średniorocznego kapitału zaangażowanego przypisanych w celu kalkulacji kosztu kapitału;
3) C - wyrażony procentowo wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału;
4) D - koszt kapitału zaangażowanego, będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. B i C;
5) E - sumę kosztów, o których mowa w poz. A i D;
6) F - całkowite wykorzystanie danego elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej;
7) G - jednostkowy koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu, będący ilorazem wartości, o której mowa w poz. E, i wartości, o której mowa w poz. F;
8) H - wskaźnik udziału elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi;
9) I - średni koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu dla danej usługi będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. G i H;
10) J - wykorzystanie elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej lub użytkownikami końcowymi;
11) K - koszt świadczenia danej usługi.
5. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 14 i § 15, przedstawia się w tabelach nr 3 i 4.
|
Koszty jednostkowe elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów
|
Elementy
|
Koszty
|
Koszty
|
Koszty
|
Wartość
|
Wyrażony
|
Koszt
|
Suma
|
Całkowite
|
Jednost-
|
sieci
|
związane
|
związane
|
przy-
|
składni-
|
procen-
|
kapitału
|
kosztów
|
wykorzy-
|
kowy
|
telekomu-
|
wyłącznie
|
z kilkoma
|
pisane na
|
ków
|
towy
|
zaangażo-
|
|
stanie
|
koszt
|
nikacyjnej
|
z jednym
|
rodzajami
|
podstawie
|
średnio-
|
wskaźnik
|
wanego
|
|
danego
|
elementu
|
lub
|
rodzajem
|
działal-
|
ogólnego
|
rocznego
|
zwrotu
|
|
|
elementu
|
sieci
|
procesy
|
działal-
|
ności lub
|
wskaź-
|
kapitału
|
kosztu
|
|
|
sieci
|
telekomu-
|
|
ności lub
|
z kilkoma
|
nika,
|
zaangażo-
|
zaangażo-
|
|
|
telekomu-
|
nikacyjnej
|
|
z jedną
|
usługami,
|
zgodnie
|
wanego
|
wanego
|
|
|
nikacyjnej
|
lub
|
|
usługą2)
|
przypisane
|
z § 3
|
|
kapitału
|
|
|
lub
|
procesu
|
|
|
zgodnie
|
ust. 2
|
|
|
|
|
procesu
|
|
|
|
z § 3 ust. 2
|
pkt 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pkt 2 lit. a
|
lit. c2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i b2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A(a)
|
A(b)
|
A(c)
|
B
|
C
|
D = B * C
|
E = A(a) +
A(b) +
A(c) + D
|
F
|
G = E / F
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
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|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
Tabela nr 4
|
Koszty usług
|
Usługi
|
Jednostkowy koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu
|
Wskaźnik udziału elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu
w świadczeniu danej usługi
|
Średni koszt elementu sieci telekomunikacyjnej dla danej usługi
|
Wykorzystanie elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi
(w jednostkach rozliczeniowych)
|
Koszt świadczenia danej usługi
|
Elementy sieci telekomunikacyjnej lub procesy
|
Usługa I
|
Element lub proces 1
|
G1
|
H1
|
I1 = G1 * H1
|
J1
|
K1 = I1 * J1
|
Element lub proces 2
|
G2
|
H2
|
I2 = G2 * H2
|
J2
|
K2 = I2 * J2
|
Element lub proces 3
|
G3
|
H3
|
I3 = G3 * H3
|
J3
|
K3 = I3 * J3
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
Łączny koszt usługi I
|
K = K1 + K2 + K3 + ...
1) Z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej w podziale na poszczególne komponenty tej korekty - część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów.
2) Z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej w podziale na poszczególne komponenty tej korekty - część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów.
- Data ogłoszenia: 2026-07-06
- Data wejścia w życie: 2026-09-01
- Data obowiązywania: 2026-09-01
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