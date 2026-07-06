Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji

z dnia 15 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 905)

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PREZESOWI UKE WYNIKÓW KALKULACJI KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 13-15

1. Wyniki kalkulacji kosztów dla każdej z usług przedstawia się w podziale na zidentyfikowane procesy lub elementy sieci telekomunikacyjnej związane z daną usługą.

2. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 13, dla każdej z usług przedstawia się w podziale na pozycje:

1) A - koszty operacyjne, w tym:

a) związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub z jedną usługą, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1,

b) związane z kilkoma rodzajami działalności lub z kilkoma usługami, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a i b,

c) związane z kilkoma rodzajami działalności lub z kilkoma usługami, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c

- z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej, w podziale na poszczególne komponenty tej korekty - część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów;

2) B - wartość składników średniorocznego kapitału zaangażowanego przypisanych w celu kalkulacji kosztu kapitału;

3) C - wyrażony procentowo wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału;

4) D - koszt kapitału zaangażowanego, będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. B i C;

5) E - sumę kosztów, o których mowa w poz. A i D;

6) F - całkowite wykorzystanie danego elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej;

7) G - jednostkowy koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu, będący ilorazem wartości, o której mowa w poz. E, i wartości, o której mowa w poz. F;

8) H - wskaźnik udziału elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi;

9) I - średni koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu dla danej usługi będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. G i H;

10) J - wykorzystanie elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej;

11) K - koszt świadczenia danej usługi.

3. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 13, przedstawia się w tabelach nr 1 i 2.

Tabela nr 1

Koszty jednostkowe elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów Elementy Koszty Koszty Koszty Wartość Wyrażony Koszt Suma Całkowite Jednost- sieci związane związane związane składni- procen- kapitału kosztów wykorzy- kowy telekomu- wyłącznie z kilkoma z kilkoma ków towo zaangażo-

stanie koszt nikacyjnej z jednym rodzajami rodzajami średnio- wskaźnik wanego

danego elementu lub rodzajem działal- działal- rocznego zwrotu



elementu sieci procesy działal- ności lub ności lub kapitału kosztu



sieci telekomu-

ności lub z kilkoma z kilkoma zaangażo- zaangażo-



telekomu- nikacyj-

z jedną usługami, usługami, wanego wanego



nikacyj- nej lub

usługą1) przypisane przypisane

kapitału



nej lub procesu



zgodnie zgodnie







procesu





z § 3 ust. 2 z § 3 ust. 2















pkt 2 lit. a pkt 2















i b1) lit. c1)













A(a) A(b) A(c) B C D = B * C E = A(a) + A(b) + A(c) + D F G = E / F 1.

















2.

















... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tabela nr 2

Koszty usług Usługi Jednostkowy koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu Wskaźnik udziału elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi Średni koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu dla danej usługi Wykorzystanie elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi (w jednostkach rozliczeniowych) Koszt świadczenia danej usługi Elementy sieci telekomunikacyjnej lub procesy

Usługa I Element lub proces 1 G1 H1 I1 = G1 * H1 J1 K1 = I1 * J1 Element lub proces 2 G2 H2 I2 = G2 * H2 J2 K2 = I2 * J2 Element lub proces 3 G3 H3 I3 = G3 * H3 J3 K3 = I3 * J3 ... ... ... ... ... ... Łączny koszt usługi I K = K1 + K2 + K3 + ...

4. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 14 i § 15, dla każdej z usług przedstawia się w podziale na pozycje:

1) A - koszty operacyjne, w tym:

a) związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub z jedną usługą, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1,

b) związane z kilkoma rodzajami działalności lub z kilkoma usługami, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a i b,

c) przypisane na podstawie ogólnego wskaźnika, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c

- z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej, w podziale na poszczególne komponenty tej korekty - część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów;

2) B - wartość składników średniorocznego kapitału zaangażowanego przypisanych w celu kalkulacji kosztu kapitału;

3) C - wyrażony procentowo wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału;

4) D - koszt kapitału zaangażowanego, będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. B i C;

5) E - sumę kosztów, o których mowa w poz. A i D;

6) F - całkowite wykorzystanie danego elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej;

7) G - jednostkowy koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu, będący ilorazem wartości, o której mowa w poz. E, i wartości, o której mowa w poz. F;

8) H - wskaźnik udziału elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi;

9) I - średni koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu dla danej usługi będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. G i H;

10) J - wykorzystanie elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej lub użytkownikami końcowymi;

11) K - koszt świadczenia danej usługi.

5. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 14 i § 15, przedstawia się w tabelach nr 3 i 4.

Koszty jednostkowe elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów Elementy Koszty Koszty Koszty Wartość Wyrażony Koszt Suma Całkowite Jednost- sieci związane związane przy- składni- procen- kapitału kosztów wykorzy- kowy telekomu- wyłącznie z kilkoma pisane na ków towy zaangażo-

stanie koszt nikacyjnej z jednym rodzajami podstawie średnio- wskaźnik wanego

danego elementu lub rodzajem działal- ogólnego rocznego zwrotu



elementu sieci procesy działal- ności lub wskaź- kapitału kosztu



sieci telekomu-

ności lub z kilkoma nika, zaangażo- zaangażo-



telekomu- nikacyjnej

z jedną usługami, zgodnie wanego wanego



nikacyjnej lub

usługą2) przypisane z § 3

kapitału



lub procesu



zgodnie ust. 2







procesu





z § 3 ust. 2 pkt 2















pkt 2 lit. a lit. c2)















i b2)















A(a) A(b) A(c) B C D = B * C E = A(a) + A(b) + A(c) + D F G = E / F 1.

















2.

















... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tabela nr 4

Koszty usług Usługi Jednostkowy koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu Wskaźnik udziału elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi Średni koszt elementu sieci telekomunikacyjnej dla danej usługi Wykorzystanie elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi (w jednostkach rozliczeniowych) Koszt świadczenia danej usługi Elementy sieci telekomunikacyjnej lub procesy Usługa I Element lub proces 1 G1 H1 I1 = G1 * H1 J1 K1 = I1 * J1 Element lub proces 2 G2 H2 I2 = G2 * H2 J2 K2 = I2 * J2 Element lub proces 3 G3 H3 I3 = G3 * H3 J3 K3 = I3 * J3 ... ... ... ... ... ... Łączny koszt usługi I K = K1 + K2 + K3 + ...

1) Z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej w podziale na poszczególne komponenty tej korekty - część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów.

2) Z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej w podziale na poszczególne komponenty tej korekty - część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów.