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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 905

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 15 czerwca 2026 r.

w sprawie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług przez przedsiębiorcę komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 260 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposoby przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów do działalności lub usług, o których mowa w art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej;

2) sposób i terminy dokonywania aktualizacji wyceny określonych rodzajów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od tych środków i wartości odpisów amortyzacyjnych;

3) sposoby kalkulacji kosztów usług w zakresie dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym;

4) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej opracowanego przez przedsiębiorcę komunikacji elektronicznej projektu instrukcji oraz projektu opisu kalkulacji kosztów;

5) zakres przekazywanych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

a) sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej,

b) wyników kalkulacji kosztów.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) bieżącym roku obrotowym - należy przez to rozumieć rok obrotowy, w którym przedsiębiorca przekazuje Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej „Prezesem UKE”, sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wyniki kalkulacji kosztów;

2) działalności w zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej - należy przez to rozumieć działalność w zakresie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego obejmującą usługi w zakresie dostępu do:

a) lokalnej pętli abonenckiej,

b) nieruchomości, w tym do budynku lub do infrastruktury telekomunikacyjnej, świadczone w powiązaniu z usługami, o których mowa w lit. a,

c) odpowiednich systemów oprogramowania, świadczone w powiązaniu z usługami, o których mowa w lit. a;

3) działalności w zakresie dostępu do sieci transportowej - należy przez to rozumieć działalność w zakresie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, z wyłączeniem usług w zakresie dostępu, o których mowa w pkt 2;

4) innej działalności - należy przez to rozumieć działalność wykonywaną przez przedsiębiorcę inną niż działalność w zakresie usług na rynku detalicznym oraz działalność, o której mowa w pkt 2 i 3;

5) korekcie do wartości bieżącej - należy przez to rozumieć zmianę stanów różnicy między wartością bieżącą netto aktywów a ich wartością księgową netto wynikającą z ksiąg rachunkowych, obliczonych na dzień kończący ostatni zakończony rok obrotowy i rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy;

6) ostatnim zakończonym roku obrotowym - należy przez to rozumieć rok obrotowy, w którym przedsiębiorca przedkłada Prezesowi UKE do uzgodnienia i zatwierdzenia projekt instrukcji lub projekt opisu kalkulacji kosztów;

7) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę komunikacji elektronicznej, na którego został nałożony obowiązek prowadzenia rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów usług w zakresie dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym;

8) średniorocznym kapitale zaangażowanym - należy przez to rozumieć wykazane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640 i 644), a następnie wycenione w wartościach bieżących netto średnioroczne aktywa, z wyłączeniem aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych aktywów związanych z pozyskaniem zobowiązań długoterminowych oraz wartości firmy i wartości relacji z klientami, pomniejszone o poniższe średnioroczne składniki pasywów:

a) rezerwy na zobowiązania, z wyłączeniem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

b) zobowiązania krótkoterminowe, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu tej części długoterminowych kredytów, pożyczek i emisji długoterminowych dłużnych papierów wartościowych, których okres wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego, oraz zobowiązań z tytułu dywidend i podatku dochodowego od osób prawnych, oraz zobowiązań leasingowych, oraz innych zobowiązań związanych z pozyskaniem finansowania długoterminowego,

c) rozliczenia międzyokresowe, z wyłączeniem ujemnej wartości firmy;

9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej;

10) wolumenie nośnika kosztów - należy przez to rozumieć ilościowy czynnik, który powoduje powstawanie lub zmianę kosztów.

Rozdział 2

Sposoby przypisania składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów

§ 3.

1. Składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów przypisuje się w sposób zgodny z:

1) przeznaczeniem i wykorzystaniem składników aktywów na potrzeby określonego rodzaju działalności lub określonej usługi;

2) przyczyną powstawania składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów w ramach określonego rodzaju działalności lub usługi;

3) zasadą spójności między ujęciem według rodzajów działalności składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów, wynikającą z faktu, że składniki te odzwierciedlają różne aspekty tych samych zdarzeń.

2. Składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów:

1) związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub z jedną usługą przypisuje się bezpośrednio do tego rodzaju działalności lub do tej usługi na podstawie zapisów księgowych i kont;

2) związane z kilkoma rodzajami działalności lub z kilkoma usługami przypisuje się do tych rodzajów działalności lub do tych usług pośrednio:

a) na podstawie analizy wartości czynników powodujących wykorzystanie aktywów oraz powstawanie zobowiązań, przychodów i kosztów w ramach określonej działalności lub usługi - jeżeli to możliwe,

b) przez ustalenie ich związku przyczynowego z tymi składnikami średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz kosztów, które mogą zostać przypisane w sposób bezpośredni, o którym mowa w pkt 1, albo w sposób pośredni, o którym mowa w lit. a - w przypadku braku możliwości ustalenia wartości czynników, o których mowa w lit. a,

c) na podstawie ogólnego wskaźnika obliczonego jako stosunek kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych do danego rodzaju działalności lub usługi do łącznych kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych do wszystkich rodzajów działalności lub usług albo w inny uzasadniony sposób - w przypadku braku możliwości zastosowania sposobów przypisania, o których mowa w lit. a i b.

3. Przedsiębiorca określa wartości czynników, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, w sposób zgodny z danymi z ksiąg rachunkowych, a także innych dokumentów i zbiorów informacyjnych przedsiębiorcy, w tym również danych statystycznych pochodzących z badań wyrywkowych oraz algorytmów opartych na tych danych.

Rozdział 3

Sposób i terminy dokonywania aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

§ 4.

1. Przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących składnikami majątkowymi związanymi ze świadczeniem usług komunikacji elektronicznej, przez aktualizację wartości początkowej tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do ich wartości bieżących, a następnie wykazuje je w wartościach bieżących netto.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku prowadzenia rachunkowości regulacyjnej bez prowadzenia kalkulacji kosztów albo prowadzenia kalkulacji kosztów z zastosowaniem w pełni alokowanego kosztu.

§ 5.

Wartość bieżącą stanowi:

1) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - koszt odtworzenia składnika aktywów lub grupy składników o podobnej funkcji i przeznaczeniu;

2) dla pozostałych składników średniorocznego kapitału zaangażowanego - średnioroczna wartość ustalona jako średnia arytmetyczna stanów tych składników średniorocznego kapitału zaangażowanego na początek i koniec roku obrotowego, wyrażonych w wartościach bieżących i zgodnie z zasadami wyceny określonymi w rozdziale 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 6.

Wartość bieżącą netto składników średniorocznego kapitału zaangażowanego stanowi wartość bieżąca krótkoterminowych zobowiązań, rezerw i rozliczeń międzyokresowych oraz wartość bieżąca aktywów skorygowana o odpisy amortyzacyjne i odpisy aktualizujące, a w przypadku zobowiązań finansowych i aktywów finansowych także po kompensacie, o której mowa w art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 7.

Aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do ich wartości bieżącej przedsiębiorca dokonuje na dzień kończący ostatni zakończony rok obrotowy.

§ 8.

1. Koszt odtworzenia, stanowiący wartość bieżącą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przedsiębiorca ustala na podstawie:

1) aktualnej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia istniejącego składnika aktywów - jeżeli składnik aktywów jest dostępny na rynku i nie przeszedł znaczących zmian technologicznych;

2) ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nowoczesnego odpowiednika istniejącego składnika aktywów, przy uwzględnieniu ewentualnych korekt wynikających z różnic funkcjonalnych nowoczesnego odpowiednika oraz korekt kosztów operacyjnych, wynikających z wyższej efektywności nowoczesnego odpowiednika - jeżeli składnik aktywów nie jest dostępny na rynku lub jego stosowanie jest nieuzasadnione ze względu na postęp technologiczny.

2. Jeżeli wartość nabycia składników majątku podlegających aktualizacji wyceny nie została odnotowana w rejestrze środków trwałych przedsiębiorcy w sposób pozwalający na kalkulację kosztu odtworzenia odrębnie dla każdego z tych składników zgodnie z ust. 1, przedsiębiorca ustala koszt odtworzenia dla grupy składników na podstawie indeksów zmiany cen nabycia lub kosztu wytworzenia zgrupowanych składników, pod warunkiem że:

1) składniki grupy są jednorodne;

2) składniki grupy są dostępne na rynku i nie przeszły istotnych zmian technologicznych;

3) zmiany cen poszczególnych składników grupy w minionych latach nie różnią się istotnie;

4) składniki niewykorzystywane nie są zaliczane do grupy składników.

§ 9.

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej lub o krótkim okresie użytkowania mogą być wyłączone z aktualizacji wyceny.

2. Łączna wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyłączonych z aktualizacji, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 15 % łącznej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących składnikami majątkowymi związanymi ze świadczeniem usług komunikacji elektronicznej, jeżeli nie zniekształca to istotnie obrazu wartości bieżącej średniorocznego kapitału zaangażowanego przedsiębiorcy.

§ 10.

1. Przy ustalaniu odpisów amortyzacyjnych od wartości bieżącej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się okres ich ekonomicznej użyteczności, czynniki rynkowe, ekonomiczne lub związane ze specyfiką danego aktywa, a także specyfikę danego przedsiębiorcy.

2. Ustalone odpisy amortyzacyjne od wartości bieżącej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także sposób ich ustalenia przedsiębiorca przedstawia w projekcie instrukcji lub projekcie opisu kalkulacji kosztów.

§ 11.

Średnioroczne stany składników kapitału zaangażowanego ustala się jako średnią arytmetyczną ich stanów na początek i koniec roku obrotowego, wyrażonych w wartościach bieżących.

Rozdział 4

Sposoby kalkulacji kosztów usług w zakresie dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym

§ 12.

Sposobami kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym są:

1) kalkulacja zorientowanego przyszłościowo długookresowego kosztu przyrostowego;

2) kalkulacja w pełni alokowanego kosztu;

3) kalkulacja zorientowanego przyszłościowo w pełni alokowanego kosztu.

§ 13.

1. Zorientowany przyszłościowo długookresowy koszt przyrostowy przedsiębiorca kalkuluje jako koszt świadczenia określonej usługi lub grupy usług, którego efektywnie działający przedsiębiorca uniknąłby w sytuacji zaprzestania świadczenia tej usługi lub tej grupy usług, przy założeniu, że zakres pozostałych usług tego przedsiębiorcy nie uległby zmianie.

2. Zorientowany przyszłościowo długookresowy koszt przyrostowy przedsiębiorca kalkuluje jako koszt przewidywany na rok obrotowy następujący po bieżącym roku obrotowym, przyjmując jako dane bazowe do kalkulacji dane z ostatniego zakończonego roku obrotowego.

3. W celu przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo długookresowego kosztu przyrostowego przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w § 4 ust. 1.

4. Do przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo długookresowego kosztu przyrostowego przedsiębiorca stosuje przepisy § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b.

5. W celu przeprowadzenia kalkulacji kosztów, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca w szczególności:

1) grupuje koszty i składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego ujęte w księgach rachunkowych w jednorodne kategorie kosztowe;

2) określa zależności między kosztem a wolumenem;

3) przypisuje koszty przyrostowe wchodzące w skład jednorodnych kategorii kosztowych do elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów, wykorzystując zależności między kosztem a wolumenem;

4) określa wskaźniki zaangażowania elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów w wykonanie usług;

5) kalkuluje koszt jednostkowy usług za pomocą wskaźników zaangażowania elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów w wykonanie usług.

6. Kalkulacja kosztów, o których mowa w ust. 1, może uwzględniać uzasadnione koszty przypisane w sposób określony w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c, z uwzględnieniem § 23 ust. 2.

7. Grupowania, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, przedsiębiorca dokonuje w taki sposób, aby koszty i składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego:

1) mogły być przypisane do elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów, wykorzystując ten sam nośnik;

2) charakteryzowały się tymi samymi trendami zmian cen w przeszłości i ich wartości początkowe mogły być w ten sam sposób aktualizowane;

3) mogły być przypisane do elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów, z wykorzystaniem wyłącznie jednej zależności między kosztem a wolumenem.

8. Zależności między kosztem a wolumenem, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, stanowią zależności zmian kosztów składowych jednorodnych kategorii kosztowych od wolumenu nośnika tych kosztów i identyfikują udziały kosztów zmiennych, kosztów stałych specyficznych dla jednorodnych kategorii kosztowych, kosztów wspólnych oraz wskazują sposób zmiany tych udziałów w zależności od zmian wolumenu nośnika kosztu.

§ 14.

Do kalkulacji w pełni alokowanego kosztu związanego ze świadczeniem określonej usługi, obejmującego koszty przypisane zgodnie z § 3 i § 23 ust. 2, nie stosuje się aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w § 4 ust. 1. Koszt ten jest kalkulowany za ostatni zakończony rok obrotowy.

§ 15.

1. Zorientowany przyszłościowo w pełni alokowany koszt przedsiębiorca kalkuluje jako koszt działalności związanej ze świadczeniem określonej usługi, który poniósłby efektywnie działający przedsiębiorca.

2. Kalkulacji zorientowanego przyszłościowo w pełni alokowanego kosztu przedsiębiorca dokonuje jako kosztu przewidywanego na rok obrotowy następujący po bieżącym roku obrotowym, przyjmując jako dane bazowe do kalkulacji dane z ostatniego zakończonego roku obrotowego.

3. W celu przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo w pełni alokowanego kosztu przedsiębiorca dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w § 4 ust. 1.

4. Do przeprowadzenia kalkulacji zorientowanego przyszłościowo w pełni alokowanego kosztu przedsiębiorca stosuje przepisy § 3 i § 23 ust. 2.

§ 16.

W kalkulacjach kosztów, o których mowa w § 13-15, przedsiębiorca uwzględnia wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału określony w art. 262 ust. 1 ustawy.

Rozdział 5

Tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE projektu instrukcji oraz projektu opisu kalkulacji kosztów

§ 17.

1. Przedsiębiorca corocznie przedkłada Prezesowi UKE do uzgodnienia projekt instrukcji lub projekt opisu kalkulacji kosztów w terminie do 120 dni od dnia rozpoczęcia roku obrotowego, za który będą przedstawiane sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wyniki kalkulacji kosztów.

2. Przedsiębiorca po raz pierwszy przedkłada Prezesowi UKE do uzgodnienia projekt instrukcji lub projekt opisu kalkulacji kosztów w terminie do 120 dni od dnia doręczenia decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów.

3. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 2, zostanie doręczona przedsiębiorcy w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia, Prezes UKE może wydłużyć termin, o którym mowa w ust. 2.

§ 18.

1. Uzgadnianie projektu instrukcji lub projektu opisu kalkulacji kosztów może odbywać się w szczególności w trybie spotkań roboczych przedstawicieli Prezesa UKE i przedsiębiorcy.

2. Spotkania robocze zwołuje Prezes UKE, ustalając termin i miejsce spotkania.

3. Spotkania robocze mogą być organizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 19.

1. Przedsiębiorca przedkłada Prezesowi UKE do zatwierdzenia projekt instrukcji lub projekt opisu kalkulacji kosztów w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 262 ust. 2 ustawy.

2. W trakcie procesu zatwierdzania projektu instrukcji lub projektu opisu kalkulacji kosztów mogą odbywać się spotkania robocze przedstawicieli Prezesa UKE i przedsiębiorcy.

3. Spotkania robocze zwołuje Prezes UKE, ustalając termin i miejsce spotkania.

4. Spotkania robocze mogą być organizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Rozdział 6

Zakres przekazywanych Prezesowi UKE sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej i wyników kalkulacji kosztów

§ 20.

1. Z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, na dzień kończący ostatni zakończony rok obrotowy, przedsiębiorca sporządza i przekazuje Prezesowi UKE w języku polskim i w walucie polskiej sprawozdanie:

1) ze średniorocznego kapitału zaangażowanego:

a) odrębnie dla każdego rodzaju działalności oraz dla każdej z usług na rynku detalicznym,

b) zbiorczo dla wszystkich rodzajów działalności

- dla których jest prowadzona rachunkowość regulacyjna;

2) z wyniku działalności:

a) odrębnie dla każdego rodzaju działalności oraz dla każdej z usług na rynku detalicznym,

b) zbiorczo dla wszystkich rodzajów działalności

- dla których jest prowadzona rachunkowość regulacyjna;

3) z porównania zbiorczego sprawozdania ze średniorocznego kapitału zaangażowanego z odpowiednimi pozycjami bilansu, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności;

4) z porównania zbiorczego sprawozdania z wyniku działalności z odpowiednimi pozycjami rachunku zysków i strat, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności;

5) z porównania wyników działalności dla poszczególnych rodzajów działalności oraz odrębnie dla każdej z usług na rynku detalicznym;

6) z przepływów transferów wewnętrznych między poszczególnymi rodzajami działalności, w podziale na usługi świadczone w ramach tych transferów, zawierające informacje na temat stawek jednostkowych, jednostek rozliczeniowych, wykorzystania jednostek rozliczeniowych w ramach tych transferów oraz wartości transferów wewnętrznych;

7) z porównania całkowitych przepływów transferów wewnętrznych między poszczególnymi rodzajami działalności, zbiorczo dla każdej działalności, oraz między poszczególnymi usługami świadczonymi w ramach tych transferów;

8) ze sposobu określania wartości transferów wewnętrznych między poszczególnymi rodzajami działalności, określające w szczególności:

a) średni koszt poszczególnych elementów sieci telekomunikacyjnej lub wartości procesów zaangażowanych w świadczenie poszczególnych usług,

b) wskaźnik udziału elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów zaangażowanych w świadczenie poszczególnych usług,

c) jednostkowy koszt świadczenia poszczególnych usług.

2. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu zawartego w sprawozdaniu.

3. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, w przypadku istotnej zmiany sposobów prowadzenia rachunkowości regulacyjnej dane za rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy przedsiębiorca przedstawia według zmienionych sposobów.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera informacje o wartości pozycji bilansowych niezbędnych do określenia średniorocznego kapitału zaangażowanego.

5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, zawierają informacje o:

1) przychodach ze sprzedaży usług, z wyszczególnieniem przychodów uzyskanych w ramach transferów wewnętrznych w podziale na poszczególne działalności oraz przychodów ze sprzedaży usług innym przedsiębiorcom komunikacji elektronicznej lub użytkownikom końcowym;

2) kosztach związanych ze świadczeniem usług, z wyszczególnieniem:

a) kosztów zakupu usług w ramach transferów wewnętrznych, w podziale na poszczególne działalności,

b) kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

c) korekty do wartości bieżącej w podziale na część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów;

3) pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych;

4) dopłatach, o których mowa w art. 369 ust. 1 ustawy, lub udziale w pokryciu dopłaty, o którym mowa w art. 371 ust. 1 ustawy;

5) wyniku z działalności lub usług;

6) zwrocie z zaangażowanego kapitału.

6. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5, do wyniku działalności nie zalicza się:

1) wyniku z tytułu działalności finansowej;

2) podatku dochodowego i pozostałych zmniejszeń zysku lub zwiększeń strat.

7. Przepływy z transferów wewnętrznych przedsiębiorca kalkuluje, stosując warunki niedyskryminujące innych przedsiębiorców oraz wykazując je w sposób umożliwiający sprawdzenie stosowania tych warunków.

8. Przedsiębiorca w kalkulacji przepływów transferów wewnętrznych uwzględnia wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału określony w art. 262 ust. 1 ustawy.

9. Jeżeli przedsiębiorca stosuje w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami zróżnicowane stawki za usługi hurtowe, to w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8, uwzględnia te stawki przez wykazanie poszczególnych wartości stawek i wykorzystanie jednostek rozliczeniowych.

10. W celu zapewnienia porównywalności informacji ze sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przedsiębiorca zamieszcza również dane na dzień kończący rok poprzedzający ostatni zakończony rok obrotowy.

§ 21.

1. Przedsiębiorca sporządza sprawozdania, o których mowa w § 20 ust. 1:

1) w przypadku działalności w zakresie dostępu telekomunikacyjnego - wyodrębniając i przypisując składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów, odrębnie dla działalności w zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej oraz dla działalności w zakresie dostępu do sieci transportowej, oraz dla każdej z usług objętych kalkulacją kosztów;

2) w przypadku działalności w zakresie usług na rynku detalicznym - wyodrębniając i przypisując składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów, odrębnie dla tej działalności oraz dla każdej z usług objętych kalkulacją kosztów;

3) w przypadku innej działalności - wyodrębniając i przypisując składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i związanych z nimi kosztów.

2. Przedsiębiorca świadczący usługi komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej sporządza sprawozdania, o których mowa w § 20 ust. 1:

1) w przypadku działalności w zakresie dostępu telekomunikacyjnego - wyodrębniając i przypisując składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i kosztów dla działalności w zakresie dostępu do sieci transportowej oraz ustalając przychody i związane z nimi koszty, odrębnie dla każdej z usług objętych kalkulacją kosztów;

2) w przypadku działalności w zakresie usług na rynku detalicznym - wyodrębniając i przypisując składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i związanych z nimi kosztów;

3) w przypadku innej działalności - wyodrębniając i przypisując składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego, przychodów i związanych z nimi kosztów.

§ 22.

Zakres przekazywanych przez przedsiębiorcę Prezesowi UKE wyników kalkulacji kosztów, o których mowa w § 13-15, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 23.

1. Składniki średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c, przedsiębiorca identyfikuje i wskazuje w sprawozdaniu z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wynikach kalkulacji kosztów.

2. Jeżeli poziom składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c, przekroczy 10 % łącznej wartości składników średniorocznego kapitału zaangażowanego oraz przychodów i kosztów przypisanych do danej działalności lub usługi, przedsiębiorca do sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej lub wyników kalkulacji kosztów dołącza szczegółowe wyjaśnienie przekroczenia tego poziomu.

Rozdział 7

Przepis końcowy

§ 24.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2026 r.2)

Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. poz. 2140 oraz z 2009 r. poz. 480), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 3 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).

Załącznik 1. [ZAKRES PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PREZESOWI UKE WYNIKÓW KALKULACJI KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 13–15]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 15 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 905)

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PREZESOWI UKE WYNIKÓW KALKULACJI KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 13-15

1. Wyniki kalkulacji kosztów dla każdej z usług przedstawia się w podziale na zidentyfikowane procesy lub elementy sieci telekomunikacyjnej związane z daną usługą.

2. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 13, dla każdej z usług przedstawia się w podziale na pozycje:

1) A - koszty operacyjne, w tym:

a) związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub z jedną usługą, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1,

b) związane z kilkoma rodzajami działalności lub z kilkoma usługami, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a i b,

c) związane z kilkoma rodzajami działalności lub z kilkoma usługami, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c

- z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej, w podziale na poszczególne komponenty tej korekty - część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów;

2) B - wartość składników średniorocznego kapitału zaangażowanego przypisanych w celu kalkulacji kosztu kapitału;

3) C - wyrażony procentowo wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału;

4) D - koszt kapitału zaangażowanego, będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. B i C;

5) E - sumę kosztów, o których mowa w poz. A i D;

6) F - całkowite wykorzystanie danego elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej;

7) G - jednostkowy koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu, będący ilorazem wartości, o której mowa w poz. E, i wartości, o której mowa w poz. F;

8) H - wskaźnik udziału elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi;

9) I - średni koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu dla danej usługi będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. G i H;

10) J - wykorzystanie elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej;

11) K - koszt świadczenia danej usługi.

3. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 13, przedstawia się w tabelach nr 1 i 2.

Tabela nr 1

Koszty jednostkowe elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów

Elementy

Koszty

Koszty

Koszty

Wartość

Wyrażony

Koszt

Suma

Całkowite

Jednost-

sieci

związane

związane

związane

składni-

procen-

kapitału

kosztów

wykorzy-

kowy

telekomu-

wyłącznie

z kilkoma

z kilkoma

ków

towo

zaangażo-

stanie

koszt

nikacyjnej

z jednym

rodzajami

rodzajami

średnio-

wskaźnik

wanego

danego

elementu

lub

rodzajem

działal-

działal-

rocznego

zwrotu

elementu

sieci

procesy

działal-

ności lub

ności lub

kapitału

kosztu

sieci

telekomu-

ności lub

z kilkoma

z kilkoma

zaangażo-

zaangażo-

telekomu-

nikacyj-

z jedną

usługami,

usługami,

wanego

wanego

nikacyj-

nej lub

usługą1)

przypisane

przypisane

kapitału

nej lub

procesu


zgodnie

zgodnie



procesu


z § 3 ust. 2

z § 3 ust. 2







pkt 2 lit. a

pkt 2







i b1)

lit. c1)






A(a)

A(b)

A(c)

B

C

D = B * C

E = A(a) +

A(b) +

A(c) + D

F

G = E / F

1.








2.








...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Tabela nr 2

Koszty usług

Usługi

Jednostkowy koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu

Wskaźnik udziału elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi

Średni koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu dla danej usługi

Wykorzystanie elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi (w jednostkach rozliczeniowych)

Koszt świadczenia danej usługi

Elementy sieci telekomunikacyjnej lub procesy

Usługa I

Element lub proces 1

G1

H1

I1 = G1 * H1

J1

K1 = I1 * J1

Element lub proces 2

G2

H2

I2 = G2 * H2

J2

K2 = I2 * J2

Element lub proces 3

G3

H3

I3 = G3 * H3

J3

K3 = I3 * J3

...

...

...

...

...

...

Łączny koszt usługi I

K = K1 + K2 + K3 + ...

4. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 14 i § 15, dla każdej z usług przedstawia się w podziale na pozycje:

1) A - koszty operacyjne, w tym:

a) związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności lub z jedną usługą, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1,

b) związane z kilkoma rodzajami działalności lub z kilkoma usługami, przypisane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a i b,

c) przypisane na podstawie ogólnego wskaźnika, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c

- z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej, w podziale na poszczególne komponenty tej korekty - część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów;

2) B - wartość składników średniorocznego kapitału zaangażowanego przypisanych w celu kalkulacji kosztu kapitału;

3) C - wyrażony procentowo wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału;

4) D - koszt kapitału zaangażowanego, będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. B i C;

5) E - sumę kosztów, o których mowa w poz. A i D;

6) F - całkowite wykorzystanie danego elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej;

7) G - jednostkowy koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu, będący ilorazem wartości, o której mowa w poz. E, i wartości, o której mowa w poz. F;

8) H - wskaźnik udziału elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi;

9) I - średni koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu dla danej usługi będący iloczynem wartości, o których mowa w poz. G i H;

10) J - wykorzystanie elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi w jednostkach stosowanych w rozliczeniach z innymi przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej lub użytkownikami końcowymi;

11) K - koszt świadczenia danej usługi.

5. Wyniki kalkulacji kosztów, o których mowa w § 14 i § 15, przedstawia się w tabelach nr 3 i 4.

Koszty jednostkowe elementów sieci telekomunikacyjnej lub procesów

Elementy

Koszty

Koszty

Koszty

Wartość

Wyrażony

Koszt

Suma

Całkowite

Jednost-

sieci

związane

związane

przy-

składni-

procen-

kapitału

kosztów

wykorzy-

kowy

telekomu-

wyłącznie

z kilkoma

pisane na

ków

towy

zaangażo-

stanie

koszt

nikacyjnej

z jednym

rodzajami

podstawie

średnio-

wskaźnik

wanego

danego

elementu

lub

rodzajem

działal-

ogólnego

rocznego

zwrotu

elementu

sieci

procesy

działal-

ności lub

wskaź-

kapitału

kosztu

sieci

telekomu-

ności lub

z kilkoma

nika,

zaangażo-

zaangażo-

telekomu-

nikacyjnej

z jedną

usługami,

zgodnie

wanego

wanego

nikacyjnej

lub

usługą2)

przypisane

z § 3

kapitału

lub

procesu


zgodnie

ust. 2



procesu


z § 3 ust. 2

pkt 2







pkt 2 lit. a

lit. c2)







i b2)







A(a)

A(b)

A(c)

B

C

D = B * C

E = A(a) +

A(b) +

A(c) + D

F

G = E / F

1.








2.








...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Tabela nr 4

Koszty usług

Usługi

Jednostkowy koszt elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu

Wskaźnik udziału elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu

w świadczeniu danej usługi

Średni koszt elementu sieci telekomunikacyjnej dla danej usługi

Wykorzystanie elementu sieci telekomunikacyjnej lub procesu w świadczeniu danej usługi

(w jednostkach rozliczeniowych)

Koszt świadczenia danej usługi

Elementy sieci telekomunikacyjnej lub procesy

Usługa I

Element lub proces 1

G1

H1

I1 = G1 * H1

J1

K1 = I1 * J1

Element lub proces 2

G2

H2

I2 = G2 * H2

J2

K2 = I2 * J2

Element lub proces 3

G3

H3

I3 = G3 * H3

J3

K3 = I3 * J3

...

...

...

...

...

...

Łączny koszt usługi I

K = K1 + K2 + K3 + ...

1) Z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej w podziale na poszczególne komponenty tej korekty - część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów.

2) Z wyszczególnieniem kosztu amortyzacji oraz korekt do wartości bieżącej w podziale na poszczególne komponenty tej korekty - część związaną z korektą amortyzacji oraz część z tytułu zysku lub straty wynikającej ze zmiany wartości aktywów.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-06
  • Data wejścia w życie: 2026-09-01
  • Data obowiązywania: 2026-09-01
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