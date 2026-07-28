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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1010
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w lit. b skreśla się wyrazy „zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym albo sądzie okręgowym,”;
2) w lit. c skreśla się wyrazy „sędziego będącego członkiem Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziego delegowanego do Biura Krajowej Rady Sądownictwa,”;
3) w lit. d po wyrazach „Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości” dodaje się wyrazy „ , zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym albo sądzie okręgowym”;
4) lit. ga otrzymuje brzmienie:
„ga) co najmniej 25 % - dla sędziego będącego członkiem Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziego delegowanego do Biura Krajowej Rady Sądownictwa,”;
5) po lit. ga dodaje się lit. gb w brzmieniu:
„gb) co najmniej 10 % - dla Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych,”.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26 i 370.
- Data ogłoszenia: 2026-07-28
- Data wejścia w życie: 2026-08-12
- Data obowiązywania: 2026-08-12
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