§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 867 i 1444, z 2025 r. poz. 2 i 1325 oraz z 2026 r. poz. 278 i 897) w § 68 w ust. 1 w pkt 2:

1) w lit. b skreśla się wyrazy „zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym albo sądzie okręgowym,”;

2) w lit. c skreśla się wyrazy „sędziego będącego członkiem Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziego delegowanego do Biura Krajowej Rady Sądownictwa,”;

3) w lit. d po wyrazach „Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości” dodaje się wyrazy „ , zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym albo sądzie okręgowym”;

4) lit. ga otrzymuje brzmienie:

„ga) co najmniej 25 % - dla sędziego będącego członkiem Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziego delegowanego do Biura Krajowej Rady Sądownictwa,”;

5) po lit. ga dodaje się lit. gb w brzmieniu:

„gb) co najmniej 10 % - dla Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych,”.