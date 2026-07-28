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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1011

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2026 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780 oraz z 2026 r. poz. 160) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy koordynacja działań w zakresie budowania rozpoznawalności marki Polski i jej promocji, w tym:

1) opracowanie oraz przedłożenie Radzie Ministrów projektu strategii dotyczącej budowy i promocji marki Polski określającej w szczególności standardy, w tym komunikacyjne oraz wizualne, dotyczące spójnego wykorzystywania marki Polski;

2) opracowanie planu wdrażania strategii, o której mowa w pkt 1;

3) podejmowanie działań dotyczących księgi marki Polski będącej zbiorem standardów strategicznych, komunikacyjnych, wizualnych, organizacyjnych i wdrożeniowych obejmujących w szczególności tożsamość marki, system identyfikacji wizualnej, język komunikacji oraz wytyczne zapewniające spójne wykorzystywanie marki Polski;

4) podejmowanie działań mających na celu rozpowszechnianie marki Polski w kraju i na arenie międzynarodowej;

5) podejmowanie działań na rzecz rozwoju marki Polski przez zapewnienie spójności nadrzędnych wartości marki z autentycznością regionów, sektorów i społeczności;

6) prowadzenie cyklicznych przeglądów realizacji strategii;

7) podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć służących wzmocnieniu rozpoznawalności marki Polski.

§ 3.

1. Pełnomocnik w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 może:

1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od właściwych organów administracji rządowej;

2) współpracować w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami sektora finansów publicznych, a także z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

2. Organy, instytucje administracji publicznej i podmioty, o których mowa w ust. 1, współpracują z Pełnomocnikiem i zapewniają mu wsparcie, w szczególności przez bezzwłoczne udostępnianie mu informacji, dokumentów i sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 4.

1. Pełnomocnik może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze lub eksperckie w zakresie realizacji zadań określonych w § 2.

2. Pełnomocnik może zapraszać do udziału w pracach zespołów przedstawicieli właściwych organów administracji rządowej oraz przedstawicieli innych podmiotów właściwych w zakresie działania Pełnomocnika.

3. Pełnomocnik, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może zlecać przeprowadzanie badań, analiz i ekspertyz.

§ 5.

Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 15 marca każdego roku, za rok poprzedni.

§ 6.

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-28
  • Data wejścia w życie: 2026-07-29
  • Data obowiązywania: 2026-07-29
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