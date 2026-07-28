§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy koordynacja działań w zakresie budowania rozpoznawalności marki Polski i jej promocji, w tym:

1) opracowanie oraz przedłożenie Radzie Ministrów projektu strategii dotyczącej budowy i promocji marki Polski określającej w szczególności standardy, w tym komunikacyjne oraz wizualne, dotyczące spójnego wykorzystywania marki Polski;

2) opracowanie planu wdrażania strategii, o której mowa w pkt 1;

3) podejmowanie działań dotyczących księgi marki Polski będącej zbiorem standardów strategicznych, komunikacyjnych, wizualnych, organizacyjnych i wdrożeniowych obejmujących w szczególności tożsamość marki, system identyfikacji wizualnej, język komunikacji oraz wytyczne zapewniające spójne wykorzystywanie marki Polski;

4) podejmowanie działań mających na celu rozpowszechnianie marki Polski w kraju i na arenie międzynarodowej;

5) podejmowanie działań na rzecz rozwoju marki Polski przez zapewnienie spójności nadrzędnych wartości marki z autentycznością regionów, sektorów i społeczności;

6) prowadzenie cyklicznych przeglądów realizacji strategii;

7) podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć służących wzmocnieniu rozpoznawalności marki Polski.