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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1011
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 2026 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780 oraz z 2026 r. poz. 160) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 2.
1) opracowanie oraz przedłożenie Radzie Ministrów projektu strategii dotyczącej budowy i promocji marki Polski określającej w szczególności standardy, w tym komunikacyjne oraz wizualne, dotyczące spójnego wykorzystywania marki Polski;
2) opracowanie planu wdrażania strategii, o której mowa w pkt 1;
3) podejmowanie działań dotyczących księgi marki Polski będącej zbiorem standardów strategicznych, komunikacyjnych, wizualnych, organizacyjnych i wdrożeniowych obejmujących w szczególności tożsamość marki, system identyfikacji wizualnej, język komunikacji oraz wytyczne zapewniające spójne wykorzystywanie marki Polski;
4) podejmowanie działań mających na celu rozpowszechnianie marki Polski w kraju i na arenie międzynarodowej;
5) podejmowanie działań na rzecz rozwoju marki Polski przez zapewnienie spójności nadrzędnych wartości marki z autentycznością regionów, sektorów i społeczności;
6) prowadzenie cyklicznych przeglądów realizacji strategii;
7) podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć służących wzmocnieniu rozpoznawalności marki Polski.
§ 3.
1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od właściwych organów administracji rządowej;
2) współpracować w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami sektora finansów publicznych, a także z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
2. Organy, instytucje administracji publicznej i podmioty, o których mowa w ust. 1, współpracują z Pełnomocnikiem i zapewniają mu wsparcie, w szczególności przez bezzwłoczne udostępnianie mu informacji, dokumentów i sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
§ 4.
2. Pełnomocnik może zapraszać do udziału w pracach zespołów przedstawicieli właściwych organów administracji rządowej oraz przedstawicieli innych podmiotów właściwych w zakresie działania Pełnomocnika.
3. Pełnomocnik, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może zlecać przeprowadzanie badań, analiz i ekspertyz.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-07-28
- Data wejścia w życie: 2026-07-29
- Data obowiązywania: 2026-07-29
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