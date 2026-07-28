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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1008
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 23 lipca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904 i 982) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„c) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1, art. 139 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a pkt 2 oraz art. 140 ust. 2 ustawy,”.
§ 2.
Minister Edukacji: B. Nowacka
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
- Data ogłoszenia: 2026-07-28
- Data wejścia w życie: 2026-07-29
- Data obowiązywania: 2026-07-29
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw promocji marki Polski
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 23 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Tyczyna w województwie podkarpackim
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