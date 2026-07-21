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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 974
USTAWA
z dnia 11 czerwca 2026 r.
o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Art. 1.
1) w art. 50:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Osobie, która wymaga pomocy innych osób z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn:
1) przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli jest osobą samotną i jest pozbawiona pomocy, której wymaga;
2) może być przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli jej rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni ani zstępni nie mogą zapewnić pomocy, której wymaga.
1a. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie niewymagającym specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności usługi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
3. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane w formie usług sąsiedzkich.”,
b) uchyla się ust. 4,
c) ust. 4a i 4b otrzymują brzmienie:
„4a. Osobą wykonującą usługi opiekuńcze może być osoba, która:
1) jest pełnoletnia;
2) nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze;
3) nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze;
4) złożyła podmiotowi świadczącemu usługi opiekuńcze oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
5) ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
4b. Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:
1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 4a pkt 1-3 i 5;
2) złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
3) zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
4) została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
5) została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.”,
d) po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:
„4c. Jeżeli osoba wykonująca usługi sąsiedzkie nie ukończyła szkolenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 5, organizator usług sąsiedzkich jest obowiązany zorganizować to szkolenie.”,
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych ustala się ich zakres, okres i miejsce świadczenia.”,
f) w ust. 6b skreśla się wyrazy „i 2”;
2) w art. 50a w ust. 1 skreśla się wyrazy „i 2”;
3) po art. 50a dodaje się art. 50b w brzmieniu:
„Art. 50b. 1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczy się zgodnie ze standardem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, uwzględniającym czynności wykonywane w obszarach wskazanych w art. 50 ust. 1a, określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, w sposób zapewniający uwzględnienie potrzeb osoby, na rzecz której są świadczone usługi.
2. Gmina monitoruje i ocenia świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
3. Monitorowanie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje zbieranie i analizowanie informacji na temat świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w celu dokonania oceny świadczenia tych usług.
4. Ocena, o której mowa w ust. 2, jest dokonywana w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczonych zgodnie ze standardem świadczenia tych usług i obejmuje w szczególności ocenę bezpieczeństwa, skuteczności i celowości tych usług.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania gmina podejmuje w stosunku do podmiotu świadczącego te usługi działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości.
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) standard świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
2) sposób świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
3) sposób monitorowania i oceny świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
- kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, uwzględniających indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne osób korzystających z tych usług.”.
Art. 2.
1) pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składają oświadczenie, o którym mowa w tym przepisie, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;
2) pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą wykonywać te usługi przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-07-21
- Data wejścia w życie: 2026-08-05
- Data obowiązywania: 2026-08-05
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