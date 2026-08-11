§ 1.

1. Rozporządzenie określa wykaz inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

1) kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanej dalej „ustawą”;

2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz pożyczki udzielane w ramach wsparcia zwrotnego, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 3 ustawy, może podlegać umorzeniu.

2. Wykaz inwestycji, o którym mowa w ust. 1, w ramach limitu, o którym mowa w art. 14ll ust. 6 ustawy, stanowi załącznik do rozporządzenia.