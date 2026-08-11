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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1083

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 7 sierpnia 2026 r.

w sprawie wykazu inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki oraz pożyczki udzielane w ramach wsparcia zwrotnego, może podlegać umorzeniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14ll ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 i 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa wykaz inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

1) kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanej dalej „ustawą”;

2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz pożyczki udzielane w ramach wsparcia zwrotnego, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 3 ustawy, może podlegać umorzeniu.

2. Wykaz inwestycji, o którym mowa w ust. 1, w ramach limitu, o którym mowa w art. 14ll ust. 6 ustawy, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz

1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wykazu inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikujących się do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki może podlegać umorzeniu (Dz. U. poz. 2413, z 2024 r. poz. 1864 oraz z 2026 r. poz. 495), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1846).

Załącznik 1. [WYKAZ INWESTYCJI W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1083)

WYKAZ INWESTYCJI W RAMACH KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

Nazwa inwestycji

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji

Środki przeznaczone na wsparcie o charakterze bezzwrotnym oraz wartość pożyczek, które mogą podlegać umorzeniu, w inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (w EUR)

1) kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 i 1846)

1

A2.5.1. Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i sektora kreatywnego

Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

64 987 110

2

A2.6.1. Inwestycje w Narodowy System

Informacji Satelitarnej (NSIS) i satelity

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

15 800 000

Ministerstwo Obrony Narodowej

108 200 000

3

B3.2.1. Inwestycje

w neutralizację ryzyka oraz odnowę obszarów lądowych i morskich

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

24 353 120

Ministerstwo Infrastruktury

28 000 000

4

B3.3.1. Inwestycje

w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26 462 404

5

B3.4.1. Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

2 068 989

6

B3.5.1. Inwestycje

w projekty mieszkaniowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

174 769 873

7

C2.2.1. Technologie cyfrowe w nauczaniu

Ministerstwo Cyfryzacji

419 449 695

Ministerstwo Edukacji Narodowej

10 730 579

8

E1.2.1. Transport zbiorowy w miastach (tramwaje)

Ministerstwo Infrastruktury

200 000 000

2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz pożyczki udzielane w ramach wsparcia zwrotnego, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, może podlegać umorzeniu

9

B3.4.1. Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

38 304 916

10

A2.7.1. Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

478 395 084

RAZEM

1 591 521 770
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-11
  • Data wejścia w życie: 2026-08-12
  • Data obowiązywania: 2026-08-12
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