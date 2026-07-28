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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1009
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
z dnia 22 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-07-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 993
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1001
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1000
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 978
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 984
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 987
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 966
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 991
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 17 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 979
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lipca 2026 r. w sprawie niezbędnych świadczeń rzeczowych w 2027 r. na rzecz obrony
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 970
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 994
USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 980
USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 967