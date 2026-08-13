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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1094
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 6 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019, 1542 i 1792) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 40 w ust. 11 wyrazy „lub wyciągów w postaci papierowej” zastępuje się wyrazami „oraz zarchiwizowanych plików GML w formacie kompresji ZIP udostępnianych w portalach internetowych, w szczególności w portalu danych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524)”;
2) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 6 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1094)
Załącznik nr 1
SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH REJESTRU CEN NIERUCHOMOŚCI (RCN)
Załącznik nr 2
SPECYFIKACJA USŁUG SIECIOWYCH DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA DANYCH Z REJESTRU CEN NIERUCHOMOŚCI
- Data ogłoszenia: 2026-08-13
- Data wejścia w życie: 2026-08-28
- Data obowiązywania: 2026-08-28
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