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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1085

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 10 sierpnia 2026 r.

w sprawie ustanowienia wyjątku od zwolnienia z obowiązku wizowego wobec cudzoziemców, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 203) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wyjątek od zwolnienia z obowiązku wizowego wobec cudzoziemców, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L 303 z 28.11.2018, str. 39, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/1806”.

§ 2.

Wyjątek od zwolnienia z obowiązku wizowego wobec cudzoziemców, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2018/1806, stosuje się wobec obywateli Gruzji legitymujących się paszportami dyplomatycznymi lub paszportami służbowymi.

§ 3.

Wyjątek od zwolnienia z obowiązku wizowego, o którym mowa w § 2, wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2026 r.

§ 4.

Do obywateli Gruzji legitymujących się paszportami dyplomatycznymi lub paszportami służbowymi, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub granice zewnętrzne, o których mowa w art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.), przed dniem wejścia w życie wyjątku od zwolnienia z obowiązku wizowego określonym w § 3, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-12
  • Data wejścia w życie: 2026-08-12
  • Data obowiązywania: 2026-08-12
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