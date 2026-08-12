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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1084
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 7 sierpnia 2026 r.
w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1502) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej „Krajowym Ośrodkiem”, związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, zwanego dalej „programem”, oraz sposób i tryb realizacji tych zadań;
2) szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie;
3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach programu, w tym pomocy unijnej, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1308/2013”, oraz pomocy krajowej, o której mowa w art. 23a ust. 6 i art. 217 rozporządzenia 1308/2013;
4) sposób realizacji uprawnień i wykonywania obowiązków związanych z wdrożeniem programu, przyznanych określonym podmiotom lub nałożonych na te podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/39”, oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniającym rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/40”.
§ 2.
1) w województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i śląskim w okresie od dnia:
a) 15 września 2026 r. do dnia 15 stycznia 2027 r.,
b) 1 lutego 2027 r. do dnia 18 czerwca 2027 r.;
2) w województwach: lubelskim, mazowieckim, pomorskim i świętokrzyskim w okresie od dnia:
a) 15 września 2026 r. do dnia 29 stycznia 2027 r.,
b) 15 lutego 2027 r. do dnia 18 czerwca 2027 r.;
3) w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim w okresie od dnia:
a) 15 września 2026 r. do dnia 12 lutego 2027 r.,
b) 1 marca 2027 r. do dnia 18 czerwca 2027 r.
§ 3.
1) przeprowadza kontrole administracyjne wniosków o pomoc unijną, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia 1308/2013, i pomoc krajową, o której mowa w art. 23a ust. 6 i art. 217 rozporządzenia 1308/2013, zwane dalej „pomocą”, oraz kontrole na miejscu;
2) gromadzi i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 i art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39;
3) przygotowuje roczne sprawozdanie z monitorowania, o którym mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/40, oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej w terminie określonym w art. 8 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia 2017/39;
4) przygotowuje roczne sprawozdanie kontrolne, o którym mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia 2017/40, oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej w terminie określonym w art. 8 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia 2017/39;
5) realizuje zadania związane z przeprowadzaniem oceny realizacji programu, o której mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/40, w tym przedkłada Komisji Europejskiej sprawozdanie z oceny, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia 2017/39;
6) realizuje zadania związane z prowadzeniem działań z zakresu środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej „ustawą”;
7) realizuje zadania związane z prowadzeniem działań z zakresu promocji programu, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/40.
§ 4.
§ 5.
2. Do wniosku o zatwierdzenie oprócz potwierdzenia spełnienia zobowiązań wynikających z art. 6 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie lit. a, c, e oraz f, a także ust. 2 rozporządzenia 2017/40:
1) podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c-e rozporządzenia 2017/40, zwane dalej „dostawcami”, dołączają oświadczenie:
a) zawierające zobowiązanie do:
- prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z realizacją dostaw do szkół podstawowych w ramach programu odpowiednio owoców i warzyw lub mleka,
- składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie dostarczone do szkoły podstawowej owoce i warzywa lub mleko, które zostały udostępnione dzieciom, o których mowa w § 2, zgodnie ze sposobem określonym odpowiednio w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia,
b) o prowadzeniu działalności w zakresie produkcji lub przetwórstwa owoców i warzyw lub mleka lub w zakresie obrotu owocami i warzywami lub mlekiem co najmniej od 6 miesięcy, jeżeli nie są to dostawcy będący spółdzielniami rolników lub związkami spółdzielni rolników, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2025 r. poz. 443), grupami producentów rolnych lub związkami grup producentów rolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1145), organizacjami producentów owoców i warzyw lub zrzeszeniami organizacji producentów owoców i warzyw, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1318), organizacjami producentów lub zrzeszeniami organizacji producentów, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1228), albo lokalnymi grupami działania określonymi w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2025 r. poz. 182),
c) o dysponowaniu niezbędnym wyposażeniem zapewniającym prawidłowe przeprowadzenie działań związanych z zakupem, przygotowaniem dostaw oraz dostawą owoców i warzyw lub mleka;
2) szkoła podstawowa dołącza oświadczenie zawierające zobowiązanie do:
a) prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z zakupem i udostępnianiem w ramach programu odpowiednio owoców i warzyw lub mleka,
b) zakupu oraz udostępniania dzieciom, o których mowa w § 2, owoców i warzyw lub mleka zgodnie ze sposobem określonym odpowiednio w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia,
c) składania wniosków o pomoc obejmującą wyłącznie zakupione owoce i warzywa lub mleko, które zostały udostępnione dzieciom, o których mowa w § 2, zgodnie ze sposobem określonym odpowiednio w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia,
d) prowadzenia działań z zakresu środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy,
e) przekazywania Krajowemu Ośrodkowi danych w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 i art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39.
3. W terminie do dnia 28 września 2026 r. szkoła podstawowa, która uzyskała zatwierdzenie, przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwemu ze względu na miejsce położenia szkoły podstawowej oświadczenie zawierające określenie:
1) liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka;
2) harmonogramu udostępniania owoców i warzyw lub mleka przez podanie tygodni, o których mowa odpowiednio w ust. 1 załącznika nr 1 albo 2 do rozporządzenia - w odniesieniu do obu okresów, o których mowa w § 2.
4. Wniosek o zatwierdzenie oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek. Wniosek o zatwierdzenie oraz dołączone do tego wniosku oświadczenia podlegają weryfikacji w postępowaniu o zatwierdzenie dostawcy.
5. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e, są przekazywane Krajowemu Ośrodkowi na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513), w szczególności za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3 i 507).
§ 6.
1) owoce i warzywa dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw, lub
2) mleko dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do mleka.
§ 7.
§ 8.
1) owoców i warzyw, zawierają ze szkołami podstawowymi, o których mowa w § 6 pkt 1, umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu udostępniania ich dzieciom,
2) mleka, zawierają ze szkołami podstawowymi, o których mowa w § 6 pkt 2, umowę nieodpłatnego dostarczania mleka do szkół podstawowych w celu udostępniania go dzieciom
- w obu okresach, o których mowa w § 2.
2. Szkoły podstawowe, które zawarły umowę, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1, prowadzą bieżącą ewidencję owoców i warzyw dostarczanych i udostępnianych w ramach programu,
2) pkt 2, prowadzą bieżącą ewidencję mleka dostarczanego i udostępnianego w ramach programu
- na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
3. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawierają co najmniej:
1) określenie łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im, w zależności od umowy, owoców i warzyw albo mleka w ramach programu;
2) określenie harmonogramu udostępniania, w zależności od umowy, owoców i warzyw albo mleka przez podanie tygodni, o których mowa odpowiednio w ust. 1 załącznika nr 1 albo 2 do rozporządzenia - dla obu okresów, o których mowa w § 2;
3) zobowiązanie dostawcy, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka, do dostarczenia, w zależności od umowy, owoców i warzyw albo mleka w asortymencie, jakości oraz ilościach zapewniających możliwość udostępnienia ich dzieciom, o których mowa w § 2, przez szkołę podstawową zgodnie ze sposobem określonym odpowiednio w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia;
4) zobowiązanie szkół podstawowych do:
a) prowadzenia ewidencji, o których mowa w ust. 2,
b) udostępniania dzieciom, o których mowa w § 2, w zależności od umowy, owoców i warzyw albo mleka zgodnie ze sposobem określonym odpowiednio w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia,
c) prowadzenia działań z zakresu środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38y ust. 2 ustawy,
d) przekazywania Krajowemu Ośrodkowi danych w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/40 i art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2017/39, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek;
5) zobowiązanie stron do dokonywania zmian w umowie w przypadku niezależnych od stron zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby dzieci, którym mają zostać udostępnione, w zależności od umowy, owoce i warzywa albo mleko.
4. Szkoła podstawowa, o której mowa w § 6:
1) pkt 1, zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wyłącznie z jednym dostawcą, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw;
2) pkt 2, zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wyłącznie z jednym dostawcą, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do mleka.
5. Umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
§ 9.
2. Mleko jest udostępniane dzieciom, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i § 8 ust. 3 pkt 1, zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Kopie umów, o których mowa w § 8 ust. 1, dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka, przekazują do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę każdego z tych dostawców w terminie do dnia 14 września 2026 r.
4. Kopie umów, o których mowa w § 8 ust. 1, w których dokonano zmian, dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka, przekazują do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę każdego z tych dostawców wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 10 ust. 1.
5. Kopie, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
§ 10.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oprócz informacji określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2017/39 zawiera także wskazanie wysokości pomocy, o jaką ubiega się wnioskodawca.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostawca, który uzyskał zatwierdzenie w odniesieniu do:
1) owoców i warzyw - dołącza oświadczenie szkoły podstawowej, z którą zawarł umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, o liczbie porcji obejmujących poszczególne produkty należące do kategorii owoce i warzywa wymienione w § 2,
2) mleka - dołącza oświadczenie szkoły podstawowej, z którą zawarł umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, o liczbie porcji obejmujących poszczególne produkty należące do kategorii mleko wymienione w § 2
- udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1, określonej na podstawie prowadzonych przez tę szkołę ewidencji, o których mowa w § 8 ust. 2.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.
§ 11.
1) owoców i warzyw oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, której kopia została przekazana w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 3, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, złożonym w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3, lub
2) mleka oraz liczby porcji mleka udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, której kopia została przekazana w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 3, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, złożonym w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3.
2. Jeżeli w ramach dostaw zrealizowanych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, lub zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a lub § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b, nie dostarczono porcji obejmujących poszczególne produkty należące do kategorii owoce i warzywa wymienione w § 2, w liczbie określonej odpowiednio w ust. 2 pkt 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, łączną pomoc, w przeliczeniu na porcje udostępnione jednemu dziecku, o którym mowa w § 2, w którymkolwiek z tych okresów, przyznaje się w wysokości pomniejszonej o iloczyn:
1) różnicy minimalnej liczby porcji obejmujących dany produkt należący do kategorii owoce i warzywa wymieniony w § 2, określonej w ust. 2:
a) pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a, lub
b) pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b
- i liczby rzeczywiście udostępnionych porcji obejmujących dany produkt należący do tej kategorii oraz
2) kwoty stanowiącej:
a) 80 % stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku jabłek,
b) 90 % stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku marchwi,
c) 100 % stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku śliwek i pomidorów,
d) 110 % stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku gruszek,
e) 120 % stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku kalarepy,
f) 130 % stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku papryki słodkiej,
g) 180 % stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku rzodkiewki,
h) 190 % stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku truskawek.
3. Jeżeli w ramach dostaw zrealizowanych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, lub zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a lub § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b, nie dostarczono porcji obejmujących poszczególne produkty należące do kategorii mleko wymienione w § 2, w liczbie określonej odpowiednio w ust. 2 pkt 1 albo 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, łączną pomoc, w przeliczeniu na porcje udostępnione jednemu dziecku, o którym mowa w § 2, w którymkolwiek z tych okresów, przyznaje się w wysokości pomniejszonej o iloczyn:
1) różnicy minimalnej liczby porcji obejmujących dany produkt należący do kategorii mleko wymieniony w § 2, określonej w ust. 2:
a) pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia - w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a, lub
b) pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia - w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b
- i liczby rzeczywiście udostępnionych porcji obejmujących dany produkt należący do tej kategorii oraz
2) kwoty stanowiącej:
a) 90 % stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku kefiru naturalnego,
b) 100 % stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku mleka bez dodatków smakowych i maślanki naturalnej,
c) 160 % stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - w przypadku jogurtu naturalnego.
§ 12.
§ 13.
2. Podmioty wpisane do wykazów, o których mowa w § 7 rozporządzenia wymienionego w ust. 1, uznaje się za podmioty zatwierdzone w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem tych podmiotów, które nie złożyły wniosku o pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka w odniesieniu do działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40, zrealizowanych w roku szkolnym 2024/2025 oraz w roku szkolnym 2025/2026.
§ 14.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 7 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1084)
Załącznik nr 1
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA OWOCÓW I WARZYW
1. Porcje owoców i warzyw są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po 8, 9 albo 10 wybranych tygodni w każdym z okresów, o których mowa w § 2 rozporządzenia.
2. Każdemu dziecku udostępnia się:
1) w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a rozporządzenia:
a) 8 porcji obejmujących jabłka - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,
b) 2 porcje obejmujące gruszki - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,
c) 1 porcję obejmującą śliwki - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,
d) 4 porcje obejmujące marchew - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
e) 1 porcję obejmującą rzodkiewki - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
f) 1 porcję obejmującą paprykę słodką - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
g) 2 porcje obejmujące pomidory - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
h) 1 porcję obejmującą kalarepę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g;
2) w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b rozporządzenia:
a) 8 porcji obejmujących jabłka - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,
b) 2 porcje obejmujące gruszki - 1 sztuka o masie netto co najmniej 150 g,
c) 1 porcję obejmującą truskawki - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 100 g,
d) 5 porcji obejmujących marchew - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
e) 1 porcję obejmującą rzodkiewki - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
f) 2 porcje obejmujące pomidory - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g,
g) 1 porcję obejmującą kalarepę - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 90 g.
3. Każdą porcję owoców i warzyw udostępnia się dzieciom innego dnia.
4. W każdym z tygodni, o których mowa w ust. 1, każdemu dziecku udostępnia się co najmniej 2 porcje owoców i warzyw.
5. Udostępniane dzieciom owoce i warzywa nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.
6. Jabłka, gruszki, śliwki, truskawki oraz rzodkiewki i pomidory udostępnia się dzieciom w całości.
7. Jabłka, gruszki, truskawki, śliwki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory i kalarepę udostępnia się dzieciom w stanie gotowym do bezpośredniego spożycia.
8. Truskawki, śliwki i paprykę słodką udostępnia się dzieciom w tym samym dniu, w którym zostały dostarczone do szkoły podstawowej.
9. Średnica pomidorów udostępnianych dzieciom w ramach porcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f, wynosi niewięcej niż 50 mm.
10. Jeżeli marchew, paprykę słodką lub kalarepę udostępnia się w częściach, to:
1) są one uzyskane z warzyw odpowiadających normom jakości handlowej obowiązującym zgodnie z art. 74 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.);
2) nie występują na nich objawy gnicia lub zepsucia, które powodowałyby ich niezdatność do spożycia.
11. Jeżeli owoce i warzywa udostępnia się w całości, to odpowiadają one normom jakości handlowej obowiązującym zgodnie z art. 74 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, przy czym w przypadku porcji obejmujących jabłka lub gruszki udostępniane owoce odpowiadają wymogom określonym dla klasy I albo klasy „ekstra”.
12. Śliwki, truskawki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory i kalarepę udostępnia się w opakowaniach jednostkowych zapewniających zachowanie ich właściwej jakości. Oznakowanie umieszczane na tych opakowaniach jednostkowych obejmuje co najmniej dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a oraz e-h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.).
13. W szkołach, w których dzieciom wydaje się regularne posiłki, porcji owoców i warzyw nie udostępnia się na przerwach lekcyjnych, na których są wydawane takie posiłki.
Załącznik nr 2
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA MLEKA
1. Porcje mleka są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po 8, 9 albo 10 wybranych tygodni w każdym z okresów, o których mowa w § 2 rozporządzenia.
2. Każdemu dziecku udostępnia się:
1) w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a rozporządzenia:
a) 11 porcji obejmujących mleko bez dodatków smakowych - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,25 l,
b) 2 porcje obejmujące jogurt naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,
c) 3 porcje obejmujące kefir naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,
d) 4 porcje obejmujące maślankę naturalną - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,25 l;
2) w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b rozporządzenia:
a) 11 porcji obejmujących mleko bez dodatków smakowych - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,25 l,
b) 2 porcje obejmujące jogurt naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,
c) 3 porcje obejmujące kefir naturalny - 1 opakowanie jednostkowe o masie netto co najmniej 150 g,
d) 4 porcje obejmujące maślankę naturalną - 1 opakowanie jednostkowe zawierające co najmniej 0,25 l.
3. Każdą porcję mleka udostępnia się dzieciom innego dnia.
4. W każdym z tygodni, o których mowa w ust. 1, każdemu dziecku udostępnia się co najmniej 2 porcje mleka.
5. Minimalna zawartość tłuszczu w mleku udostępnianym dzieciom w odniesieniu do mleka bez dodatków smakowych, jogurtu naturalnego oraz kefiru naturalnego wynosi 1 %.
6. W szkołach, w których dzieciom wydaje się regularne posiłki, porcji mleka nie udostępnia się na przerwach lekcyjnych, na których są wydawane takie posiłki.
- Data ogłoszenia: 2026-08-12
- Data wejścia w życie: 2026-08-13
- Data obowiązywania: 2026-08-13
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