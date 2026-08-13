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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1090
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 10 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904, 982 i 1036) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w lit. b skreśla się wyrazy „edukacji zdrowotnej,”;
2) w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h) wymiar godzin zajęć edukacji zdrowotnej - zdrowia seksualnego;”.
§ 2.
Minister Edukacji: wz. K. Lubnauer
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
- Data ogłoszenia: 2026-08-13
- Data wejścia w życie: 2026-09-01
- Data obowiązywania: 2026-09-01
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 10 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie ustanowienia wyjątku od zwolnienia z obowiązku wizowego wobec cudzoziemców, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, studia podyplomowe i do szkół doktorskich, w kształceniu na studiach, studiach podyplomowych i w szkołach doktorskich lub w prowadzeniu działalności naukowej
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r.
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