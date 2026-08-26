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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1131
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 21 sierpnia 2026 r.
w sprawie odznaki „Za Zasługi dla Społeczeństwa Obywatelskiego”
Na podstawie art. 5i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 oraz z 2026 r. poz. 1040) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wzór wniosku o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Społeczeństwa Obywatelskiego”, zwanej dalej „odznaką”, i sposób jego składania;
2) sposób postępowania w sprawach o nadanie odznaki oraz wydanie wtórnego egzemplarza odznaki lub dyplomu potwierdzającego nadanie odznaki;
3) wzór odznaki i wzór dyplomu potwierdzającego nadanie odznaki;
4) sposób noszenia odznaki;
5) wysokość opłaty za wydanie wtórnego egzemplarza odznaki i sposób wnoszenia tej opłaty.
§ 2.
2. Wniosek sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa się na adres do doręczeń elektronicznych urzędu obsługującego Przewodniczącego Komitetu.
3. Wniosek może być sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub osoby działającej w imieniu wnioskodawcy i złożony bezpośrednio albo za pośrednictwem operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 558), na adres siedziby urzędu obsługującego Przewodniczącego Komitetu.
4. Wzór wniosku o nadanie odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie niekrótszym niż 14 dni pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia. Wyznaczenie terminu na uzupełnienie braków formalnych wniosku wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.
§ 4.
§ 5.
2. Wzór dyplomu potwierdzającego nadanie odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 6.
2. Odznakę wręcza się osobie wyróżnionej odznaką.
3. W przypadku braku możliwości wręczenia odznaki osobie wyróżnionej odznaką odznakę wręcza się osobie upoważnionej przez nią do odbioru odznaki.
4. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru odznaki odznaka wraz z dyplomem potwierdzającym jej nadanie mogą być doręczone osobie wyróżnionej odznaką przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy.
§ 7.
2. Wręczenie odznaki odbywa się w uroczystych okolicznościach, zapewniających godne uhonorowanie osoby wyróżnionej odznaką, w szczególności podczas wydarzeń związanych z obchodami Dnia Społeczeństwa Obywatelskiego, o którym mowa w art. 5d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.
3. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, umieszczoną po orderach i odznaczeniach, w szczególności podczas uroczystości państwowych i w Dniu Społeczeństwa Obywatelskiego.
§ 8.
2. Opłata za wydanie wtórnego egzemplarza odznaki wynosi 200 zł.
3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego Przewodniczącego Komitetu. Potwierdzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie wtórnego egzemplarza odznaki.
4. Wtórny egzemplarz dyplomu potwierdzającego nadanie odznaki wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania wtórnego egzemplarza.
5. Na drugiej stronie wtórnego egzemplarza dyplomu potwierdzającego nadanie odznaki umieszcza się wyraz „Duplikat”.
6. Wtórny egzemplarz odznaki lub wtórny egzemplarz dyplomu potwierdzającego nadanie odznaki wydaje się w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie wtórnego egzemplarza odznaki lub wydanie wtórnego dyplomu potwierdzającego nadanie odznaki.
7. Wtórny egzemplarz odznaki lub wtórny egzemplarz dyplomu potwierdzającego nadanie odznaki doręcza się w sposób określony w § 6 ust. 4.
§ 9.
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego: wz. A. Porowska
Załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego z dnia 21 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1131)
Załącznik nr 1
WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI „ZA ZASŁUGI DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”
Załącznik nr 2
WZÓR ODZNAKI „ZA ZASŁUGI DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”
Opis:
1. Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 36 mm, wykonany z metalu w kolorze złotym i emaliowany, z obustronnie zaznaczoną krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, w jej centralnej części, znajduje się okrągła tarcza z wypukłym wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wizerunek orła jest otoczony dwiema wypukłymi gałązkami ze stylizowanych liści wawrzynu, skrzyżowanymi u dołu okręgu. Tarcza jest okolona otokiem emaliowanym na kolor błękitny, z zaznaczoną krawędzią w kolorze złotym. Napis w otoku jest rozdzielony na dwie części za pomocą dywizorów w kształcie wypukłych kropek, leżących po obu bokach medalu. W otoku znajdują się wypukłe majuskułowe napisy w kolorze złotym. W górnym łuku widnieje napis majuskułowy: „DOBRO WSPÓLNE”, a w dolnym łuku napis majuskułowy: „WSZYSTKICH OBYWATELI”. Na stronie odwrotnej medalu, w jej centralnej części, znajduje się okrągła tarcza emaliowana na kolor biały, z wypukłym napisem w języku łacińskim: „CIVITATI PRODESSE”, w kolorze złotym. Napis jest otoczony dwiema wypukłymi gałązkami ze stylizowanych liści wawrzynu w kolorze złotym, skrzyżowanymi u dołu okręgu. Tarcza jest okolona otokiem emaliowanym na kolor błękitny, z zaznaczoną krawędzią w kolorze złotym. W otoku znajduje się wypukły majuskułowy napis w kolorze złotym, biegnący od dołu: „ZA ZASŁUGI DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”.
2. Medal jest zawieszony na błękitnej wstążce z rypsu, o szerokości 36 mm, z białym paskiem o szerokości 10 mm biegnącym przez środek oraz dwoma ciemnogranatowymi prążkami o szerokości 3 mm, oddalonymi od brzegów wstążki o 5 mm.
Załącznik nr 3
WZÓR DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI „ZA ZASŁUGI DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”
Opis:
Karta formatu A4.
- Data ogłoszenia: 2026-08-26
- Data wejścia w życie: 2026-09-01
- Data obowiązywania: 2026-09-01
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