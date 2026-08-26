§ 2.

1. Wniosek o nadanie odznaki, zwany dalej „wnioskiem”, składa się do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, zwanego dalej „Przewodniczącym Komitetu”, w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia danego roku.

2. Wniosek sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa się na adres do doręczeń elektronicznych urzędu obsługującego Przewodniczącego Komitetu.

3. Wniosek może być sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub osoby działającej w imieniu wnioskodawcy i złożony bezpośrednio albo za pośrednictwem operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 558), na adres siedziby urzędu obsługującego Przewodniczącego Komitetu.

4. Wzór wniosku o nadanie odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.