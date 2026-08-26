§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1404 oraz z 2025 r. poz. 760 i 1213) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20 w ust. 6 wyrazy „edukacji zdrowotnej” zastępuje się wyrazami „edukacji zdrowotnej - zdrowia seksualnego”;

2) w § 29:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, roku szkolnego, semestru, klasy, nazwy, numeru i imienia szkoły artystycznej lub placówki artystycznej, nazwy miejscowości i województwa, w których znajduje się szkoła artystyczna lub placówka artystyczna, cyklu, kierunku, działu, wydziału, specjalności, specjalizacji, zakresu, w których kształcił się uczeń, okresu nauczania, typu i klasy szkoły ogólnokształcącej, dla której została zrealizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego w danej klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, numeru świadectwa lub świadectwa placówki artystycznej albo numeru dyplomu, do którego wydawany jest suplement, opisu części praktycznej i części teoretycznej egzaminu dyplomowego, ocen z egzaminu dyplomowego, miejscowości i daty wydania świadectwa lub świadectwa placówki artystycznej, średniej ocen, ocen zachowania, nazw obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocen z tych zajęć albo ocen z egzaminów eksternistycznych w zakresie tych zajęć, informacji o przebiegu nauki, szczególnych osiągnięć ucznia albo absolwenta oraz informacji o typie szkoły artystycznej wydającej dyplom; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;”,

b) w ust. 2 w pkt 1 użyte wyrazy „w którym” zastępuje się wyrazami „w których”;

3) w § 30 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „w którym” zastępuje się wyrazami „w których”;

4) w § 37 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Suplement do dyplomu uwierzytelnia się wraz z dyplomem.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”.