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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1130
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 20 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych
Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019 oraz z 2026 r. poz. 203 i 319) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 20 w ust. 6 wyrazy „edukacji zdrowotnej” zastępuje się wyrazami „edukacji zdrowotnej - zdrowia seksualnego”;
2) w § 29:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, roku szkolnego, semestru, klasy, nazwy, numeru i imienia szkoły artystycznej lub placówki artystycznej, nazwy miejscowości i województwa, w których znajduje się szkoła artystyczna lub placówka artystyczna, cyklu, kierunku, działu, wydziału, specjalności, specjalizacji, zakresu, w których kształcił się uczeń, okresu nauczania, typu i klasy szkoły ogólnokształcącej, dla której została zrealizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego w danej klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, numeru świadectwa lub świadectwa placówki artystycznej albo numeru dyplomu, do którego wydawany jest suplement, opisu części praktycznej i części teoretycznej egzaminu dyplomowego, ocen z egzaminu dyplomowego, miejscowości i daty wydania świadectwa lub świadectwa placówki artystycznej, średniej ocen, ocen zachowania, nazw obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocen z tych zajęć albo ocen z egzaminów eksternistycznych w zakresie tych zajęć, informacji o przebiegu nauki, szczególnych osiągnięć ucznia albo absolwenta oraz informacji o typie szkoły artystycznej wydającej dyplom; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;”,
b) w ust. 2 w pkt 1 użyte wyrazy „w którym” zastępuje się wyrazami „w których”;
3) w § 30 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „w którym” zastępuje się wyrazami „w których”;
4) w § 37 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Suplement do dyplomu uwierzytelnia się wraz z dyplomem.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.”.
§ 2.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).
- Data ogłoszenia: 2026-08-26
- Data wejścia w życie: 2026-09-01
- Data obowiązywania: 2026-09-01
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