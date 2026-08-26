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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1133
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżniania żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych
Na podstawie art. 429 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
2. Egzemplarze Kordzika Honorowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Odznaki Honorowej Marynarki Wojennej oraz legitymacji odznak honorowych i tytułów honorowych dotychczasowych wzorów będą wręczane do czasu wyczerpania ich zapasów.
§ 3.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26, 426, 635, 815 i 1123.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1133)
Załącznik nr 1
OPIS I WZÓR „ODZNAKI HONOROWEJ MARYNARKI WOJENNEJ”
„Odznakę Honorową Marynarki Wojennej” stanowi: na awersie - krzyż kawalerski (grubości min. 2 mm) z płata sztandaru jednostki wojskowej, według wzoru określonego w ustawie o znakach. Górna połowa krzyża emaliowana na biało, dolna na czerwono. Barwy krzyża ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej określonych w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 299). Obramowanie krzyża w kolorze oksydowanego srebra.
W centralnej części krzyża nałożona tarcza w kształcie koła, okolona otwartym pozłacanym wieńcem z liści laurowych o wyraźnym reliefie. Wnętrze tarczy emaliowane w kolorze granatowym - kolor z palety Ral 5002. Na tarczy nałożony wizerunek ręki z szablą, której kształt został umieszczony na stronie głównej proporca Marynarki Wojennej, określonego w ustawie o znakach.
Na rewersie - grawerowane wgłębnie lub wykonane innym sposobem zapewniającym nieusuwalność i wyrazistość: kolejny numer odznaki łamany przez dwie cyfry oznaczające rok jej wykonania (np. 0001/22) oraz nazwa firmy lub jej znak.
Odznaka wypukła, wykonana z metalu (oprócz cyny i materiałów cynopochodnych), trzywarstwowa, trzyczęściowa. Elementy odznaki uplastycznione w formie płaskorzeźby 2,5D. Mocowana na lutowany do odznaki gwintowany trzpień o średnicy 2 mm z nakrętką o średnicy 18 mm z bokiem moletkowanym. Wymiary odznaki: 38 × 38 mm.
Pakowana pojedynczo w etui z drewna lub płyty drewnopochodnej, oklejone materiałem pokryciowym novalite nr CL 11102 lub równoważnym, z wieczkiem płaskim zamykanym na ukryte magnesy neodymowe. Wymiary etui dopasowane do wielkości odznaki.
Załącznik nr 2
OPIS I WZÓR LEGITYMACJI ODZNAK HONOROWYCH
Legitymację odznak honorowych stanowi jednoczęściowy, dwustronny arkusz o wymiarach 70 × 100 mm w kolorze białym. Strona przednia zawiera numer legitymacji, dane wyróżnionego, rodzaj wyróżnienia, stanowisko wyróżniającego wraz z oznaczeniem rozkazu lub decyzji, w których stwierdzono fakt udzielenia wyróżnienia, numer odznaki oraz podpis i pieczęć. Na stronie odwrotnej umieszczony jest wizerunek orła Ministerstwa Obrony Narodowej.
Załącznik nr 3
OPIS I WZÓR LEGITYMACJI TYTUŁU HONOROWEGO „WZOROWY PODCHORĄŻY”
Legitymację tytułu honorowego „Wzorowy Podchorąży” stanowi dwuczęściowy, czterostronny arkusz o wymiarach 70 × 100 mm (po złożeniu) w kolorze białym. Na stronie pierwszej umieszczony jest wizerunek orła Ministerstwa Obrony Narodowej, strona druga jest pustą kartą. Strona trzecia zawiera numer legitymacji, dane wyróżnionego, rodzaj wyróżnienia, stanowisko wyróżniającego wraz z oznaczeniem rozkazu lub decyzji, w których stwierdzono fakt udzielenia wyróżnienia tytułem honorowym „Wzorowy Podchorąży” po raz pierwszy, numer odznaki oraz podpis i pieczęć. Czwarta strona zawiera potwierdzenia kolejnych wyróżnień tytułem honorowym „Wzorowy Podchorąży”.
Załącznik nr 4
OPIS I WZÓR LEGITYMACJI TYTUŁÓW HONOROWYCH „ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ RP”, „ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ OT”, „ZASŁUŻONY PILOT WOJSKOWY”
Legitymację tytułów honorowych stanowi jednoczęściowy, dwustronny arkusz o wymiarach 70 × 100 mm w kolorze białym. Strona przednia zawiera numer legitymacji, dane wyróżnionego, rodzaj wyróżnienia, stanowisko wyróżniającego wraz z oznaczeniem rozkazu lub decyzji, w których stwierdzono fakt udzielenia wyróżnienia, numer odznaki oraz podpis i pieczęć. Na stronie odwrotnej umieszczony jest wizerunek orła Ministerstwa Obrony Narodowej.
Na stronie przedniej legitymacji tytułu honorowego:
- „Zasłużony Żołnierz RP” - po wyrazach „odznaki nr ...” wpisuje się poniżej wyrazy: „w pierwszym stopniu (złotej)”, „w drugim stopniu (srebrnej)” lub „w trzecim stopniu (brązowej)”, odpowiednio do stopnia odznaki nadanego tytułu honorowego,
- „Zasłużony Pilot Wojskowy” - po wyrazach „odznaki nr ...” wpisuje się poniżej wyrazy: „Nadany po raz pierwszy”, „Nadany po raz drugi” albo „Nadany po raz trzeci”, w razie nadania żołnierzowi tytułu honorowego wielokrotnie,
- „Zasłużony Żołnierz OT” - po wyrazach „odznaki nr ...” pozostawia się tylko „m.p.” oraz „podpis udzielającego wyróżnienie”.
Załącznik nr 5
OPIS I WZÓR KORDZIKA HONOROWEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kordzik honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowi kordzik o wzorze 2008, oznaczony i ocechowany dla celów ewidencyjno-finansowych skrótem wz. 08 HSZ, oznaczającym wzór opracowany w 2008 r., a dla Wojsk Obrony Terytorialnej zmodyfikowany w 2020 r., i nazwą kordzika dla odróżnienia od kordzika reprezentacyjnego: Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych. Wersje kordzika w zależności od zastosowanej symboliki rodzajów sił zbrojnych oraz Żandarmerii Wojskowej są oznaczone skrótami: WL, SP, MW, WS, WOT.
Kordzik honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej składa się z głowni oraz rękojeści. Ponadto w skład ukompletowania kordzika wchodzą: kordzik, pochwa, rapcie i futerał.
1. Głownia kordzika honorowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczonej na noże, taliowana, wypolerowana, prosta obosieczna, o przekroju romboidalnym, z centrycznym sztychem - wzdłuż obu płazów głowni wyszlifowana od progu do sztychu symetryczna ość.
Na zewnętrznym płazie głowni wzdłuż ości, w kierunku od sztychu do rękojeści, wypukły napis „HONOR I OJCZYZNA” umieszczony na wklęsło wytrawionym matowym kartuszu. Na tym samym kartuszu, po napisie, wytrawiony wypukły wizerunek obowiązującego orła, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, zwrócony szponami do rękojeści. Końce kartusza ozdobione wypukło wytrawionymi stylizowanymi liśćmi akantu.
Na kordzikach honorowych napis „HONOR I OJCZYZNA”, korona, dziób i szpony orła oraz częściowo liście akantu mogą być pozłocone elektrolitycznie.
Na wewnętrznym płazie głowni na kordzikach honorowych, wzdłuż ości, w kierunku od sztychu do rękojeści, napis dedykacyjny wypukło wytrawiony (wygrawerowany lub wykonany inną metodą zapewniającą estetyczny wygląd), ułożony w trzech wierszach, na wklęsło wytrawionym matowym kartuszu. Końce kartusza ozdobione wypukło wytrawionymi stylizowanymi liśćmi akantu.
Dedykacja umieszczona w trzech wierszach:
1) w wierszu pierwszym: stopień wojskowy, tytuł wojskowy, imię i nazwisko wyróżnionego - w trzecim przypadku deklinacyjnym;
2) w wierszu drugim: krótki opis zasługi lub czynu;
3) w wierszu trzecim: stanowisko służbowe przełożonego dyscyplinarnego udzielającego wyróżnienia i data wyróżnienia.
W przypadku wykonania pozłocenia na zewnętrznym płazie głowni - napis dedykacyjny oraz częściowo liście akantu powinny być pozłocone elektrolitycznie.
Rękojeść otwarta, z prostym jelcem. Ramiona jelca zakończone wachlarzowatym rozszerzeniem. Trzon (uchwyt) rękojeści o przekroju owalnym od strony jelca lekko zwężony, wykonany z tworzywa sztucznego w barwie kości słoniowej, odpornego na działania mechaniczne i atmosferyczne. Pomiędzy jelcem a trzonem (uchwytem) metalowy pierścień w przekroju owalnym, przy jelcu lekko rozszerzony, od góry obwiedziony drutem o przekroju kwadratowym. Na stronie wewnętrznej pierścienia otwór na przycisk blokady sprężyny. Sprężyna przynitowana do trzpienia głowni, przechodząca przez okienko jelca naprzeciwko wewnętrznego progu głowni. Powyżej trzonu (uchwytu) metalowa głowica o przekroju owalnym, od dołu obwiedziona drutem o przekroju kwadratowym, od góry zamknięta, z otworem na grzybek-nakrętkę M-6, mocującą elementy rękojeści do trzpienia głowni.
Wszystkie elementy metalowe rękojeści kordzików honorowych dla Marynarki Wojennej wykonane z polerowanego mosiądzu w barwie złocistej. Dla pozostałych rodzajów sił zbrojnych - z białego nierdzewnego metalu oksydowanego na stare srebro. Na kordziku honorowym MW mosiężne elementy rękojeści mogą być pozłocone. Na pozostałych kordzikach honorowych te same elementy mogą być posrebrzone.
Na zewnętrznej stronie głowicy kordzika przylutowany orzeł odpowiedni dla rodzaju sił zbrojnych, wykonany z metalu w barwie jasnosrebrzystej, według wzorów określonych w art. 5-7b ustawy o znakach.
2. Pochwa z blachy stalowej o przekroju owalnym, wewnątrz drewniane wodzidła. Od kołnierza szyjki zwężająca się ku dołowi do grzybka trzewika, oklejona czarną chromową skórą, bez szwu. Posiada trzy metalowe okucia. Od góry - szyjka z kołnierzem i ruchomym kółkiem. W kołnierzu szyjki otwór na sprężynę blokady. Od dołu szyjka obwiedziona drutem o przekroju kwadratowym. W środkowej części pochwy ryfka z ruchomym kółkiem, od góry i od dołu obwiedziona drutem o przekroju kwadratowym. W dolnej części pochwy trzewik zwężający się ku dołowi pochwy, od góry obwiedziony drutem o przekroju kwadratowym, w dole zakończony grzybkiem-śrubą M-5, łączącym trzewik z pochwą.
3. Na zewnętrznej stronie szyjek wszystkich kordzików honorowych przylutowany orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej, według wzoru określonego w § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1073). Wykonany dwuwarstwowo z metalu oksydowanego na stare srebro. Orzeł i okrąg w kolorze metalu, korona, dziób i łapy orła są koloru złotego. Wnętrze okręgu emaliowane w kolorze czerwonym, ustalonym dla barw Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku wykonania pozłocenia rękojeści kordzika honorowego MW oraz posrebrzenia rękojeści pozostałych kordzików honorowych, odpowiednio zewnętrzne elementy metalowe pochwy powinny być pozłocone lub posrebrzone.
Rapcie wz. 08 składają się z dwóch różnej długości pasków nośnych. Od góry paski nośne zakończone wsuwkami na pasek spodni lub spódnicy. Długość pasków regulowana za pomocą metalowych klamerek. Od dołu na paskach nośnych zawieszone metalowe karabińczyki, za pomocą których rapcie są mocowane do ruchomych kółek kordzika. Paski nośne oraz elementy metalowe rapci wykonane w zależności od rodzaju sił zbrojnych.
4. Futerał składa się z prostokątnego pudełka zamykanego na zamek błyskawiczny. Wykonany ze skóry lub z tworzywa skóropodobnego w kolorze amarantowym, od wewnątrz utwardzony tekturą. Wnętrze futerału wyłożone amarantowym suknem.
OPISY ELEMENTÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH KORDZIKI HONOROWE SZ RP
|
Lp.
|
Rodzaj Sił
Zbrojnych RP
|
Barwa poszczególnych elementów kordzika
|
Pozostałe elementy wyróżniające kordziki honorowe
|
rękojeść
|
okucia pochwy
|
rapcie
|
paski nośne rapci
|
orzeł SZ RP umieszczony na głowicy
|
znak wyróżniający kordzik honorowy na pochwie i jego barwa
|
oznakowanie (ocechowanie) na zewnętrznej stronie głowni
|
barwa futerału
|
1
|
Marynarka Wojenna (MW)
|
złocista lub złota
|
złocista lub złota
|
złocista lub złota
|
czarna
|
orzeł MW jasnosrebrzysty
|
orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej na czerwonym polu wewnątrz okręgu
|
WZ08MW HSZ
|
amarantowa
|
2
|
Wojska Lądowe (WL)
|
starego srebra lub srebrna
|
starego srebra lub srebrna
|
starego srebra lub srebrna
|
czarna
|
orzeł WL jasnosrebrzysty
|
WZ08WL HSZ
|
3
|
Siły Powietrzne (SP)
|
starego srebra lub srebrna
|
starego srebra lub srebrna
|
starego srebra lub srebrna
|
biała
|
orzeł SP jasnosrebrzysty
|
WZ08SP HSZ
|
4
|
Wojska Specjalne (WS)
|
starego srebra lub srebrna
|
starego srebra lub srebrna
|
starego srebra lub srebrna
|
czarna
|
orzeł WS jasnosrebrzysty tarcza czarna
|
WZ08WS HSZ
|
5
|
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT)
|
starego srebra lub srebrna
|
starego srebra lub srebrna
|
starego srebra lub srebrna
|
czarna
|
orzeł WOT jasnosrebrzysty
|
WZ08WOT HSZ
KORDZIK HONOROWY SZ RP
wz. 08-WL (SP, MW, WS, WOT) - HSZ
- Data ogłoszenia: 2026-08-26
- Data wejścia w życie: 2026-09-10
- Data obowiązywania: 2026-09-10
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