Załącznik nr 5

OPIS I WZÓR KORDZIKA HONOROWEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kordzik honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowi kordzik o wzorze 2008, oznaczony i ocechowany dla celów ewidencyjno-finansowych skrótem wz. 08 HSZ, oznaczającym wzór opracowany w 2008 r., a dla Wojsk Obrony Terytorialnej zmodyfikowany w 2020 r., i nazwą kordzika dla odróżnienia od kordzika reprezentacyjnego: Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych. Wersje kordzika w zależności od zastosowanej symboliki rodzajów sił zbrojnych oraz Żandarmerii Wojskowej są oznaczone skrótami: WL, SP, MW, WS, WOT.

Kordzik honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej składa się z głowni oraz rękojeści. Ponadto w skład ukompletowania kordzika wchodzą: kordzik, pochwa, rapcie i futerał.

1. Głownia kordzika honorowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczonej na noże, taliowana, wypolerowana, prosta obosieczna, o przekroju romboidalnym, z centrycznym sztychem - wzdłuż obu płazów głowni wyszlifowana od progu do sztychu symetryczna ość.

Na zewnętrznym płazie głowni wzdłuż ości, w kierunku od sztychu do rękojeści, wypukły napis „HONOR I OJCZYZNA” umieszczony na wklęsło wytrawionym matowym kartuszu. Na tym samym kartuszu, po napisie, wytrawiony wypukły wizerunek obowiązującego orła, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, zwrócony szponami do rękojeści. Końce kartusza ozdobione wypukło wytrawionymi stylizowanymi liśćmi akantu.

Na kordzikach honorowych napis „HONOR I OJCZYZNA”, korona, dziób i szpony orła oraz częściowo liście akantu mogą być pozłocone elektrolitycznie.

Na wewnętrznym płazie głowni na kordzikach honorowych, wzdłuż ości, w kierunku od sztychu do rękojeści, napis dedykacyjny wypukło wytrawiony (wygrawerowany lub wykonany inną metodą zapewniającą estetyczny wygląd), ułożony w trzech wierszach, na wklęsło wytrawionym matowym kartuszu. Końce kartusza ozdobione wypukło wytrawionymi stylizowanymi liśćmi akantu.

Dedykacja umieszczona w trzech wierszach:

1) w wierszu pierwszym: stopień wojskowy, tytuł wojskowy, imię i nazwisko wyróżnionego - w trzecim przypadku deklinacyjnym;

2) w wierszu drugim: krótki opis zasługi lub czynu;

3) w wierszu trzecim: stanowisko służbowe przełożonego dyscyplinarnego udzielającego wyróżnienia i data wyróżnienia.

W przypadku wykonania pozłocenia na zewnętrznym płazie głowni - napis dedykacyjny oraz częściowo liście akantu powinny być pozłocone elektrolitycznie.

Rękojeść otwarta, z prostym jelcem. Ramiona jelca zakończone wachlarzowatym rozszerzeniem. Trzon (uchwyt) rękojeści o przekroju owalnym od strony jelca lekko zwężony, wykonany z tworzywa sztucznego w barwie kości słoniowej, odpornego na działania mechaniczne i atmosferyczne. Pomiędzy jelcem a trzonem (uchwytem) metalowy pierścień w przekroju owalnym, przy jelcu lekko rozszerzony, od góry obwiedziony drutem o przekroju kwadratowym. Na stronie wewnętrznej pierścienia otwór na przycisk blokady sprężyny. Sprężyna przynitowana do trzpienia głowni, przechodząca przez okienko jelca naprzeciwko wewnętrznego progu głowni. Powyżej trzonu (uchwytu) metalowa głowica o przekroju owalnym, od dołu obwiedziona drutem o przekroju kwadratowym, od góry zamknięta, z otworem na grzybek-nakrętkę M-6, mocującą elementy rękojeści do trzpienia głowni.

Wszystkie elementy metalowe rękojeści kordzików honorowych dla Marynarki Wojennej wykonane z polerowanego mosiądzu w barwie złocistej. Dla pozostałych rodzajów sił zbrojnych - z białego nierdzewnego metalu oksydowanego na stare srebro. Na kordziku honorowym MW mosiężne elementy rękojeści mogą być pozłocone. Na pozostałych kordzikach honorowych te same elementy mogą być posrebrzone.

Na zewnętrznej stronie głowicy kordzika przylutowany orzeł odpowiedni dla rodzaju sił zbrojnych, wykonany z metalu w barwie jasnosrebrzystej, według wzorów określonych w art. 5-7b ustawy o znakach.

2. Pochwa z blachy stalowej o przekroju owalnym, wewnątrz drewniane wodzidła. Od kołnierza szyjki zwężająca się ku dołowi do grzybka trzewika, oklejona czarną chromową skórą, bez szwu. Posiada trzy metalowe okucia. Od góry - szyjka z kołnierzem i ruchomym kółkiem. W kołnierzu szyjki otwór na sprężynę blokady. Od dołu szyjka obwiedziona drutem o przekroju kwadratowym. W środkowej części pochwy ryfka z ruchomym kółkiem, od góry i od dołu obwiedziona drutem o przekroju kwadratowym. W dolnej części pochwy trzewik zwężający się ku dołowi pochwy, od góry obwiedziony drutem o przekroju kwadratowym, w dole zakończony grzybkiem-śrubą M-5, łączącym trzewik z pochwą.

3. Na zewnętrznej stronie szyjek wszystkich kordzików honorowych przylutowany orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej, według wzoru określonego w § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1073). Wykonany dwuwarstwowo z metalu oksydowanego na stare srebro. Orzeł i okrąg w kolorze metalu, korona, dziób i łapy orła są koloru złotego. Wnętrze okręgu emaliowane w kolorze czerwonym, ustalonym dla barw Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wykonania pozłocenia rękojeści kordzika honorowego MW oraz posrebrzenia rękojeści pozostałych kordzików honorowych, odpowiednio zewnętrzne elementy metalowe pochwy powinny być pozłocone lub posrebrzone.

Rapcie wz. 08 składają się z dwóch różnej długości pasków nośnych. Od góry paski nośne zakończone wsuwkami na pasek spodni lub spódnicy. Długość pasków regulowana za pomocą metalowych klamerek. Od dołu na paskach nośnych zawieszone metalowe karabińczyki, za pomocą których rapcie są mocowane do ruchomych kółek kordzika. Paski nośne oraz elementy metalowe rapci wykonane w zależności od rodzaju sił zbrojnych.

4. Futerał składa się z prostokątnego pudełka zamykanego na zamek błyskawiczny. Wykonany ze skóry lub z tworzywa skóropodobnego w kolorze amarantowym, od wewnątrz utwardzony tekturą. Wnętrze futerału wyłożone amarantowym suknem.

OPISY ELEMENTÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH KORDZIKI HONOROWE SZ RP

Lp. Rodzaj Sił Zbrojnych RP Barwa poszczególnych elementów kordzika Pozostałe elementy wyróżniające kordziki honorowe rękojeść okucia pochwy rapcie paski nośne rapci orzeł SZ RP umieszczony na głowicy znak wyróżniający kordzik honorowy na pochwie i jego barwa oznakowanie (ocechowanie) na zewnętrznej stronie głowni barwa futerału 1 Marynarka Wojenna (MW) złocista lub złota złocista lub złota złocista lub złota czarna orzeł MW jasnosrebrzysty orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej na czerwonym polu wewnątrz okręgu WZ08MW HSZ amarantowa 2 Wojska Lądowe (WL) starego srebra lub srebrna starego srebra lub srebrna starego srebra lub srebrna czarna orzeł WL jasnosrebrzysty WZ08WL HSZ 3 Siły Powietrzne (SP) starego srebra lub srebrna starego srebra lub srebrna starego srebra lub srebrna biała orzeł SP jasnosrebrzysty WZ08SP HSZ 4 Wojska Specjalne (WS) starego srebra lub srebrna starego srebra lub srebrna starego srebra lub srebrna czarna orzeł WS jasnosrebrzysty tarcza czarna WZ08WS HSZ 5 Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) starego srebra lub srebrna starego srebra lub srebrna starego srebra lub srebrna czarna orzeł WOT jasnosrebrzysty WZ08WOT HSZ

KORDZIK HONOROWY SZ RP

wz. 08-WL (SP, MW, WS, WOT) - HSZ



