REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1134
OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 13 sierpnia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 2542), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 1096).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 1096), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 13 sierpnia 2026 r. (Dz. U. poz. 1134)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 17 listopada 2023 r.
w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 191) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, zwanego dalej „podatkiem”, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres pouczeń udzielanych podatnikowi przez płatnika oraz treść rejestru podatku;
2) zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika;
3) wzór deklaracji w sprawie podatku.
§ 2. Płatnicy określają w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną pobrania podatku i sposób jego obliczenia, a w przypadku niepobrania podatku zamieszczają podstawę prawną jego niepobrania.
§ 3. Płatnicy pouczają podatników o:
1) skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2025 r. poz. 633 oraz z 2026 r. poz. 347, 421, 846 i 901) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie;
2) przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej;
3) ciążącym na podatniku obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy.
§ 4. 1. Rejestr podatku zawiera następujące rubryki:
1) liczbę porządkową;
2) datę sporządzenia aktu notarialnego;
3) numer repertorium A;
4) datę wpisania aktu notarialnego do rejestru podatku;
5) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika;
6) identyfikator podatkowy podatnika: numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli podatnik go posiada;
7) miejsce zamieszkania (siedzibę) podatnika;
8) zwięzłe określenie treści czynności cywilnoprawnej;
9) wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej;
10) miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot czynności cywilnoprawnej (miejscowość, gmina, powiat, województwo);
11) stawkę podatku;
12) kwotę pobranego podatku albo podstawę prawną jego niepobrania;
13) uwagi.
2. Płatnicy w rejestrze podatku:
1) dokonują podsumowania kwot podatku pobranego w każdym miesiącu, za który jest dokonywane rozliczenie podatku z organem podatkowym, oraz wyodrębniają kwoty podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany;
2) odnotowują w rubryce „uwagi” kwoty podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy.
3. Informacje z rejestru podatku określone w ust. 1, zamiast w tym rejestrze, mogą być ujęte w księdze notarialnej repertorium A prowadzonej na podstawie przepisów o prowadzeniu ksiąg notarialnych oraz przekazywaniu na przechowanie dokumentów sądom rejonowym. Przepisy dotyczące rejestru podatku stosuje się odpowiednio do repertorium.
§ 5. 1. W przypadkach określonych w art. 11 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zwrotu podatku dokonuje organ podatkowy właściwy miejscowo w sprawie tego podatku.
2. Jeżeli zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek zapłaty podatku był solidarny, zwrot podatku następuje na rzecz jednego z podatników, z równoczesnym powiadomieniem pozostałych podatników o dokonanym zwrocie.
§ 6. Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika zawiera następujące dane:
1) okres, za który jest składana deklaracja;
2) miejsce i cel złożenia deklaracji (nazwa i adres siedziby organu podatkowego, złożenie deklaracji/korekta deklaracji);
3) dane płatnika (nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, adres zamieszkania płatnika);
4) identyfikator podatkowy płatnika;
5) adres siedziby kancelarii notarialnej;
6) dane dotyczące należności:
a) łączną kwotę podatku pobranego w danym miesiącu (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
b) kwotę podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
c) kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
d) kwotę podatku wpłaconego na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego;
7) informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom, sporządzoną z uwzględnieniem zasad przekazywania wpływów z tego podatku określonych w art. 20 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717, z 2025 r. poz. 1659 oraz z 2026 r. poz. 875), zawierającą:2)
a) dane identyfikujące gminę (nazwę gminy, jej identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju „TERYT”, nazwę województwa i powiatu, w których gmina jest położona),
b) łączną kwotę podatku należnego poszczególnym gminom,
c) numery repertorium A, pod którymi wpisane są czynności prawne, z tytułu których podatek jest należny poszczególnym gminom;
8) oświadczenie płatnika o zgodności podanej kwoty pobranego podatku z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze podatku lub w repertorium A - w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3;
9) podpis płatnika.
§ 7. Wzór deklaracji w sprawie podatku określa załącznik do rozporządzenia.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.3)
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 1096), które weszło w życie z dniem 12 sierpnia 2025 r.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 1999), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 1059).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 listopada 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1134)
PCC-3, PCC-3/A
- Data ogłoszenia: 2026-08-26
- Data wejścia w życie: 2026-08-26
- Data obowiązywania: 2026-08-26
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2026 r. w sprawie leczenia substytucyjnego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 sierpnia 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżniania żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2026
REKLAMA