REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1136
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 24 sierpnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2026
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-08-27
- Data wejścia w życie: 2026-08-31
- Data obowiązywania: 2026-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2026 r. w sprawie leczenia substytucyjnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1135
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1137
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2026
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1136
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 sierpnia 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1129
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżniania żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1133
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Kamionka w województwie lubelskim
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1119
ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 21 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1124
ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie odznaki „Za Zasługi dla Społeczeństwa Obywatelskiego”
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1131
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1128
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1130
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1132
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1122
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 sierpnia 2026 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru wydawania decyzji o cofnięciu niepublicznej szkole artystycznej uprawnień publicznej szkoły artystycznej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1127
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1125
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1117
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 19 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1126
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1113
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1112
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 sierpnia 2026 r. w sprawie praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1118