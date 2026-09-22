Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej z dnia 17 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1232)

USTAWA

z dnia 26 maja 2023 r.

o aplikacji mObywatel

Art. 1. Ustawa określa:

1) zakres usług udostępnianych w aplikacji mObywatel, w tym funkcjonowanie:

a) dokumentu mObywatel,

b) profilu mObywatel,

c) certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel,

d) podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel;

2) warunki i sposób pobierania przez użytkownika aplikacji mObywatel, przy użyciu tej aplikacji, danych dotyczących tego użytkownika, pochodzących z rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych;

3) sposób potwierdzania oraz weryfikowania autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia dokumentów mobilnych;

4) warunki opracowywania, udostępniania i świadczenia usług w aplikacji mObywatel;

5) zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie funkcjonowania i korzystania z aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) aplikacja mObywatel - oprogramowanie przeznaczone dla urządzeń mobilnych, w którym są udostępniane usługi świadczone przez podmioty publiczne oraz podmioty niepubliczne;

2) certyfikat podstawowy - certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel wydawany z dokumentem mObywatel;

3) certyfikat studenta - certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel wydawany z legitymacją studencką w postaci dokumentu mobilnego;

4) certyfikat ucznia - certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel wydawany z legitymacją szkolną w postaci dokumentu mobilnego;

5) certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel - poświadczenie elektroniczne potwierdzające dane użytkownika aplikacji mObywatel;

6) dokument elektroniczny - dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73, z późn. zm.1));

7) dokument mobilny - dokument elektroniczny obsługiwany przy użyciu usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel;

8) dokument mObywatel - dokument mobilny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron;

9) podmiot niepubliczny - podmiot inny niż podmiot, o którym mowa w pkt 10;

10) podmiot publiczny - podmiot publiczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160);

11) profil mObywatel - środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, obsługiwany przy użyciu usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel;

12) rejestr niepubliczny - zbiór danych przetwarzanych przez podmiot niepubliczny;

13) rejestr publiczny - rejestr publiczny, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

14) system mObywatel - system teleinformatyczny zapewniający funkcjonalności niezbędne do działania aplikacji mObywatel oraz usług udostępnianych w tej aplikacji;

15) system teleinformatyczny - system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

16) użytkownik aplikacji mObywatel - osobę fizyczną, której zapewniono możliwość korzystania z aplikacji mObywatel po uprzednim ustaleniu tożsamości tej osoby w sposób określony w ustawie.

Art. 3. 1. W aplikacji mObywatel udostępnia się usługi umożliwiające użytkownikowi aplikacji mObywatel:

1) pobranie z rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych danych:

a) osobowych tego użytkownika niezbędnych do realizacji usługi,

b) dotyczących sytuacji prawnej tego użytkownika lub praw mu przysługujących,

c) umożliwiających identyfikację rzeczy związanej z tym użytkownikiem,

d) dotyczących sytuacji prawnej osoby niepełnoletniej lub praw przysługujących tej osobie, jeżeli użytkownik aplikacji mObywatel jest:

- rodzicem osoby niepełnoletniej, z wyłączeniem rodzica, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, albo

- opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej, z wyłączeniem rodzica zastępczego lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu mu dziecka z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej;

2) przechowywanie, prezentację lub przekazanie do weryfikacji, przy użyciu urządzenia mobilnego, dokumentu mobilnego zawierającego dane, o których mowa w pkt 1;

3) przekazanie danych, o których mowa w pkt 1, lub dokumentu mobilnego, o którym mowa w pkt 2, przez tego użytkownika innej osobie lub podmiotowi;

4) posługiwanie się dokumentem mObywatel;

5) posługiwanie się profilem mObywatel;

6) użycie urządzenia mobilnego w celu obsługi jednego z czynników uwierzytelniania profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7) dokonywanie płatności elektronicznych związanych z usługami świadczonymi na rzecz tego użytkownika;

8)2) korzystanie z usług online, o których mowa w art. 19aa i art. 19ab ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

9)3) otrzymywanie komunikatów dotyczących usług świadczonych na rzecz tego użytkownika;

10)3) opatrywanie dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym, podpisem osobistym oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz weryfikację tych podpisów.

2. W usługach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 9, mogą być wykorzystywane dane:4)

1) o których mowa w art. 7 ust. 1;

2) pobrane z rejestrów publicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6;

3) udostępnione przez podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne, jeżeli te dane są pobierane w ramach usługi świadczonej na podstawie art. 15 lub art. 16.

3.5) Na potrzeby realizacji usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 9, minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza dane pochodzące z rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych.

Art. 3a.6) Dokumenty składane w ramach usług online, o których mowa w art. 19aa i art. 19ab ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatruje się:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) podpisem zaufanym, albo

3) podpisem osobistym, albo

4) zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu użytkownika aplikacji mObywatel z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2.

Art. 3b.7) W aplikacji mObywatel można udostępniać inne usługi niż określone w art. 3 ust. 1, świadczone przez podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne prowadzące rejestry publiczne, rejestry niepubliczne lub systemy teleinformatyczne.

Art. 3c.8) W aplikacji mObywatel udostępnia się funkcjonalność wirtualnego asystenta opartą o model sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia, o którym mowa w art. 3 pkt 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 300/2008, (UE) nr 167/2013, (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 i (UE) 2019/2144 oraz dyrektyw 2014/90/UE, (UE) 2016/797 i (UE) 2020/1828 (akt w sprawie sztucznej inteligencji) (Dz. Urz. UE L 2024/1689 z 12.07.2024), niewykorzystujący danych osobowych użytkownika aplikacji mObywatel.

Art. 4. 1. Użytkownikiem aplikacji mObywatel może zostać osoba fizyczna, która:

1) została uwierzytelniona w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej zawierającego co najmniej: imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL tej osoby, albo

2) (uchylony)9)

3) (uchylony)9)

2. (uchylony)10)

3. (uchylony)10)

4. (uchylony)10)

5. (uchylony)10)

6. (uchylony)10)

7. Użytkownikiem aplikacji mObywatel w zakresie związanym z korzystaniem z:

1) legitymacji szkolnej w postaci dokumentu mobilnego, o której mowa w art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019 oraz z 2026 r. poz. 203 i 319), oraz certyfikatu ucznia,

2) legitymacji studenckiej w postaci dokumentu mobilnego, o której mowa w art. 74 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.11)), oraz certyfikatu studenta

- może zostać osoba fizyczna, której tożsamość ustalono w sposób właściwy dla procedury wydawania tego dokumentu przez wydający go podmiot.

8. Korzystanie z aplikacji mObywatel jest bezpłatne i dobrowolne. Użytkownik aplikacji mObywatel może zrezygnować z korzystania z tej aplikacji przez jej odinstalowanie lub unieważnienie certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.

9. Użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać za pośrednictwem aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel, na potrzeby usługi, z której korzysta, aktualne dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, przetwarzane w rejestrach publicznych lub systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6.

10. Pobranie danych następuje na żądanie użytkownika aplikacji mObywatel złożone za pośrednictwem tej aplikacji.

Art. 5. 1. Podmiot publiczny umożliwia użytkownikowi aplikacji mObywatel pobranie za pośrednictwem aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6, które są przetwarzane w rejestrze publicznym lub systemie teleinformatycznym tego podmiotu, jeżeli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości udostępnienia tych danych.

2. Podmiot publiczny umożliwia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji integrację systemu mObywatel z systemem teleinformatycznym tego podmiotu, w którym są przetwarzane dane użytkownika aplikacji mObywatel, w zakresie niezbędnym do zapewnienia pobrania danych na urządzenie mobilne tego użytkownika.

Art. 6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych i wykaz rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane, oraz podmiotów publicznych prowadzących te rejestry publiczne i systemy teleinformatyczne, mając na uwadze adekwatność zakresu tych danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w aplikacji mObywatel oraz uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych.

Art. 7. 1. Dokument mObywatel zawiera:

1) dane użytkownika aplikacji mObywatel pobrane z rejestru PESEL:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) numer PESEL,

c) datę urodzenia,

d) obywatelstwo,

e) imię ojca,

f) imię matki;

2) fotografię użytkownika aplikacji mObywatel pobraną z Rejestru Dowodów Osobistych;

3) numer, serię, datę wydania i termin ważności.

2. Dokument mObywatel jest wydawany użytkownikowi aplikacji mObywatel automatycznie, po ustaleniu jego tożsamości, w sposób określony w art. 4 ust. 1, na okres 5 lat.

3. W przypadku gdy w rejestrze PESEL został odnotowany zgon użytkownika aplikacji mObywatel albo informacja o utracie przez użytkownika aplikacji mObywatel obywatelstwa polskiego, dokument mObywatel oraz certyfikat podstawowy są automatycznie unieważniane.

4. Jeżeli z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, obowiązek ten uznaje się za spełniony w przypadku stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu mObywatel.

5. Dokument mObywatel:

1) nie uprawnia do przekraczania granicy państwowej;

2) nie może być wykorzystywany do stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego w przypadku wystąpienia albo uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia okoliczności, w których wykorzystanie tego dokumentu nie zapewni niezbędnego poziomu pewności i bezpieczeństwa stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego albo nie może być przeprowadzone w warunkach zapewniających taki poziom.

6. W razie wystąpienia okoliczności albo uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których dokument mObywatel nie może być wykorzystywany do stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego, mając na uwadze zapewnienie niezbędnego poziomu pewności i bezpieczeństwa stwierdzania tożsamości lub obywatelstwa polskiego.

Art. 8. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia użytkownikowi aplikacji mObywatel możliwość aktualizacji danych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, informując go o potrzebie dokonania takiej aktualizacji w formie komunikatu wyświetlonego w aplikacji mObywatel.

2. W przypadku dokonania aktualizacji danych jest wydawany automatycznie nowy:

1) dokument mObywatel;

2) certyfikat podstawowy, jeżeli aktualizacja dotyczy danych w nim zawartych.

3. W przypadku niedokonania aktualizacji danych w trakcie pierwszego użycia aplikacji mObywatel po otrzymaniu informacji o potrzebie aktualizacji jest automatycznie unieważniany:

1) dokument mObywatel;

2) certyfikat podstawowy, jeżeli aktualizacja dotyczy danych w nim zawartych.

Art. 9. 1. Dokument mobilny przekazywany do weryfikacji jest opatrywany przez użytkownika aplikacji mObywatel podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.

2. Osoba, której jest prezentowany lub przekazywany do weryfikacji dokument mobilny, może dokonać potwierdzenia autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia tego dokumentu, weryfikując:

1) dane tego dokumentu lub

2) zaawansowaną pieczęć elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji lub obsługującego ten organ urzędu, weryfikowaną przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu, którą jest opatrzony ten dokument, lub

3) podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel, którym jest opatrzony ten dokument, lub

4) zabezpieczenia wizualne tego dokumentu, lub

5) poprawność funkcjonowania usługi pozwalającej na obsługę tego dokumentu.

Art. 10. 1. Certyfikat podstawowy zawiera:

1) imię (imiona) użytkownika aplikacji mObywatel;

2) nazwisko użytkownika aplikacji mObywatel;

3) numer PESEL użytkownika aplikacji mObywatel;

4) obywatelstwo użytkownika aplikacji mObywatel;

5) numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;

6) informację o podmiocie wydającym certyfikat;

7) oznaczenie daty i godziny początku oraz końca okresu ważności certyfikatu;

8) wskazanie adresu, pod którym są dostępne informacje lub usługi zapewniające w automatyczny sposób wiarygodną, nieodpłatną i wydajną weryfikację ważności certyfikatu;

9) informację o miejscu publikacji polityki świadczenia usług dla certyfikatów, o której mowa w art. 21 ust. 4.

2. Certyfikat podstawowy jest wydawany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji albo obsługujący ten organ urząd na okres roku, po potwierdzeniu tożsamości użytkownika aplikacji mObywatel:

1) w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1, albo

2) przy użyciu ważnego certyfikatu podstawowego.

3. Okres ważności certyfikatu podstawowego nie może być dłuższy niż okres ważności dokumentu mObywatel.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia użytkownikowi aplikacji mObywatel możliwość unieważnienia certyfikatu podstawowego:

1) w drodze zgłoszenia telefonicznego;

2)12) przy użyciu usługi online.

Art. 11. 1. Certyfikat ucznia zawiera:

1) imię (imiona) ucznia;

2) nazwisko ucznia;

3) numer PESEL ucznia;

4) numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;

5) informację o podmiocie wydającym certyfikat;

6) numer identyfikujący legitymację szkolną w postaci dokumentu mobilnego, z którą ten certyfikat został wydany.

2. Certyfikat ucznia jest wydawany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji albo obsługujący ten organ urząd na okres roku szkolnego lub semestru, w którym jest wydawana, związana z tym certyfikatem, legitymacja szkolna w postaci dokumentu mobilnego.

Art. 12. 1. Certyfikat studenta zawiera:

1) imię (imiona) studenta;

2) nazwisko studenta;

3) numer PESEL studenta;

4) numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;

5) informację o podmiocie wydającym certyfikat;

6) numer identyfikujący legitymację studencką w postaci dokumentu mobilnego, z którą ten certyfikat został wydany.

2. Certyfikat studenta jest wydawany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji albo obsługujący ten organ urząd na okres semestru, w którym jest wydawana, związana z tym certyfikatem, legitymacja studencka w postaci dokumentu mobilnego.

Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel, odpowiednio do rodzaju podejrzewanego naruszenia, unieważnia certyfikaty, których dotyczy podejrzewane naruszenie, oraz zawiesza świadczenie usług związanych z wykorzystaniem tych certyfikatów do czasu przywrócenia stanu bezpieczeństwa tych certyfikatów.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza niezwłocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informacje odpowiednio o unieważnieniu certyfikatów użytkowników aplikacji mObywatel i zawieszeniu oraz przywróceniu świadczenia usług związanych z tymi certyfikatami.

3.13) W przypadku przywrócenia świadczenia usług związanych z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, który został unieważniony, użytkownikowi aplikacji mObywatel wydaje się nowy dokument mObywatel na jego żądanie złożone w tej aplikacji.

Art. 14. 1. Profil mObywatel jest wydawany użytkownikowi aplikacji mObywatel automatycznie z certyfikatem podstawowym.

2. Profil mObywatel zawiera dane identyfikujące użytkownika aplikacji mObywatel, potwierdzane przy użyciu certyfikatu podstawowego, obejmujące:

1) imię (imiona);

2) nazwisko;

3) datę urodzenia;

4) numer PESEL.

3. Profil mObywatel zachowuje ważność przez okres ważności certyfikatu podstawowego oraz traci ważność w przypadku utraty ważności albo unieważnienia tego certyfikatu.

4. Uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu mObywatel jest dokonywane przy użyciu co najmniej dwóch czynników uwierzytelniania należących do co najmniej dwóch różnych kategorii, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

5. (uchylony)14)

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu mObywatel, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uwierzytelnień z wykorzystaniem tego środka identyfikacji elektronicznej.

Art. 15. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji, mając na celu w szczególności zapewnianie rozwoju usług elektronicznych administracji publicznej i uwzględniając uwarunkowania prawne, techniczne, organizacyjne oraz finansowe związane ze świadczeniem usług, a także uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa aplikacji mObywatel, systemu mObywatel i użytkowników aplikacji mObywatel, może opracować i udostępnić w aplikacji mObywatel usługę, której świadczenie pozwala na realizację zadań podmiotu publicznego albo podmiotu niepublicznego lub określonej kategorii tych podmiotów.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określa listę usług, o których mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określa ogólne warunki świadczenia każdej z usług, o których mowa w ust. 1, zawierające:

1) cel i zakres świadczenia usługi;

1a)15) warunki zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usługi;

2) warunki korzystania z usługi przez użytkownika aplikacji mObywatel;

3) warunki organizacyjne i techniczne korzystania z aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel w ramach świadczenia usługi;

4) zakres danych dotyczących użytkownika aplikacji mObywatel, wykorzystywanych w ramach usługi oraz wykaz rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych, z których są pobierane te dane;

5) sposób potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 3.

4. W celu świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1, podmiot publiczny albo podmiot niepubliczny składa do ministra właściwego do spraw informatyzacji wniosek, który zawiera co najmniej:

1) dane identyfikacyjne podmiotu:

a) nazwę (firmę),

b) numer REGON,

c) NIP,

d) numer KRS, jeżeli został nadany,

e) adres siedziby,

f) adres poczty elektronicznej,

g) numer telefonu,

h) adres korespondencyjny;

2) wskazanie usługi, której dotyczy wniosek;

3) oświadczenie o zaakceptowaniu ogólnych warunków świadczenia usługi.

5. Wniosek składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określa wzór wniosku w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji wyraża zgodę na świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, po spełnieniu przez podmiot publiczny albo podmiot niepubliczny warunków określonych w ogólnych warunkach świadczenia usługi. Wyrażenie zgody stanowi czynność materialno-techniczną.

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1, w przypadku:

1) niespełniania przez podmiot publiczny albo podmiot niepubliczny warunków określonych w ogólnych warunkach świadczenia usługi;

2) wystąpienia ryzyka naruszenia bezpieczeństwa aplikacji mObywatel, systemu mObywatel lub użytkowników aplikacji mObywatel.

9.16) Minister właściwy do spraw informatyzacji cofa, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, w przypadku:

1) naruszenia przez podmiot publiczny albo podmiot niepubliczny warunków określonych w ogólnych warunkach świadczenia usługi;

2) wystąpienia ryzyka naruszenia bezpieczeństwa aplikacji mObywatel, systemu mObywatel lub użytkowników aplikacji mObywatel.

10.16) Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 9, minister właściwy do spraw informatyzacji może zawiesić świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1.

11.16) Decyzja, o której mowa w ust. 9, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 16. 1. Podmiot zainteresowany świadczeniem nowej usługi w aplikacji mObywatel może wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o opracowanie, udostępnienie oraz umożliwienie temu podmiotowi świadczenia takiej usługi.

1a.17) W przypadku gdy nowa usługa jest udostępniana w oparciu o dane pochodzące z rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych, dla których prowadzącym te rejestry lub systemy jest podmiot inny niż minister właściwy do spraw informatyzacji, z wnioskiem występuje podmiot prowadzący te rejestry lub systemy.

2. Wniosek zawiera co najmniej:

1) dane identyfikacyjne podmiotu:

a) nazwę (firmę),

b) numer REGON,

c) NIP,

d) numer KRS, jeżeli został nadany,

e) adres siedziby,

f) adres poczty elektronicznej,

g) numer telefonu,

h) adres korespondencyjny;

2) określenie zapotrzebowania dotyczącego nowej usługi, w szczególności w zakresie:

a) warunków opracowania, udostępnienia i świadczenia usługi,

b) warunków korzystania z usługi przez użytkownika aplikacji mObywatel,

c) danych niezbędnych do świadczenia usługi.

3. Wniosek składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić wzór wniosku w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. W przypadku określenia wzoru wniosku wniosek składa się zgodnie z ustalonym wzorem.

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji wyraża zgodę na opracowanie, udostępnienie i świadczenie w aplikacji mObywatel nowej usługi, uwzględniając w szczególności:

1) uwarunkowania prawne związane z możliwością świadczenia usługi;

2) bezpieczeństwo aplikacji mObywatel, systemu mObywatel i użytkowników aplikacji mObywatel;

3) dostępność zasobów technicznych, osobowych oraz finansowych, jakimi dysponuje urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz jednostki mu podległe lub przez niego nadzorowane, warunkujących możliwość opracowania i udostępnienia usługi;

4) ocenę wpływu świadczenia usługi na rozwój usług elektronicznych administracji publicznej;

5) pierwszeństwo w udostępnianiu usług podmiotów publicznych i ich świadczeniu przez te podmioty.

7. Wyrażenie zgody na opracowanie, udostępnienie i świadczenie w aplikacji mObywatel nowej usługi stanowi czynność materialno-techniczną.

8. Odmowa wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

9. W przypadku wyrażenia zgody zakres i warunki współpracy dotyczące udostępnienia oraz świadczenia nowej usługi określa się w porozumieniu zawartym między ministrem właściwym do spraw informatyzacji i podmiotem wnioskującym.

10. Porozumienie sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

11.18) Minister właściwy do spraw informatyzacji cofa, w drodze decyzji administracyjnej, zgodę na opracowanie, udostępnienie i świadczenie w aplikacji mObywatel nowej usługi w przypadku naruszenia przez podmiot wnioskujący zakresu lub warunków współpracy określonych w tym porozumieniu.

12.18) Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 11, minister właściwy do spraw informatyzacji może zawiesić świadczenie nowej usługi.

13.18) Decyzja, o której mowa w ust. 11, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 17. Usługi w aplikacji mObywatel, świadczone na podstawie art. 15 i art. 16, są udostępniane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji bezpłatnie oraz z zachowaniem zasad równego traktowania podmiotów wnioskujących o możliwość świadczenia tych usług.

Art. 18. 1.19) Minister właściwy do spraw informatyzacji może zapewnić podmiotowi świadczącemu usługę w aplikacji mObywatel możliwość prowadzenia, przy użyciu systemu mObywatel, ewidencji dokumentów elektronicznych związanych ze świadczeniem tej usługi.

2.20) W systemie mObywatel można przechowywać i archiwizować dane lub dokumenty elektroniczne niezbędne do świadczenia usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub art. 3b, przez okres niezbędny do realizacji usługi, której dotyczą, przy czym dane osobowe przechowuje się przez okres, o którym mowa w art. 20 ust. 3.

Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

1) udostępnia, utrzymuje oraz zapewnia rozwój aplikacji mObywatel;

2) zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu mObywatel;

3) zapewnia integrację systemu mObywatel z systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych, w których są przetwarzane dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6, i z pozostałymi systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych oraz systemami teleinformatycznymi podmiotów niepublicznych, w zakresie niezbędnym do zapewnienia użytkownikowi aplikacji mObywatel możliwości pobrania danych na jego urządzenie mobilne;

4) opatruje utworzony dokument mobilny, zawierający dane pobrane przez użytkownika aplikacji mObywatel, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

5) zapewnia bezpieczeństwo i integralność danych przetwarzanych w systemie mObywatel oraz przekazywanych między systemem mObywatel, aplikacją mObywatel a systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych oraz systemami teleinformatycznymi podmiotów niepublicznych;

6) zapewnia zabezpieczenia wizualne dokumentów mobilnych;

7)21) udostępnia narzędzia, które umożliwiają potwierdzenie autentyczności, ważności, integralności oraz pochodzenia dokumentów mobilnych w sposób, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 i 3:

a) usługę w aplikacji mObywatel,

b) usługę świadczoną zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usługi, o których mowa w art. 15 ust. 3,

c) usługę online dla dokumentu mObywatel;

8) zapewnia funkcjonowanie usług, o których mowa w art. 3.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może realizować zadania, o których mowa w ust. 1, w całości albo w części przy pomocy jednostek mu podległych lub przez niego nadzorowanych.

3. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, może być finansowana w formie dotacji celowej z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji, lub ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.22)).

Art. 20. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji mObywatel, które są przetwarzane w systemie mObywatel.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza dane osobowe użytkowników aplikacji mObywatel w celu udostępnienia usług w aplikacji mObywatel, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa obrotu prawnego.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza dane osobowe użytkowników aplikacji mObywatel przez okres:

1) 6 lat od dnia upływu ważności albo dnia unieważnienia certyfikatu użytkownika - w przypadku danych, które są przetwarzane w systemie mObywatel;

2) 20 lat od dnia unieważnienia profilu mObywatel - w przypadku danych, które są przetwarzane w systemie identyfikacji elektronicznej, w którym jest wydawany profil mObywatel.

Art. 21. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji sporządza, udostępnia i aktualizuje w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej:

1) regulamin korzystania z aplikacji mObywatel;

2) politykę świadczenia usług dla certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel;

3) informacje dotyczące:

a) usług udostępnianych w aplikacji mObywatel,

b) usług czasowo zawieszonych,

c) potwierdzania autentyczności, ważności, integralności oraz pochodzenia dokumentów mobilnych, w tym zabezpieczeń wizualnych tych dokumentów,

d) udostępnianych metod unieważnienia certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel,

e) ogólnych warunków świadczenia usług w aplikacji mObywatel, o których mowa w art. 15 ust. 3, oraz listy usług świadczonych na tej podstawie.

2. (uchylony)

3. Regulamin korzystania z aplikacji mObywatel określa co najmniej:

1) warunki bezpiecznego korzystania z tej aplikacji;

2) warunki licencyjne korzystania z tej aplikacji;

3) wymagania techniczne pozwalające na korzystanie z tej aplikacji.

4. Polityka świadczenia usług dla certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel określa rozwiązania techniczne i organizacyjne dotyczące sposobu, zakresu oraz warunków tworzenia, wydawania i używania tych certyfikatów.

5. Użytkownik aplikacji mObywatel w celu prawidłowego korzystania z aplikacji mObywatel postępuje zgodnie z regulaminem korzystania z aplikacji mObywatel oraz polityką świadczenia usług dla certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel.

Art. 22. 1. Podmiot świadczący usługę w aplikacji mObywatel oraz podmiot udostępniający dane wykorzystywane w usłudze świadczonej w aplikacji mObywatel niezwłocznie informują ministra właściwego do spraw informatyzacji, przy użyciu dostępnych środków komunikacji, o wszelkich zdarzeniach uzasadniających czasowe zawieszenie świadczenia usługi lub o problemach związanych z udziałem tych podmiotów w świadczeniu tej usługi lub w udostępnianiu danych wykorzystywanych w tej usłudze.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może czasowo zawiesić świadczenie usługi w aplikacji mObywatel w przypadku otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, lub wystąpienia zdarzeń lub okoliczności, które powodują ryzyko naruszenia bezpieczeństwa aplikacji mObywatel, systemu mObywatel lub użytkowników aplikacji mObywatel.

Art. 23-60. (pominięte)

Art. 61. (uchylony)23)

Art. 62.24) Legitymacja służbowa wydana nauczycielowi na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 2425), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 30 listopada 2025 r., zachowuje ważność do dnia wydania nauczycielowi nowej legitymacji, o której mowa w art. 11c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2425), jednak niedłużej niż do dnia upływu terminu, na który została wydana.

Art. 63.24) Stwierdzenia nieważności, anulowania oraz zwrotu legitymacji służbowej wydanej nauczycielowi na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 2425), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 30 listopada 2025 r., dokonuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2425), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 30 listopada 2025 r.

Art. 64.24) Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2425), w dniu 30 listopada 2025 r., po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego albo certyfikatu, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 5226), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 15 grudnia 2025 r., wydaje się mLegitymację, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2425), chyba że przed wydaniem nauczycielowi mLegitymacji nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela.

Art. 65. (uchylony)27)

Art. 66.28) Stwierdzenie nieważności legitymacji służbowej nauczyciela oraz utrata ważności tej legitymacji, wydanej przed dniem 30 listopada 2025 r., nie skutkują unieważnieniem mLegitymacji, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2425).

Art. 67.28) W bazie danych systemu informacji oświatowej, w danych dziedzinowych nauczyciela, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 4029), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są gromadzone dane o legitymacjach służbowych nauczycieli wydanych od dnia 30 listopada 2025 r., z wyjątkiem danych o legitymacjach służbowych wydanych nauczycielom zatrudnionym w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904, 982, 1036 i 1123), oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 68. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3930) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3930), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, niedłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 3930), i mogą być zmieniane w granicach określonych w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3930), w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 69. 1. Porozumienia zawarte przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 19g ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 3531) pozostają w mocy.

2. Porozumienia zawarte przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 19g ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 3531) w celu wydania mLegitymacji szkolnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zachowują moc do dnia wejścia w życie art. 40 pkt 1, 3 i 4.

Art. 70. 1. Certyfikat, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy zmienianej w art. 3531), wydany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowuje ważność przez okres, na jaki został wydany.

2. Certyfikat, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy zmienianej w art. 3531), wydany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy użytkownikowi uwierzytelnionemu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3531) może być:

1) użyty do uwierzytelnienia w celu wydania dokumentu mObywatel;

2) wykorzystywany w zakresie określonym dla certyfikatu podstawowego.

Art. 71. Użytkownik publicznej aplikacji mobilnej, o którym mowa w art. 19e ustawy zmienianej w art. 3531), jest użytkownikiem aplikacji mObywatel.

Art. 72. Do praw jazdy zatrzymanych przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 77 ust. 1, na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3132), stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 73. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

1) art. 3 ust. 1 pkt 7;

2) (uchylony)33)

3) art. 10 ust. 4 pkt 2;

4) art. 19 ust. 1 pkt 7 lit. b.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 74. (uchylony)34)

Art. 75. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

1) art. 24 ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 3a-3f, art. 28 pkt 11 i 11a, art. 31 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz ust. 3 i art. 54 pkt 6,

2) art. 24 ust. 2a pkt 2,

3) art. 32b w ust. 1 pkt 3 i ust. 1a,

4) art. 47 ust. 1 i art. 63 ust. 1 i 1a,

5) art. 48a ust. 3 i ust. 4 pkt 2

- ustawy zmienianej w art. 3735), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 76. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

1) art. 7c ust. 2a-2c ustawy zmienianej w art. 2936),

2) art. 49 ust. 5 pkt 46 ustawy zmienianej w art. 3637),

3) art. 41 ust. 1 zdanie drugie i ust. 1d ustawy zmienianej w art. 4238),

4) art. 24 ust. 1c i 1d ustawy zmienianej w art. 4539),

5) art. 17 ust. 3 pkt 2, ust. 3b i 3c ustawy zmienianej w art. 5040),

6) art. 113d ustawy zmienianej w art. 5226),

7) art. 71 ust. 5a i 5b ustawy zmienianej w art. 5541),

8) art. 28 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 5942)

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 77. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 100ar, art. 100at, art. 135b ust. 1 i 3, art. 136 ust. 1 i 1a oraz art. 139 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 3132), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz zgodnie z art. 4 ust. 1a i 2, art. 5b, art. 10a-10e, art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 55 ust. 3 i art. 102a ustawy zmienianej w art. 3930), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 78. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi określonej w art. 6ca ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3243), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 79. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi podpisu zaufanego w zakresie zapewnienia możliwości złożenia tego podpisu przy użyciu profilu mObywatel, o którym mowa w art. 3 pkt 14c ustawy zmienianej w art. 3531).

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 80. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi określonej w art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3930).

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 81. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

1) art. 74 ust. 4b pkt 1,

2) art. 208 ust. 6 pkt 1

- ustawy zmienianej w art. 4944).

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 81a. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji, po uzyskaniu opinii CSIRT GOV, CSIRT MON i CSIRT NASK, o których mowa w art. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20, 252, 815 i 1003), udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej kod źródłowy aplikacji mObywatel w zakresie niezagrażającym bezpieczeństwu tej aplikacji oraz jej użytkowników lub systemu mObywatel.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” komunikat określający dzień udostępnienia kodu źródłowego aplikacji mObywatel.

Art. 82. (uchylony)

Art. 83. Instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 i 1669 oraz z 2026 r. poz. 875), są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie wykorzystywania dokumentu mObywatel jako środka bezpieczeństwa finansowego do identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości, od dnia 1 września 2023 r.

Art. 84. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia45), z wyjątkiem:

1)46) art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 10 ust. 4 pkt 2 i art. 19 ust. 1 pkt 7 lit. b, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 73 ust. 1;

2) art. 23, art. 31 pkt 1 i 3-7, art. 39, art. 48, art. 51, art. 68 i art. 72, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 77 ust. 1;

3)47) art. 25 i art. 40 pkt 1, pkt 3 w zakresie art. 66e oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 17 września 2025 r.;

3a)48) art. 24, art. 40 pkt 2 i pkt 3 w zakresie art. 66d, art. 52 pkt 4 w zakresie art. 113c, art. 62-64, art. 66 i art. 67, które wchodzą w życie z dniem 30 listopada 2025 r.;

4) art. 29, art. 36, art. 42, art. 45, art. 50, art. 52 pkt 4 w zakresie art. 113d, art. 55 i art. 59, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 76 ust. 1;

5) art. 32 pkt 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 78 ust. 1;

6) art. 39 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 80 ust. 1;

7) art. 37 pkt 1-4 i 6-11, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 75 ust. 1;

8) art. 49 pkt 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 81 ust. 1.

1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 80.

2) Dodany przez art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1717), która weszła w życie z dniem 26 listopada 2024 r.

3) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o aplikacji mObywatel oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1019), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2025 r.

4) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

5) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

6) Dodany przez art. 18 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

7) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

8) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 31 grudnia 2025 r.

9) Przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

10) Przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637, 821 i 912.

12) Wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 73 ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy.

13) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 3; wszedł w życie z dniem 31 grudnia 2025 r.

14) Przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

15) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

16) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

17) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

18) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

19) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

20) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180, 875, 982 i 1073.

23) Przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

25) Artykuł 24 zawiera zmiany do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

26) Artykuł 52 zawiera zmiany do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

27) Przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

29) Artykuł 40 zawiera zmiany do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

30) Artykuł 39 zawiera zmiany do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

31) Artykuł 35 zawiera zmiany do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

32) Artykuł 31 zawiera zmiany do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

33) Przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

34) Przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

35) Artykuł 37 zawiera zmiany do ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

36) Artykuł 29 zawiera zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

37) Artykuł 36 zawiera zmiany do ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

38) Artykuł 42 zawiera zmiany do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

39) Artykuł 45 zawiera zmiany do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

40) Artykuł 50 zawiera zmiany do ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

41) Artykuł 55 zawiera zmiany do ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.

42) Artykuł 59 zawiera zmiany do ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

43) Artykuł 32 zawiera zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

44) Artykuł 49 zawiera zmiany do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

45) Ustawa została ogłoszona w dniu 29 czerwca 2023 r.

46) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

48) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3.