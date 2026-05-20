Kawa z INFORLEX: Umowy z klientami biura rachunkowego
Prowadzenie biura rachunkowego to nie tylko bieżąca obsługa księgowa klientów, ale także odpowiedzialność, komunikacja i właściwe zabezpieczenie zasad współpracy. Jednym z najważniejszych dokumentów w relacji z klientem jest dobrze skonstruowana umowa. To ona określa zakres usług, obowiązki stron, odpowiedzialność, terminy, sposób przekazywania dokumentów oraz zasady rozliczeń. Jak więc przygotować umowę, która będzie czytelna i bezpieczna dla biura rachunkowego?
O tym porozmawiamy podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu „Kawa z INFORLEX”, które odbędzie się 26 maja o godzinie 9:00.
Tematem wydarzenia będą „Umowy z klientami biura rachunkowego”. Spotkanie skierowane jest do właścicieli biur rachunkowych, księgowych oraz osób odpowiedzialnych za obsługę klientów i organizację współpracy w biurze.
Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się m.in., jakie elementy powinna zawierać umowa z klientem biura rachunkowego, jak precyzyjnie określić zakres usług, na co zwrócić uwagę przy zapisach dotyczących odpowiedzialności oraz jak unikać najczęstszych błędów pojawiających się w praktyce.
Eksperci prowadzący
W spotkaniu udział wezmą dwaj cenieni eksperci: Kamila Cieszkowska, główna księgowa i właścicielka Biura Rachunkowego Podatnik P&K Cieszkowscy, oraz Piotr Wyszumirski, radca prawny i członek działu CORPORATE/M&A w kancelarii SDZLEGAL Schindhelm.
Podczas spotkania nasi eksperci omówią:
- Jak powinna wyglądać umowa biura rachunkowego, czyli umowa czy instrukcja współpracy?
- Granice odpowiedzialności biura rachunkowego, a odpowiedzialność klienta
- Jak w prosty sposób poprawić swoją umowę – na co zwracać uwagę, czego unikać.
To doskonała okazja, aby przy porannej kawie zdobyć praktyczną wiedzę, która może pomóc lepiej zabezpieczyć interesy biura rachunkowego i uporządkować współpracę z klientami.
Spotkanie odbędzie się online 26 maja o godzinie 9:00. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy.
