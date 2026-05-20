Strona główna » Biura rachunkowe » Kawa z INFORLEX: Umowy z klientami biura rachunkowego

Kawa z INFORLEX: Umowy z klientami biura rachunkowego

20 maja 2026, 11:14
Prowadzenie biura rachunkowego to nie tylko bieżąca obsługa księgowa klientów, ale także odpowiedzialność, komunikacja i właściwe zabezpieczenie zasad współpracy. Jednym z najważniejszych dokumentów w relacji z klientem jest dobrze skonstruowana umowa. To ona określa zakres usług, obowiązki stron, odpowiedzialność, terminy, sposób przekazywania dokumentów oraz zasady rozliczeń. Jak więc przygotować umowę, która będzie czytelna i bezpieczna dla biura rachunkowego?

O tym porozmawiamy podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu „Kawa z INFORLEX”, które odbędzie się 26 maja o godzinie 9:00.

Tematem wydarzenia będą „Umowy z klientami biura rachunkowego”. Spotkanie skierowane jest do właścicieli biur rachunkowych, księgowych oraz osób odpowiedzialnych za obsługę klientów i organizację współpracy w biurze.

Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się m.in., jakie elementy powinna zawierać umowa z klientem biura rachunkowego, jak precyzyjnie określić zakres usług, na co zwrócić uwagę przy zapisach dotyczących odpowiedzialności oraz jak unikać najczęstszych błędów pojawiających się w praktyce.

Eksperci prowadzący

W spotkaniu udział wezmą dwaj cenieni eksperci: Kamila Cieszkowska, główna księgowa i właścicielka Biura Rachunkowego Podatnik P&K Cieszkowscy, oraz Piotr Wyszumirski, radca prawny i członek działu CORPORATE/M&A w kancelarii SDZLEGAL Schindhelm.

Podczas spotkania nasi eksperci omówią:

  • Jak powinna wyglądać umowa biura rachunkowego, czyli umowa czy instrukcja współpracy?
  • Granice odpowiedzialności biura rachunkowego, a odpowiedzialność klienta
  • Jak w prosty sposób poprawić swoją umowę – na co zwracać uwagę, czego unikać.

To doskonała okazja, aby przy porannej kawie zdobyć praktyczną wiedzę, która może pomóc lepiej zabezpieczyć interesy biura rachunkowego i uporządkować współpracę z klientami.

Spotkanie odbędzie się online 26 maja o godzinie 9:00. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

Nie czekaj – zapisz się na wydarzenie i sprawdź, jak konstruować umowy z klientami biura rachunkowego poprawnie, praktycznie i bezpiecznie.

Rolnicy alarmują. Coraz więcej gospodarstw działa „na styk”, a presja finansowa rośnie
ZUS: każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to o 8-12% większa kwota emerytury. Masz ponad 50 lat? Sprawdź jaką emeryturę możesz dostać
Idę oddać krew. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - czy pracodawca musi się zgodzić?
Kawa z INFORLEX: Umowy z klientami biura rachunkowego
Webinar: KKS w biurze rachunkowym – odpowiedzialność, ryzyka i skuteczna ochrona + certyfikat gwarantowany
01 kwi 2026

Praktyczny webinar „KKS w biurze rachunkowym – odpowiedzialność, ryzyka i skuteczna ochrona” poprowadzi adwokatka Joanna Waśko. Wyjaśni m.in., kiedy i za co może odpowiadać księgowa/y oraz wskaże najczęstsze zagrożenia w działalności biura rachunkowego. Każdy z uczestników webinaru będzie mieć możliwość otrzymania imiennego certyfikatu oraz rocznego nielimitowanego dostępu do retransmisji wydarzenia wraz z materiałami dodatkowymi.
Strefa Biuro rachunkowe - Twoje centrum wiedzy na 2026 rok. Tylko w INFORLEX
23 mar 2026

Strefa tematyczna Biuro Rachunkowe w INFORLEX to kompletne miejsce – bogaty zasób aktualnych treści, narzędzi i materiałów szkoleniowych, dostosowanych do codziennych wyzwań księgowych i kadrowych. Bo prowadzenie biura rachunkowego to dziś znacznie więcej niż obsługa dokumentów i terminowe składanie deklaracji.
Jaką przyjąć strategię biznesową zakładając małe biuro rachunkowe?
12 mar 2026

Małe biuro rachunkowe. Osoba, która zamierza założyć biuro rachunkowe, powinna opracować pewien model biznesowy i ekonomiczny, aby zapewnić sobie utrzymanie w czasie rozruchu biura, ułożyć jego prawidłowe działanie przy większej liczbie klientów, a także nie utracić środków swojego utrzymania w przypadku niepowodzenia biznesu, z czym też musi liczyć się.

Jak podnieść ceny w biurze rachunkowym?
23 lut 2026

Biura rachunkowe znalazły się w sytuacji znacznego wzrostu kosztów prowadzenia działalności, co może mieć istotny wpływ na ich rentowność. Wobec tego, wiele biur rachunkowych zamierza dokonać podwyżki cen świadczonych usług, co wymaga pewnych przygotowań i analiz, o czym zostanie napisane niżej.
Elektroniczny obieg faktur i dokumentów kosztowych – jak przyspieszyć rozliczenia i przygotować firmę na KSeF
27 lis 2025

W większości organizacji obieg faktur kosztowych i dokumentów zakupowych działa według ustalonych schematów akceptacji i procedur. Jednak obecne procesy — choć często działają poprawnie — mogą być szybsze, bardziej przewidywalne, lepiej zautomatyzowane i zapewniać wyższą jakość danych. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur sprawia, że usprawnienie tych obszarów przestaje być jedynie możliwością — staje się koniecznością. Elektroniczny obieg dokumentów to naturalny kierunek rozwoju, który pozwala skrócić czas rozliczeń, zmniejszyć liczbę błędów i przygotować firmę na nadchodzące zmiany regulacyjne.
Najczęstsze błędy przy zaciąganiu kredytów gotówkowych i jak ich unikać
28 paź 2025

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego to dla wielu osób sposób na realizację ważnych celów życiowych – od nagłych wydatków, przez remont mieszkania, po spłatę innych zobowiązań. Choć kredyty gotówkowe są dziś łatwo dostępne i proces wnioskowania jest coraz prostszy, to decyzja o ich zaciągnięciu wymaga rozwagi i znajomości podstawowych zasad finansowej odpowiedzialności.
Kiedy nie warto przepłacać za usługi księgowe – poznaj 4 ciekawe przypadki!
25 cze 2025

Racjonalny przedsiębiorca powinien zawsze liczyć się z kosztami i nabywać towary oraz usługi w cenie adekwatnej do jakości. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w sektorze usług księgowych, gdy niektóre firmy je świadczące, stosują nawet bardzo niskie ceny, które nie są jednak adekwatne do oferowanej przez nich jakości.

​Błędy księgowości, które mogą kosztować Cię więcej, niż myślisz. Jak ich uniknąć​?
28 kwi 2025

Prowadzenie księgowości to jedno z najważniejszych zadań w każdej firmie. Niestety, nawet drobne pomyłki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych. W tym artykule przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane w księgowości oraz sposoby ich unikania.​
Webinar: Windykacja w biurze rachunkowym – co zrobić, gdy klient nie płaci? + certyfikat gwarantowany
10 kwi 2025

Praktyczny webinar „Windykacja w biurze rachunkowym – co zrobić, gdy klient nie płaci?” poprowadzi Radosław Kowalski, doradca podatkowy i doświadczony szkoleniowiec. Ekspert przeprowadzi uczestników przez proces windykacji w biurze rachunkowym, wskaże, jak ograniczyć ryzyko związane z nieterminowymi płatnościami oraz omówi skuteczne strategie dochodzenia należności. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienny certyfikat, roczny dostęp do retransmisji wydarzenia oraz materiały dodatkowe.
