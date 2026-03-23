Strefa Biuro rachunkowe - Twoje centrum wiedzy na 2026 rok. Tylko w INFORLEX

Strefa Biuro rachunkowe - Twoje centrum wiedzy na 2026 rok. Tylko w INFORLEX

23 marca 2026, 10:44
Strefa Biuro rachunkowe - Twoje centrum wiedzy na 2026 rok. Tylko w INFORLEX
Strefa Biuro rachunkowe - Twoje centrum wiedzy na 2026 rok. Tylko w INFORLEX
INFORLEX

Strefa tematyczna Biuro Rachunkowe w INFORLEX to kompletne miejsce – bogaty zasób aktualnych treści, narzędzi i materiałów szkoleniowych, dostosowanych do codziennych wyzwań księgowych i kadrowych. Bo prowadzenie biura rachunkowego to dziś znacznie więcej niż obsługa dokumentów i terminowe składanie deklaracji.

Co znajdziesz w strefie BIURO RACHUNKOWE?

Strefa tematyczna Biuro Rachunkowe w INFORLEX to kompleksowy zbiór materiałów obejmujący wszystkie kluczowe obszary pracy biura – od zagadnień podatkowych i rachunkowych, przez kadrowo-płacowe, aż po kwestie prawne i organizacyjne. Strefa jest na bieżąco uzupełniana, dzięki czemu zawsze masz dostęp do aktualnych regulacji i wytycznych dotyczących m.in. KSeF, VAT, podatków dochodowych, AML czy schematów podatkowych.

Oprócz bieżących aktualności czekają tu również praktyczne opracowania przygotowane z myślą o codziennej pracy księgowych. Znajdziesz m.in. artykuły wyjaśniające złożone przypadki podatkowe, wskazówki dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych oraz materiały, które pomogą Ci usprawnić obsługę klientów. Dopełnieniem są szkolenia wideo prowadzone przez ekspertów – pozwalają zdobywać wiedzę we własnym tempie i od razu wykorzystywać ją w praktyce. Strefę uzupełniają także starannie dobrane publikacje książkowe, poświęcone organizacji pracy biura, odpowiedzialności zawodowej oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym w branży.

Całość wzbogaca Monitor Biur Rachunkowych z informacjami gotowymi do przekazania klientom, oraz baza formularzy, interpretacji podatkowych i komunikatów GIIF. Dzięki temu masz zawsze pod ręką zarówno aktualne przepisy, jak i narzędzia niezbędne do prawidłowej, bezpiecznej i efektywnej pracy.

Praktyczne materiały dla klientów biur rachunkowych

To nowoczesne, zwięzłe materiały do przekazania klientom – idealne do codziennej komunikacji i edukacji przedsiębiorców. Znajdziesz w nich m.in.:

  • najważniejsze informacje o KSeF dla małych i średnich firm – co przedsiębiorca musi wiedzieć na start,
  • praktyczne instrukcje krok po kroku, w tym jak nadać uprawnienia w KSeF biuru rachunkowemu,
  • wytyczne dotyczące przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.,
  • omówienie kluczowych obowiązków związanych z jawnością wynagrodzeń i tym, co musi wiedzieć pracodawca,
  • praktyczne wyjaśnienia o pożyczkach, windykacji polubownej czy kasach fiskalnych,
  • gotowe infografiki i jasne podsumowania ułatwiające klientom zrozumienie przepisów.

Ściągi możesz przekazywać klientom w formie elektronicznej lub drukowanej – przy każdym spotkaniu, mailem lub jako załącznik do comiesięcznego rozliczenia. To prosty sposób na budowanie wizerunku eksperta i partnera, który dba o edukację swoich klientów.

Biuro rachunkowe w relacjach biznesowych

To praktyczne kompendium pokazujące, jak budować profesjonalny wizerunek i trwałe relacje z klientami. W serii omawiamy m.in.:

  • jak skutecznie egzekwować należności w sposób polubowny,
  • jak rozwijać współpracę i integrację z właścicielami firm,
  • jak świadomie kształtować wizerunek i pozycję biura na rynku,
  • jak tworzyć przejrzyste umowy o świadczenie usług księgowych oraz ustalać zakres odpowiedzialności.

Ta seria to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów, którzy coraz częściej szukają u swojego księgowego nie tylko rozliczeń, ale też doradztwa, wsparcia i partnera w prowadzeniu biznesu.

Strefa Biuro rachunkowe – Twoja baza wiedzy

Strefa tematyczna Biuro Rachunkowe w INFORLEX to odpowiedź na realne potrzeby profesjonalistów działających w dynamicznie zmieniającym się środowisku prawno-podatkowym. Niezależnie od tego, czy szukasz aktualnych interpretacji, gotowych materiałów dla klientów, praktycznych szkoleń, czy inspiracji do rozwoju swojego biura – wszystko znajdziesz w jednym, stale aktualizowanym miejscu.

To kompleksowy zbiór aktualności, porad, interpretacji, publikacji szkoleniowych i książkowych, a także narzędzi pomocnych w codziennej pracy. Strefa obejmuje kluczowe zagadnienia — od KSeF, VAT i podatków dochodowych, przez AML i schematy podatkowe, po kwestie kadrowo‑płacowe oraz odpowiedzialność związaną ze świadczeniem usług księgowych.

Autor: Katarzyna Bogucka

Źródło: INFOR
Biura rachunkowe
Jaką przyjąć strategię biznesową zakładając małe biuro rachunkowe?
12 mar 2026

Małe biuro rachunkowe. Osoba, która zamierza założyć biuro rachunkowe, powinna opracować pewien model biznesowy i ekonomiczny, aby zapewnić sobie utrzymanie w czasie rozruchu biura, ułożyć jego prawidłowe działanie przy większej liczbie klientów, a także nie utracić środków swojego utrzymania w przypadku niepowodzenia biznesu, z czym też musi liczyć się.
Jak podnieść ceny w biurze rachunkowym?
23 lut 2026

Biura rachunkowe znalazły się w sytuacji znacznego wzrostu kosztów prowadzenia działalności, co może mieć istotny wpływ na ich rentowność. Wobec tego, wiele biur rachunkowych zamierza dokonać podwyżki cen świadczonych usług, co wymaga pewnych przygotowań i analiz, o czym zostanie napisane niżej.
Elektroniczny obieg faktur i dokumentów kosztowych – jak przyspieszyć rozliczenia i przygotować firmę na KSeF
27 lis 2025

W większości organizacji obieg faktur kosztowych i dokumentów zakupowych działa według ustalonych schematów akceptacji i procedur. Jednak obecne procesy — choć często działają poprawnie — mogą być szybsze, bardziej przewidywalne, lepiej zautomatyzowane i zapewniać wyższą jakość danych. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur sprawia, że usprawnienie tych obszarów przestaje być jedynie możliwością — staje się koniecznością. Elektroniczny obieg dokumentów to naturalny kierunek rozwoju, który pozwala skrócić czas rozliczeń, zmniejszyć liczbę błędów i przygotować firmę na nadchodzące zmiany regulacyjne.
Najczęstsze błędy przy zaciąganiu kredytów gotówkowych i jak ich unikać
28 paź 2025

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego to dla wielu osób sposób na realizację ważnych celów życiowych – od nagłych wydatków, przez remont mieszkania, po spłatę innych zobowiązań. Choć kredyty gotówkowe są dziś łatwo dostępne i proces wnioskowania jest coraz prostszy, to decyzja o ich zaciągnięciu wymaga rozwagi i znajomości podstawowych zasad finansowej odpowiedzialności.

Kiedy nie warto przepłacać za usługi księgowe – poznaj 4 ciekawe przypadki!
25 cze 2025

Racjonalny przedsiębiorca powinien zawsze liczyć się z kosztami i nabywać towary oraz usługi w cenie adekwatnej do jakości. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w sektorze usług księgowych, gdy niektóre firmy je świadczące, stosują nawet bardzo niskie ceny, które nie są jednak adekwatne do oferowanej przez nich jakości.
​Błędy księgowości, które mogą kosztować Cię więcej, niż myślisz. Jak ich uniknąć​?
28 kwi 2025

Prowadzenie księgowości to jedno z najważniejszych zadań w każdej firmie. Niestety, nawet drobne pomyłki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych. W tym artykule przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane w księgowości oraz sposoby ich unikania.​
Webinar: Windykacja w biurze rachunkowym – co zrobić, gdy klient nie płaci? + certyfikat gwarantowany
10 kwi 2025

Praktyczny webinar „Windykacja w biurze rachunkowym – co zrobić, gdy klient nie płaci?” poprowadzi Radosław Kowalski, doradca podatkowy i doświadczony szkoleniowiec. Ekspert przeprowadzi uczestników przez proces windykacji w biurze rachunkowym, wskaże, jak ograniczyć ryzyko związane z nieterminowymi płatnościami oraz omówi skuteczne strategie dochodzenia należności. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienny certyfikat, roczny dostęp do retransmisji wydarzenia oraz materiały dodatkowe.
Etyka w zawodzie księgowego. Dlaczego jest taka ważna?
02 kwi 2025

Etyka w zawodzie księgowego, to nie tylko zestaw zasad do przestrzegania, ale także fundament, na którym opiera się zaufanie i profesjonalizm całej branży. Księgowi, którzy działają etycznie, nie tylko chronią interesy swoich klientów, ale także przyczyniają się do stabilności i przejrzystości systemu finansowego jako całości.

Za brak wdrożenia KSeF odpowie przedsiębiorca a nie księgowy. A ponad 65% MŚP w Polsce nawet nie wie o co chodzi
31 mar 2025

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) nadchodzi, a firmy wciąż nie są na niego przygotowane. Z badania Edisonda przeprowadzonego na zlecenie SaldeoSMART wynika, że tylko 34% przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce wie o nowych obowiązkach, jakie będą nałożone na biznes. Wiele firm może wychodzić z założenia, że wdrożeniem systemu zajmą się ich biura rachunkowe. Tymczasem księgowi mówią jasno: za zgodność faktur z KSeF odpowiadać będą przedsiębiorcy, nie ich doradcy.
Jakich wartości dodanych często nie doceniają klienci biur rachunkowych?
02 kwi 2025

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie każda minuta ma znaczenie, biura rachunkowe oferują swoim klientom znacznie więcej niż tylko tradycyjne usługi księgowe. Niestety, wielu przedsiębiorców nie jest świadomych wszystkich wartości dodanych oferowanych przez Biura, szczególnie tych niemierzalnych jak doświadczenie, odpowiedzialność czy zaufanie. Wartości, które mogą znacznie ułatwić życie i przyspieszyć rozwój ich firm. Wartości, które potrafią przekształcić codzienną rutynę firmy w coś znacznie bardziej komfortowego i efektywnego, W tym artykule przyjrzymy się temu, o czym często nie wiedzą i czego najczęściej nie doceniają klienci biur rachunkowych.
