REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Biura rachunkowe » Jak podnieść ceny w biurze rachunkowym?

Jak podnieść ceny w biurze rachunkowym?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lutego 2026, 11:56
Adam Tarnowski
Jak podnieść ceny w biurze rachunkowym?
Jak podnieść ceny w biurze rachunkowym?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Biura rachunkowe znalazły się w sytuacji znacznego wzrostu kosztów prowadzenia działalności, co może mieć istotny wpływ na ich rentowność. Wobec tego, wiele biur rachunkowych zamierza dokonać podwyżki cen świadczonych usług, co wymaga pewnych przygotowań i analiz, o czym zostanie napisane niżej.

rozwiń >

Analiza środowiska gospodarczego

Przed podjęciem decyzji w sprawie podniesienia cen, właściciel biura rachunkowego powinien dokonać analizy środowiska gospodarczego, w którym prowadzi działalność i ocenić potencjalną możliwość narastania kosztów.

REKLAMA

Największy wzrost cen usług księgowych nastąpił w roku 2022 r., kiedy wszedł Polski Ład. Właściciele biur rachunkowych powinni uświadomić sobie, że od tej daty znacząco wzrosły koszty prowadzenia przez nich działalności. Od 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło z kwoty 6346,15 zł do kwoty 8 903,56 zł, tj. o ponad 40%. Nawet porównanie danych za ostatni rok wykazuje podwyższenie tego wynagrodzenia z kwoty 8181, 72 zł do kwoty 8 903, 56 tj. o ponad 8,8% , czyli znacznie więcej niż oficjalna inflacja, która w przypadku usług była zdecydowanie wyższa niż w przypadku towarów.

To właśnie wynagrodzenia pracowników stanowią główny koszt działalności biura rachunkowego. Nawet zatrudniając osobę do przyuczenia trzeba liczyć się ze znacznymi kosztami i ryzykiem. Przykładowo przyjęcie kogoś bez żadnej wiedzy i praktyki, w okresie trzech miesięcy kosztuje ponad 15 000 zł, a nigdy nie wiadomo czy taka osoba sprawdzi się, jak również czy sama po pewnym czasie nie odejdzie, bo np. nie widzi siebie w roli księgowej. Pracodawca nie dość, że ponosi koszt pensji osoby, która uczy się, to także poświęca swój czas na jej edukację lub pokrywa koszt bardziej doświadczonego pracownika zajmującego się przyuczeniem.

Warto zauważyć, że niedługo wynagrodzenie minimalne przekroczy 5 000 zł brutto, a osoby studiujące zatrudnione na umowie zlecenia – nawet gdy dopiero zaczynają – muszą już otrzymać ponad 5 000 zł na rękę. Tak duże koszty stymulują wzrost cen usług.

Biura rachunkowe zostały dotknięte także kosztami oprogramowania księgowego. Niektórzy dostawcy tego oprogramowania podnieśli ceny za aktualizację nawet o kilkaset procent, w niektórych przypadkach do tego dochodzą także opłaty za każdą zaksięgowaną fakturę z KSeF.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warto sobie uświadomić także, że weszły w życie nowe pliki JPK w zakresie podatku dochodowego, które zwiększają ryzyko wykrycia błędu, tym samym podnosząc ryzyko świadczenia usług księgowego, a także mają wpływ na wzrost czasu obsługi klienta. Ta nowość pozwoli zyskać przewagę rynkową biurom stawiającym na jakość, a nie tylko na najniższą cenę. Po pewnych problemach związanych z kontrolami za pomocą takich plików, bardzo prawdopodobne jest, że coraz więcej klientów będzie poszukiwało biur, które zagwarantują im spokój od działań urzędu skarbowego, a nie koniecznie tych najtańszych.

Ryzyko braku podwyżki

Przed podjęciem decyzji co do podwyżek, właściciel biura rachunkowego powinien rozważyć także ryzyko braku podwyżki. Dosyć często biura rachunkowe bardzo dużo czasu poświęcają na myślenie, o ryzyku dokonania podwyżki i obawiają się odejścia klienta, a natomiast pomijają przemyślenie zagrożenia związanego z zaniechaniem podwyżek.

Pierwszym etapem takiego wnioskowania powinna być generalna analiza rentowności biura, osiąganych przychodów, kosztów, terminowości zapłaty za usługi księgowe. Nawet, gdy biuro przynosi zysk, właściciel biura powinien sobie postawić pytanie czy ten dochód odpowiada wkładowi jego pracy i jest satysfakcjonujący. W wyniku takich przemyśleń może dojść do konstatacji, że bardziej opłacałoby mu się zaprzestać działalność i zatrudnić się na umowie o pracę, bo np. policzył zysk osiągany na godzinę w obu przypadkach i uwzględnił ryzyko gospodarcze każdego z rozwiązań.

Właściciel biura powinien także rozważyć, czy ewentualny wzrost kosztów w przyszłości (np. podwyżki inflacyjne od jego dostawców) nie spowoduje utraty rentowności.

Osoby prowadzące biura rachunkowe muszą liczyć się z tym, że zbyt niskie ceny muszą być w jakiś sposób dostosowywane do kosztów. Jednym ze sposobów takiego działania jest zwiększanie bezpłatnej pracy właściciela i tym samym niejako sztuczne generowanie zysku lub dodatkowe obciążanie pracowników, ograniczanie środków na pensje. Przepracowanie właściciela prowadzi do wypalenia zawodowego, problemów zdrowotnych, osobistych i rodzinnych. Również zbyt ciężkie warunki pracy pracowników powodują problemy z rekrutacją i rotację kadr. W obu tych przypadkach skutek w końcu jest taki sam, spada jakość usług i wzrasta niezadowolenie klientów, a zwłaszcza tych, dla których ważniejsza jest jakość niż niska cena. Biuro wpada w błędne koło, bo nie może podnieść cen z powodu jakości, a nie jest wstanie poprawić jakości z powodu za niskich cen.

Biuro, które nigdy nie robi podwyżek kiedyś na pewno upadnie.

Wszystkim podnieść cenę tak samo, czy różnicować podwyżkę dla poszczególnych klientów?

Jeśli właściciel biura dojdzie do przekonania, że prowadzenie biznesu musi wiązać się z określonymi podwyżkami, gdyż ich brak spowoduje w dłuższej perspektywie upadek firmy i sytuacja jego biura przemawia za tym, aby dokonać podwyżek już teraz, musi przemyśleć strategię ich dokonania.

Generalnie są dwie główne opcje do rozważenia, czy podnieść wszystkim tyle samo, czy też zróżnicować podwyżki dla każdego z klientów. Ta pierwsza opcja wymaga analizy, nie będzie firm, które otrzymają szczególnie dużą podwyżkę, a zatem bardziej odczuwalną dla pewnych klientów, co mogłoby skłaniać ich do poszukiwania alternatywy.

Jednak, pierwsza opcja nie będzie miała zalet tej drugiej, o których zostanie napisane niżej.

Zróżnicowana podwyżka dla poszczególnych klientów

Wybór tej metody podnoszenia cen wymaga dokonania analizy kosztów obsługi klienta i jego rentowności, szczególnie ważną informacją jest czas przeznaczany na jego obsługę. Szerzej na temat wyceny usług księgowych.

Ta metoda pozwala bardzo dobrze zoptymalizować funkcjonowanie biura np. poprzez wykrycie klientów bardzo nierentownych. Czasami zdarza się klient, który zabiera 25% czasu, a przynosi 10% przychodu i wywołuje 50% stresu. Takiemu klientowi należy podnieść cenę tak, żeby była adekwatna, jak trzeba to nawet o grube procenty. Ewentualne jego odejście zwiększy znacznie wolny czas biura i umożliwi przyjęcie nowych, lepszych.

Obliczając rentowność należy policzyć wszelkie przychody i tak mniej rentowna będzie spółka, która co prawda płaci tyle samo miesięcznie i zajmuje ten sam czas co inna podobna, ale przykładowo umowa o księgowość została zawarta, gdy biuro zaczynało działalność i była szczególnie atrakcyjna nie tylko w zakresie opłaty miesięcznej np. roczne sprawozdanie finansowe w cenie.

Oprócz samej rentowności można także rozważać okoliczności takie, jak przychody danego klienta, skutki popełnienia błędu u niego, czy też sposób współpracy np. klient terminowo dostarczający dokumenty lub nie, płacący w terminie lub zalegający z płatnościami, przyjemny w kontakcie lub wywołujący stres.

Natomiast, gdy klient jest bardzo rentowny, przyjemny w obsłudze, terminowy z dokumentami i płatnościami to może podnieść mu cenę tylko o inflację roczną albo nawet zaniechać podnoszenia ceny.

Przygotowanie argumentacji do podniesienia cen

Realizując podwyżkę, trzeba odpowiednio przygotować komunikat do klientów i uzasadnić podniesienie cen. Warto podawać prawdziwe okoliczności. Jako argumenty mogą zostać przywołane takie fakty, jak: wzrost kosztów, w tym płacowych (o czym świadczy chociażby pośrednio wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej), podniesienie opłat za programy księgowe, wprowadzenie nowych plików w zakresie podatków dochodowych, co wydłuża proces księgowania, podobnie konieczność wprowadzenia dodatkowych informacji do JPK_V7 np. o trybie wystawienia faktury itp., inflacja, brak podwyżki przez pewien okres czasu (np. ostania podwyżka była dokonana dwa lata temu). Można przytoczyć argumentację z punktu „Analiza środowiska gospodarczego”.

Sposób przekazania informacji o podwyżce

Najgorszym sposobem przekazania takiej informacji jest sms, gdyż nie pozwala na odpowiednie uzasadnienie i może zostać odebrany jako lekceważący.

Jeśli właściciel biura swobodnie wypowiada się, to może zadzwonić i poinformować o podwyżce, co jest pokazaniem pewnego indywidualnego i podmiotowego podejścia do klienta. Natomiast może liczyć się, że zadzwoni w nieodpowiednim momencie np. gdy klient będzie zły z innego powodu, a dodatkowa wiadomość o podwyżce może spotkać się z nieoczekiwaną reakcją.

Przekazanie informacji o podwyżce w drodze wiadomości e-mail z uzasadnieniem pozwala na precyzyjne sformułowanie myśli i uzasadnienie podniesienia cen. Poza tym, łatwiej udowodnić fakt, że taka informacja została przekazana. Jest to także dobry sposób dla osób, które obawiają się telefonicznej rozmowy o podwyżce lub uważają, że pisemnie są w stanie lepiej wysłowić się.

Koszty 2026 po zmianach

Skutki podwyżki

Dobrze przeprowadzona podwyżka pozwala: zwiększyć rentowność biura, zlikwidować nadgodziny szefa i pracowników, podnosić jakość usług w przyszłości, a także zapewnia większy komfort życia i spokój.

Rozsądny klient zazwyczaj zaakceptuje uzasadnioną i dobrze uargumentowaną podwyżkę. Najczęściej odchodzą najmniej opłacalni klienci, bardzo wymagający i tacy, dla których liczy się głównie cena (zresztą taki klient i tak może odejść w przyszłości, bo znajdzie kogoś tańszego). Często przychód osiągnięty z podwyżki pokryje z nadmiarem wynagrodzenie otrzymywane od tych firm, które z jej powodu odeszły, a równocześnie zmniejszy się łączny czas pracy potrzebny do zaksięgowania wszystkich klientów.

Pamiętajmy! Świadomy klient wie, że odejście do tańszego biura rachunkowego też wiąże się dla niego z ryzykiem spadku jakości obsługi i problemów z urzędem skarbowym i z powodu tego, że chce mieć święty spokój jest jeszcze bardziej skłonny do akceptacji podwyżki.

Adam Tarnowski

Powiązane
Możliwość odliczenia podatku VAT a data wpływu faktury
Możliwość odliczenia podatku VAT a data wpływu faktury
Zmiany w Ordynacji podatkowej na podstawie projektu (UD196)
Zmiany w Ordynacji podatkowej na podstawie projektu (UD196)
Podatnicy VAT i biura rachunkowe chcą zmian w KSeF: 7 konkretnych postulatów przedstawionych w Sejmie
Podatnicy VAT i biura rachunkowe chcą zmian w KSeF: 7 konkretnych postulatów przedstawionych w Sejmie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Biura rachunkowe
Jak podnieść ceny w biurze rachunkowym?
23 lut 2026

Biura rachunkowe znalazły się w sytuacji znacznego wzrostu kosztów prowadzenia działalności, co może mieć istotny wpływ na ich rentowność. Wobec tego, wiele biur rachunkowych zamierza dokonać podwyżki cen świadczonych usług, co wymaga pewnych przygotowań i analiz, o czym zostanie napisane niżej.
Elektroniczny obieg faktur i dokumentów kosztowych – jak przyspieszyć rozliczenia i przygotować firmę na KSeF
27 lis 2025

W większości organizacji obieg faktur kosztowych i dokumentów zakupowych działa według ustalonych schematów akceptacji i procedur. Jednak obecne procesy — choć często działają poprawnie — mogą być szybsze, bardziej przewidywalne, lepiej zautomatyzowane i zapewniać wyższą jakość danych. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur sprawia, że usprawnienie tych obszarów przestaje być jedynie możliwością — staje się koniecznością. Elektroniczny obieg dokumentów to naturalny kierunek rozwoju, który pozwala skrócić czas rozliczeń, zmniejszyć liczbę błędów i przygotować firmę na nadchodzące zmiany regulacyjne.
Najczęstsze błędy przy zaciąganiu kredytów gotówkowych i jak ich unikać
28 paź 2025

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego to dla wielu osób sposób na realizację ważnych celów życiowych – od nagłych wydatków, przez remont mieszkania, po spłatę innych zobowiązań. Choć kredyty gotówkowe są dziś łatwo dostępne i proces wnioskowania jest coraz prostszy, to decyzja o ich zaciągnięciu wymaga rozwagi i znajomości podstawowych zasad finansowej odpowiedzialności.
Kiedy nie warto przepłacać za usługi księgowe – poznaj 4 ciekawe przypadki!
25 cze 2025

Racjonalny przedsiębiorca powinien zawsze liczyć się z kosztami i nabywać towary oraz usługi w cenie adekwatnej do jakości. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w sektorze usług księgowych, gdy niektóre firmy je świadczące, stosują nawet bardzo niskie ceny, które nie są jednak adekwatne do oferowanej przez nich jakości.

REKLAMA

​Błędy księgowości, które mogą kosztować Cię więcej, niż myślisz. Jak ich uniknąć​?
28 kwi 2025

Prowadzenie księgowości to jedno z najważniejszych zadań w każdej firmie. Niestety, nawet drobne pomyłki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych. W tym artykule przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane w księgowości oraz sposoby ich unikania.​
Webinar: Windykacja w biurze rachunkowym – co zrobić, gdy klient nie płaci? + certyfikat gwarantowany
10 kwi 2025

Praktyczny webinar „Windykacja w biurze rachunkowym – co zrobić, gdy klient nie płaci?” poprowadzi Radosław Kowalski, doradca podatkowy i doświadczony szkoleniowiec. Ekspert przeprowadzi uczestników przez proces windykacji w biurze rachunkowym, wskaże, jak ograniczyć ryzyko związane z nieterminowymi płatnościami oraz omówi skuteczne strategie dochodzenia należności. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienny certyfikat, roczny dostęp do retransmisji wydarzenia oraz materiały dodatkowe.
Etyka w zawodzie księgowego. Dlaczego jest taka ważna?
02 kwi 2025

Etyka w zawodzie księgowego, to nie tylko zestaw zasad do przestrzegania, ale także fundament, na którym opiera się zaufanie i profesjonalizm całej branży. Księgowi, którzy działają etycznie, nie tylko chronią interesy swoich klientów, ale także przyczyniają się do stabilności i przejrzystości systemu finansowego jako całości.
Za brak wdrożenia KSeF odpowie przedsiębiorca a nie księgowy. A ponad 65% MŚP w Polsce nawet nie wie o co chodzi
31 mar 2025

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) nadchodzi, a firmy wciąż nie są na niego przygotowane. Z badania Edisonda przeprowadzonego na zlecenie SaldeoSMART wynika, że tylko 34% przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce wie o nowych obowiązkach, jakie będą nałożone na biznes. Wiele firm może wychodzić z założenia, że wdrożeniem systemu zajmą się ich biura rachunkowe. Tymczasem księgowi mówią jasno: za zgodność faktur z KSeF odpowiadać będą przedsiębiorcy, nie ich doradcy.

REKLAMA

Jakich wartości dodanych często nie doceniają klienci biur rachunkowych?
02 kwi 2025

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie każda minuta ma znaczenie, biura rachunkowe oferują swoim klientom znacznie więcej niż tylko tradycyjne usługi księgowe. Niestety, wielu przedsiębiorców nie jest świadomych wszystkich wartości dodanych oferowanych przez Biura, szczególnie tych niemierzalnych jak doświadczenie, odpowiedzialność czy zaufanie. Wartości, które mogą znacznie ułatwić życie i przyspieszyć rozwój ich firm. Wartości, które potrafią przekształcić codzienną rutynę firmy w coś znacznie bardziej komfortowego i efektywnego, W tym artykule przyjrzymy się temu, o czym często nie wiedzą i czego najczęściej nie doceniają klienci biur rachunkowych.
Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe dla swojego biznesu? 10 czynności do wykonania
22 sty 2025

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego to jedno z najważniejszych zadań dla każdego przedsiębiorcy. W końcu dobra księgowość to nie tylko porządek w dokumentach, ale także bezpieczeństwo finansowe i możliwość efektywnego planowania przyszłości.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA