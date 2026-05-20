Wyższe koszty uzyskania prawa jazdy. Wzrosną opłaty za badania psychologiczne

Wyższe koszty uzyskania prawa jazdy. Wzrosną opłaty za badania psychologiczne

20 maja 2026, 11:11
Tomasz Kowalski
prawo jazdy instruktor kurs na prawo jazdy egzamin na prawo jazdy kierowca badanie psychologiczne opłata
Wkrótce wzrośnie opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, które jest wymagane do m.in. do uzyskania przy niektórych kategorii prawa jazdy. Podwyżka jest uzasadniana coraz wyższymi rzeczywistymi kosztami przeprowadzania badania.

Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Badanie psychologiczne przeprowadzane jest w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Badaniom podlega m.in.:

  • osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy niektórych kategorii,
  • osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy niektórych kategorii,
  • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń.

Wysokość opłat za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badanie psychologiczne określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 165).

Wyższa opłata za przeprowadzenie badania psychologicznego

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji wspomnianego wyżej rozporządzenia. Zmiana przepisów konieczna jest w celu aktualizacji stawki opłaty za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz ponowne badanie psychologiczne osób nie zgadzających się z treścią orzeczenia psychologicznego.

Obecnie opłata za każde z tych badań wynosi 150 zł. Projekt nowelizacji przewiduje, że stawka wzrośnie do 200 zł. Według projektodawców ta kwota jest zbliżona do rzeczywistego kosztu przeprowadzania badania. Uwzględnia ona zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzacje sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu.

Kiedy nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie

Projekt nowelizacji zakłada, że zmiana rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W przypadku, gdy badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu zostały rozpoczęte, ale niezakończone wydaniem orzeczenia psychologicznego przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, badania podlegają opłacie określonej na dotychczasowym poziomie wynoszącym 150 zł.

