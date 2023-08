Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 r. Czy przedsiębiorcy będą mieli czas na przetestowanie systemu?

Korzyści podatkowe, ale i sporo obaw o to, jak ten system będzie wdrażany i czy nie będzie komplikacji więcej niż korzyści. Obowiązek e-fakturowania wchodzi w życie w lipcu 2024, a w styczniu 2025 obejmie sektor MŚP zwolniony z VAT. Zmiany są oceniane przez przedsiębiorców pozytywnie, ale nie brakuje obaw natury technicznej.

Krajowy System Faktur. Przedsiębiorcy: „Żeby nie było wpadek, należy rozpocząć szybkie prace nad rozwiązaniami technicznymi”

Projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług dla większości przedsiębiorców nie był kontrowersyjny. To zmiany raczej techniczne, a nie merytoryczne, stąd doradcy podatkowi zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie zwracają uwagę na konieczność szybkich szkoleń dla przedsiębiorców oraz możliwości jak najszybszego zapoznawania się z infrastrukturą informatyczną nowego systemu zwanego „KSeF”.



- Krajowy System Faktur to zmiana rewolucyjna i zakończył się proces legislacyjny w tej sprawie. Wejdą one w życie od 1 lipca 2024, ale to duże wyprzedzenie czasowe jest nam bardzo potrzebne. To wielka zmiana dla biur księgowych czy dla prawników. Poważnym zadaniem będzie zmiana programów informatycznych i formatów rozliczeniowych. To jest nowa jakość, oceniamy to narzędzie pozytywne, oszustw na pewno będzie mniej. Mamy jednak pewne wątpliwości natury organizacyjnej - mówi Michał Wojtas, skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, doradca podatkowy.

Jakie obawy ma biznes?

- Czy Ministerstwo Finansów podoła z realizacją struktury informatycznej? E-PUAP pokazał nam, że nowy system wymaga dopracowania. Przedsiębiorcy dadzą radę, będziemy się wiele uczyć w tym zakresie. Apelujemy jednak do Ministerstwa Finansów, by jak najszybciej rozpoczęto prace nad rozwiązaniami technicznymi w tym procesie – mówi ekspert.



Przedsiębiorcy muszą być gotowi na zmianę techniczną, ale i na przyzwyczajenie się do pełnego przejścia rozliczeń w system online. Eksperci oceniają te zmiany pozytywnie, choć przyznają, że dla biur księgowych, które miały problem z informatyzacją usług nadchodzi trudniejszy czas.

Apelujemy o szybkie szkolenia dla przedsiębiorców i informacje o szczegółach programu

Przedsiębiorcy chcieliby uniknąć problemów z wdrażaniem projektu oraz z używaniem go w pierwszych etapach po wdrożeniu.



- Apelujemy, by prace nad systemem Krajowego Systemu Faktur zacząć jak najwcześniej. Nie chcemy znów sytuacji, że system powinien zacząć działać, a przedsiębiorcy będą mówili nam o zawieszającym się systemie, odrzucanych fakturach czy znikających dokumentach i plikach. Czasu jest wiele, oczekujemy konkretnych rozwiązań i nowoczesnego, kompleksowego podejścia do tego tematu – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.



- Współczesna księgowość musi być w pełni zinformatyzowana. Czas, by sterty segregatorów zmienić na pliki i foldery w komputerach – dodaje Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.



Pierwsze zmiany w tym zakresie wchodzą w życie 1 lipca 2024.