Najczęstsze błędy przy wdrożeniu KSeF w biurze rachunkowym

Ministerstwo Finansów informuje, że wybieranie przez organy Krajowej Administracji Skarbowej podatników (tzw. "typowanie") do kontroli skarbowych opiera się na analizie ryzyka z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych. KAS rozpoczynając kontrole dba o to, by były one precyzyjnie kierowane tam, gdzie stwierdzono ryzyko poważnych nieprawidłowości. Obecnie skuteczność tych kontroli wynosi ponad 90 procent.