Jak rozwinąć swoje biuro rachunkowe? 9 pomysłów, które sprawią, że w Twoim biurze pojawi się więcej Klientów

Otworzyłeś biuro rachunkowe lub kancelarię podatkową i masz mało klientów? Jesteś nowy w swojej miejscowości, nikt Cię nie zna, konkurencja od lat działa prężnie, a Ty chciałbyś w końcu zacząć zarabiać? Sprawdź, co możesz zrobić by rozruszać swoją działalność. Przygotowaliśmy niezbędnik z podpowiedziami dla właścicieli biur rachunkowych i kancelarii podatkowych, w którym znajdziesz pomysły na to, co zrobić, by zyskać nowych klientów.

Social media – czy można wyobrazić sobie biznes bez nich?

Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe, ale nie wiesz dlaczego nie przybywa Klientów, może warto zastanowić się, czy odpowiednio zajmujesz się komunikacją i reklamą w Internecie. Obecnie bardzo ważne jest, aby być dostępnym w sieci. Nie tylko strona internetowa będzie źródłem informacji o Twojej firmie. Aktywność w social mediach może być kluczem do sukcesu. Facebook, Instagram – to miejsca, gdzie biura rachunkowe mogą dzielić się swoją codziennością, przeplatać treści merytoryczne, a jednocześnie nawiązywać kontakt z nowymi oraz stałymi Klientami. Jeśli te opcje są dla Ciebie zbyt nieformalne, może warto zastanowić się nad założeniem profilu na Linkedin? To miejsce skupiające szerokie grono profesjonalistów. Właśnie tu możesz znaleźć nowych Partnerów biznesowych i rozszerzyć działania swojego biznesu. W Internecie znajdziesz wiele bezpłatnych szkoleń i materiałów, które pomogą Ci zgłębić to narzędzie.

Optymalizacja strony internetowej

Nie zapomnij jednak o swojej stronie internetowej. To postawa. Upewnij się, że działa ona sprawnie, jest łatwa w nawigacji, responsywna i zawiera wszystkie istotne informacje o oferowanych usługach. Warto umieścić na niej cennik, opis usług podstawowych np. rozliczenia PIT, zakładanie spółek, kadry i płace, księgowość spółek, księgowość działalności gospodarczych, ale też dodatkowych np. zwrot podatku z zagranicy czy pozyskiwanie zasiłków z Niemiec czy Holandii. Warto zamieścić również krótkie informacje o członkach zespołu i opinie klientów. Czytelna i przyjazna strona www to ważne narzędzie do pozyskiwania nowych klientów.

Poszerzenie pakietów usług – więcej możliwości dla Klientów

Rozważ poszerzenie oferowanych usług swojego biura. Klienci mogą być zainteresowani dodatkowymi usługami, takimi jak planowanie finansowe, analiza biznesowa, ubezpieczenia czy rozliczanie za granicą. Prowadzisz biuro rachunkowe? Może warto pomyśleć o usługach dotyczących zagranicznych rozliczeń? Jeśli wykonujesz dla swoich klientów PIT 36 Z PIT ZG prostym rozwiązaniem byłoby nawiązanie współpracy w zakresie rozliczeń podatków z firmą, która specjalizuje się w tym od lat. Świetnie byłoby zaoferować podatnikom kompleksową usługę i pomóc im w rozliczeniu polskim, i zagranicznym. Przy okazji rozliczeń zagranicznych możesz oferować pozyskiwanie zasiłków z krajów UE. Jeśli prowadzisz księgowość firmom zarejestrowanym w Polsce, dlaczego by nie oferować także rozliczanie niemieckiej działalności gospodarczej Gewerbe? Nie wszystkim musisz zajmować się sam. Możesz zostać partnerem biznesowym firmy, która zajmie się skomplikowanymi rozliczeniami za granicą. Przy niewielkim nakładzie pracy Ty zyskujesz dodatkowych klientów i dodatkowy zysk.

Współpraca z innymi firmami

Nawiąż współpracę z firmami związanych z branżą, takimi jak biura prawne czy doradcy finansowi lub podatkowi. Wspólna promocja i rekomendacje mogą przynieść obopólne korzyści. Szukaj takich firm, które nie nakładają na Ciebie limitów zgłoszonych Klientów, podpisanych umów, progów finansowych. Dokładnie zapoznaj się, co jest wymagane od Ciebie, a co firma z którą chcesz współpracować może zaoferować Tobie. Partnerstwo to podstawa. Ważne, aby Twój przyszły partner biznesowy stawiał na relacyjność, podchodził do współpracy indywidualnie i oferował pomoc na każdym etapie współpracy. Warto też sprawdzić opinie innych firm, które od lat współpracują z Twoim potencjalnym partnerem – ich opinia może być kluczowa. Taka współpraca musi być przejrzysta i klarowna. Jeśli chcesz wprowadzić do firmy rozliczenia podatkowe z Niemiec czy Holandii, poszukaj partnera biznesowego z dużym doświadczeniem.

Polecenia od obecnych klientów

Zadowoleni klienci mogą być Twoimi najlepszymi ambasadorami. Poproś swoich obecnych klientów o referencje i rekomendacje dla Twojego biura rachunkowego. Zaoferuj im zachęty, np. rabaty na usługi za polecenie nowego klienta. Możesz ich także poprosić o dodanie opinii na wizytówce google czy stronie www.

Reklama w Twojej miejscowości

Jeśli masz środki, możesz spróbować standardowej reklamy outdoorowej np. bilboardy czy banery. Takie przygotowanie materiałów reklamowych składa się z kilku etapów: zaplanowania projektu, współpraca z grafikiem, produkcja materiałów i powieszenie ich, a wcześniej wynajęcie powierzchni reklamowej. Idealnie jest, gdy możesz umieścić baner na własnym terenie. Wtedy koszt wynajmu powierzchni reklamowej Cię nie dotyczy. Jeśli to przekracza Twoje możliwości, możesz poszukać partnerów biznesowych na dodatkowe usługi, którzy oferują wsparcie reklamowe. Jeśli wprowadzisz do swojego biura zwrot podatku i zasiłki z zagranicy, np. z firmą CUF Sp. z o.o., i zaczniesz pozyskiwać klientów na te usługi, będziesz mógł skorzystać z bezpłatnego wsparcia marketingowego.

Warsztaty i szkolenia

Organizuj darmowe lub płatne warsztaty i szkolenia z zakresu księgowości, podatków i zarządzania finansami. To doskonała okazja do budowania relacji z klientami oraz promowania swojego biura rachunkowego jako eksperta.

Programy lojalnościowe dla Twoich klientów

Wprowadź programy lojalnościowe, w ramach których klienci mogą otrzymać dodatkowe korzyści za stałe korzystanie z usług Twojego biura rachunkowego, np. rabaty, darmowe konsultacje czy usługi dodatkowe.

Networking

Aktywnie uczestnicz w wydarzeniach branżowych, konferencjach i spotkaniach networkingowych. Poznawanie innych profesjonalistów może przyczynić się do zdobycia nowych klientów i nawiązania wartościowych relacji biznesowych.

Świadczenie wysokiej jakości usług

Wreszcie, pamiętaj, że kluczem do pozyskiwania i utrzymywania klientów jest świadczenie wysokiej jakości usług. Zapewnij profesjonalną obsługę klienta, dostosuj się do ich potrzeb i dbaj o ich finansowy dobrobyt. Zapewniaj im kompleksową obsługę np. rozliczenia w Polsce i za granicą. Zadowoleni klienci będą chętnie polecać Twoje biuro rachunkowe innym.



