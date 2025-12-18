REKLAMA

Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 6 tysięcy złotych

Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 6 tysięcy złotych

18 grudnia 2025, 07:11
Maja Retman
Maja Retman
Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 6 tysięcy złotych
Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 6 tysięcy złotych
Coraz więcej osób w Polsce dożywa wieku, który jeszcze niedawno wydawał się nieosiągalny. Granica stu lat przestaje być wyjątkiem, a armia stulatków systematycznie się powiększa. Najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pozostawiają wątpliwości. Żyjemy coraz dłużej, a państwo wypłaca najstarszym obywatelom specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe, niezależnie od tego, czy pobierają oni emeryturę, czy rentę.

Stulatków w Polsce jest coraz więcej

Z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że obecnie honorowe świadczenie dla tych, którzy ukończyli 100 lat, pobiera w Polsce około 3,6 tysiąca seniorów. To liczba, która jeszcze kilka lat temu była znacznie niższa, a dziś rośnie z roku na rok.

Armia stulatków rośnie niemal dwukrotnie

Wystarczy spojrzeć na dane z ostatnich lat, by zobaczyć skalę zmian. W 2018 roku świadczenie honorowe trafiało do 1,9 tysiąca osób. Dziś uprawnionych do tej ekstraemerytury jest już około 3,8 tysiąca stulatków.

Choć to wciąż zaledwie promil wszystkich osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe, trend jest jednoznaczny. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2024 roku emerytury i renty pobierało w Polsce 9,4 mln osób.

Nowe zasady od 2025 roku

Od 2025 roku zmieniły się reguły przyznawania świadczenia honorowego. Wcześniej jego wysokość była uzależniona od tak zwanej kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora. Kwota ta zmieniała się co roku wraz z marcową waloryzacją.

Po wejściu w życie regulacji z października 2024 roku świadczenie zyskało ustawową podstawę prawną. Nadal podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego realna wartość jest chroniona przed inflacją. Obecnie honorowa emerytura dla stulatków wynosi 6 589,67 złotych miesięcznie.

Emerytura dla stulatków bez formalności?

Ci, którzy już pobierają emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku. W momencie ukończenia 100 lat świadczenie honorowe przyznawane jest automatycznie, z urzędu.

Inaczej wygląda sytuacja stulatków, którzy wcześniej nie otrzymywali żadnych świadczeń z ZUS. Najczęściej dotyczy to kobiet, które zrezygnowały z pracy zawodowej, by poświęcić się wychowaniu dzieci. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku. Można to zrobić w dowolnej placówce ZUS.

Długowieczność staje się normą

Dane demograficzne nie pozostawiają złudzeń. Stulatków będzie przybywać. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 roku przeciętna długość życia w Polsce wyniosła niemal 75 lat dla mężczyzn oraz nieco ponad 82 lata dla kobiet. To najlepszy wynik w historii pomiarów.

W porównaniu z 2023 rokiem długość życia wydłużyła się o 0,3 roku w obu grupach. Jeśli cofniemy się do 1990 roku, różnica jest jeszcze bardziej widoczna: mężczyźni żyją dziś średnio o 8,7 roku dłużej, a kobiety o 7 lat dłużej niż trzy dekady temu. Wszystko wskazuje na to, że granica stu lat będzie w Polsce przekraczana coraz częściej.

Źródło: INFOR
Nowa ustawa o opiece ma mylący tytuł. Nie przewiduje żadnych nowych świadczeń dla opiekunów albo osób niepełnosprawnych, seniorów, osób samotnych [projekt]
17 gru 2025

Nazwa ustawy o opiece długoterminowej powinna zostać zmieniona, gdyż wprowadza w błąd osoby, które jej nie przeczytały. Obecna nazwa projektu sugeruje, że jest ustawa regulująca kwestie świadczeń dla opiekunów zajmujących się opieką np. osób niepełnosprawnych. Nieprawda. Ta ustawa dotyczy biurokracji związanej z opieką takiej jak plany, raporty, sprawozdania. Jedyne świadczenia jakie przewiduje to np. organizowanie szkoleń przez np. gminy. Tak, szkoleń, a nie np. nowego zasiłku dla opiekunów albo podwyżki słynnego zasiłku pielęgnacyjnego, który od 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie. I nic nie wskazuje, że zostanie podniesiony choć o 50 zł przed 2028 r.
Ceny energii elektrycznej w 2026 r.: mniej za prąd ale więcej za dystrybucję - w sumie 3% drożej dla gospodarstw domowych. 495,16 zł netto za 1 MWh od 1 stycznia
17 gru 2025

Prezes URE w dniu 17 grudnia br zatwierdził taryfy na 2026 r. na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) oraz taryfy pięciu największym dystrybutorom (PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator) energii elektrycznej. Średnia cena w taryfach na energię elektryczną dla gospodarstw domowych wyniesie od 1 stycznia 495,16 zł netto za 1 MWh. A zatem będzie ona niższa o ok. 14 proc. w porównaniu do cen z taryf zatwierdzonych na IV kwartał 2025 r. i ok. 1 proc. od tzw. ceny „mrożonej” obowiązującej w 2025 r. (500 zł netto za 1 MWh). Wszystkie ceny zatwierdzane i podawane przez URE są cenami bez VAT i akcyzy.

Można korzystnie i bezpiecznie zrestrukturyzować zadłużenie firmy w 2026 roku. Prawo przewiduje kilka możliwości by uniknąć szybkiej egzekucji
17 gru 2025

Grudzień to dla wielu przedsiębiorców czas rozliczeń i planów na kolejny rok. To ostatnie okno dla firm z problemami finansowymi, aby zdecydować, czy wejdą w 2026 rok z planem restrukturyzacji, czy z narastającym ryzykiem upadłości. 2025 rok może być w Polsce pierwszym, w którym przekroczona zostanie liczba 5000 restrukturyzacji. Ponadto od sierpnia obowiązują znowelizowane przepisy implementujące tzw. „Dyrektywę drugiej szansy”, które promują restrukturyzację zamiast likwidacji i zmieniają zasady gry dla dłużników i wierzycieli.

Zmiany w JPK VAT 2026: dostosowanie do KSeF i systemu kaucyjnego. Ważne oznaczenia: OFF, BFK, DI. MFiG podpisał nowelizację rozporządzenia
17 gru 2025

W dniu 12 grudnia 2025 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał nowelizację, nowelizacji z 2023 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wchodzi w życie 18 grudnia 2025 r. Ale zmiany dotyczą ewidencji JPK_VAT z deklaracją składanych za okresy rozliczeniowe od 1 lutego 2026 r.
Jeszcze przed 2026 r. pracodawca musi udzielić pracownikom 2 dni wolnego. Jeśli nie, grozi mu grzywna do 30 000 zł
17 gru 2025

Choć niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie przepada wraz z końcem roku kalendarzowego, to są i takie przypadki, gdy wolne przysługujące pracownikowi na podstawie obowiązujących przepisów przepada wraz z tą szczególną zmianą kartki w kalendarzu. Tak jest ze zwolnieniem, które przysługuje w związku z wychowywaniem dziecka.
Odpowiedzialność małoletnich za czyny kryminalne - wyjaśnienia Ministerstwa Sprawiedliwości
17 gru 2025

Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie z 17 grudnia 2025 r. przedstawiło podstawowe informacje odnośnie odpowiedzialności karnej małoletnich za czyny kryminalne. Powodem przekazania tych informacji do opinii publicznej jest zabójstwo dziewczynki w Jeleniej Górze. Szczególnie silnie porusza opinię publiczną i rodzi pytania kontekst konsekwencji dla sprawcy – w wieku dziecka czy nastolatka. A także o granice ingerencji państwa w życie młodych ludzi.

W okresie świątecznym szef może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie. Zgodnie z prawem
17 gru 2025

Żądać można, ale czy się dostanie, nie ma pewności. Przepisy dotyczące urlopu na żądanie są niejasne. A raczej, brzmią dwuznacznie. Choć specjaliści i sądy nie mają wątpliwości, jak je interpretować, to pracownicy czują się wprowadzeni w błąd.
Rząd chce systemowo uporządkować opiekę długoterminową dla seniorów - bo żyjemy coraz dłużej, ale czy lepiej? Dlatego jest projekt nowej ustawy z 16 grudnia 2025 r.
17 gru 2025

Rząd przygotował projekt ustawy o opiece długoterminowej. Ma on uporządkować rozproszony system wsparcia osób wymagających stałej pomocy oraz ich opiekunów. Projekt opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji 16 grudnia 2025 r. wprowadza m. in. koordynatora opieki długoterminowej w każdym powiecie i definiuje pojęcie opiekuna nieformalnego. Dokument trafił do konsultacji społecznych.
