Pieniądze po zmarłych leżą na kontach w ZUS. Spadkobiercy w ogóle p tym nie wiedzą. Tymczasem mogą odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podpowiadamy jak to zrobić kro po kroku

Pieniądze po zmarłych leżą na kontach w ZUS. Spadkobiercy w ogóle p tym nie wiedzą. Tymczasem mogą odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podpowiadamy jak to zrobić kro po kroku

23 grudnia 2025, 07:34
Maja Retman
Maja Retman
Pieniądze po zmarłych leżą na kontach w ZUS. Spadkobiercy o nich nie wiedzą. Można odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych
Pieniądze po zmarłych leżą na kontach w ZUS. Spadkobiercy o nich nie wiedzą. Można odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych
Mariola Anna S
Co się dzieje z pieniędzmi na koncie ZUS, po śmierci tych, którzy byli ubezpieczeni? Rodzina może je odzyskać? Tak, ale wypłata wcale nie następuje z automatu. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. I mało kto o tym wie. A chodzi o niemałe sumy. Jak wynika z wyliczeń urzędu, na subkontach zmarłych znajduje się średnio po 29 tysięcy złotych.

Co dzieje się z pieniędzmi zapisanymi na koncie w ZUS, kiedy ktoś umiera? Mało kto zdaje sobie sprawę, że te środki nie przepadają. Współmałżonek lub dzieci mogą je odziedziczyć. Mowa o kwotach sięgających blisko 30 tysięcy złotych.

Pieniądze po zmarłym na koncie ZUS. Kto może je dziedziczyć

Jak wyjaśniała na łamach serwisu rynekzdrowia.pl, rzeczniczka dolnośląskiego oddziału ZUS, Iwona Kowalskia-Matis, prawo do dziedziczenia mają wskazani przez zmarłego, który był członkiem Otwartych Funduszy Emerytalnych, oraz tego, który wprawdzie do OFE nie przystąpił, ale urodził się po 1968 roku.

Co w sytuacji, kiedy zmarły nie wydał takiej dyspozycji? Wtedy zgromadzone środki emerytalne zostają włączone do masy spadkowej i podlegają ogólnym zasadom dziedziczenia określonym w kodeksie cywilnym.

Tak można odzyskać z ZUS pieniądze po zmarłym. Są zasady

Co w sytuacji, kiedy ktoś chce odzyskać pieniądze po zmarłym współmałżonku? Obowiązują przepisy o wspólnocie majątkowej. Połowa środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS i OFE w okresie trwania małżeństwa jest automatycznie przekazywana na subkonto współmałżonka. Takie regulacje mają zabezpieczyć interesy małżonków, którzy wspólnie budowali majątek rodziny.

Urodzeni po 31 grudnia 1968 roku, niezależnie od członkostwa w OFE, mają prawo do wskazania tych, którzy pieniądze z emerytalnych składek mogliby otrzymać. Jak wyjaśnia rzeczniczka, istnieje możliwość modyfikacji listy uposażonych oraz zmiana ich udziałów procentowych w dziedziczonych środkach. Takie rozwiązanie daje szansę na dostosowanie decyzji do życiowych okoliczności.

Procedura odzyskiwania pieniędzy może być różna

Jak wyjaśniała Kowalska-Matis, w zależności od sytuacji zmarłego procedura odzyskiwania pieniędzy może się różnić. Kiedy zmarły osiągnął wiek emerytalny, wszystkie jego składki z konta w OFE znajdują się już na subkoncie w ZUS. - W takich przypadkach proces podziału środków rozpoczyna się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby uprawnionej – tłumaczyła rzeczniczka.

Ważną kwestię stanowi identyfikacja funduszu emerytalnego zmarłego. Informacji o jego członkostwie w OFE, ZUS może udzielić wyłącznie na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Takie zabezpieczenie stanowi ochronę danych osobowych i zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do informacji.

Trzeba przyjść do urzędu i złożyć odpowiedni wniosek

Jeśli podział środków zaczyna się w OFE, to w ciągu czternastu dni od dokonania podziału, otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować ZUS o osobach, na których rzecz podzielił środki zgromadzone na rachunku w OFE i ich udziale w tych środkach – wyjaśniał rynekzdrowia.pl. Następnie ZUS w ten sam sposób podzieli środki zapisane na subkoncie podziału. Decyzję podejmie w ciągu trzech miesięcy.

ZUS podkreśla, że aby uzyskać wypłatę z subkonta nie trzeba korzystać z pośredników, na przykład firm. Wystarczy przyjść do urzędu i złożyć odpowiedni wniosek.

Źródło: INFOR
