Kiedy najwcześniej należy wdrożyć PPK w MŚP, a kiedy najpóźniej?

Wszystko zależy od wielkości firmy. Pracodawcy, którzy na dzień 30 czerwca 2019 mieli co najmniej 50 osób zatrudnionych, umowę o zarządzanie muszą podpisać do 24 kwietnia 2020 roku, a pierwsze umowy na prowadzenie do 11 maja 2020 roku.

Pracodawcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku będą zatrudniać co najmniej 20 osób, umowy o zarządzanie muszą podpisać do 27 października 2020, a na prowadzenie do 10 listopada 2020 roku.



WAŻNE DATY

Zatrudnionych od 50 do 249 pracowników

1 stycznia 2020 – 24 marca 2020 - wybór oferty instytucji finansowej w porozumieniu z reprezentacją pracowników

25 marca 2020 – 24 kwietnia 2020 samodzielny wybór instytucji finansowej przez pracodawcę

1 stycznia 2020 – 24 kwietnia 2020 - ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie

11 maja 2020 - ostateczny termin podpisania umowy o prowadzenie

Czerwiec 2020 – lipiec 2020 - ostateczny termin na odprowadzenie pierwszej wpłaty do instytucji finansowej

Zatrudnionych od 20 do 49 pracowników

1 lipca 2020 – 27 września 2020 - wybór oferty w porozumieniu z reprezentacją pracowników

28 września 2020 – 27 października 2020 - samodzielny wybór dostawcy PPK przez pracodawcę

1 lipca 2020 – 27 października 2020 - ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie

10 listopada 2020 - ostateczny termin podpisania umowy o prowadzenie

grudzień 2020 – styczeń 2021 - ostateczny termin na odprowadzenie pierwszej wpłaty do instytucji finansowej